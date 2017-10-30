Жители США пережили 38 минут паники

На Гавайях сотрудник агентства по чрезвычайным ситуациям «нажал не ту кнопку», сообщив жителям этого американского штата о ракетной атаке. Паника продолжалась 38 минут – ровно столько времени прошло до официального опровержения. Сбои в работе систем оповещения случались и раньше. Однако сейчас эксперты отмечают высокий уровень страха ядерной войны между США и КНДР, а также явные проблемы с «защитой от дурака» у американской ПРО.

Жители Гавайев «переживают настоящий шок» после официального объявления о ракетной атаке, оказавшегося, к счастью, ложным. О страхе, который в течение 38 минут (до опровержения) пережили обитатели и гости этого штата (и который явно не улетучился после последовавшего извинения губернатора), в воскресенье рассказывают западные СМИ.

Паника началась в ночь на воскресенье по московскому времени после массовой рассылки на мобильные устройства сообщения: «Угроза баллистической атаки в районе Гавайских островов! Немедленно ищите укрытие! Это не учения!» (напомним, в декабре в островном штате проходили как раз-таки учения, связанные с «северокорейской угрозой»). Оповещение о воздушной тревоге прозвучало и по радио.

Застигнутые врасплох люди пытались найти укрытие. Спортсменка Люсия Леонард рассказала Би-би-си , что детей прятали в трубы ливневых стоков. Другой очевидец рассказал, что его семья пыталась найти спасение в ванне. 47 человек укрывались в подсобке, где обычно хранятся мусорные контейнеры, вспоминает студент Тихоокеанского университета Гавайев Хассан Дин. «Моя дочь Хлоя осталась в Англии, и первое, о чем я подумала, – то, что не успею с ней попрощаться», – делится впечатлением британская туристка Эмма Хайн.

Гавайи ждали ракетного удара в течение рекордного срока. Сообщение о том, что тревога была ложной, пришло лишь через 38 минут. «Ошибка произошла во время обычной процедуры пересменки, работник нажал не на ту кнопку», – «успокоил» губернатор штата Гавайи Дэвид Айдж. Впрочем, об облегчении говорить явно не приходится, учитывая постоянный информационный невроз вокруг ядерной программы КНДР.

В отсутствие «защиты от дурака»

Наличие у США ракетно-ядерного щита само по себе не может служить утешением, учитывая как нынешнюю «фальшивую атаку», так и предыдущие инциденты, связанные с атомным оружием. Напомним, что в 2015 году в Сети появилось видео ДТП: броневик сопровождения столкнулся с грузовиком, перевозившим ядерную боеголовку по трассе в США. Как отмечали по этому поводу СМИ, инцидент произошел вблизи базы ВВС Мальмстрем в штате Монтана. Нынешний инцидент на Гавайях с 38-минутной задержкой «отбоя» вновь указал, что с американским «ядерным зонтиком» не все благополучно.

«Самое страшное, если сигнал, подобный тому, что пришел на мобильники жителям Гавайев, приходит от систем обнаружения ракетного пуска», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД эксперт Центра анализа стратегий и технологий (АСТ) Андрей Фролов.

«Если допустить, что сигнал о ракетном пуске идет автоматически, то это действительно является угрозой.

В данном случае решение о рассылках принимал человек, который «нажал что-то не то», это, если можно так сказать, более спокойная ситуация, – заметил военный эксперт. – Но в любом случае, она свидетельствует о том, что у них нет каких-то механизмов того, что называется «защитой от дурака». Наверняка система будет совершенствоваться, полагает Фролов.

Эксперты указывают, что за годы холодной войны, с момента Карибского кризиса 1962 года, имело место шесть случаев ложного срабатывания автоматических систем предупреждения о ракетном нападении. Четыре из них были следствием сбоев в работе системы раннего предупреждения США, а две вызваны сбоями советской СПРН (системы предупреждения о ракетном нападении).

Наиболее известен инцидент 26 сентября 1983 года, когда советский спутниковый эшелон СПРН «Око» (УС-КС) выдал сообщение об американской ракетной атаке. Ядерной войны удалось избежать именно благодаря человеческому фактору. Дежурный оперативного командного пункта «Серпухов-15» подполковник Станислав Петров, оценив обстановку, принял решение признать тревогу ложной.

История умалчивает о случаях, когда советские или российские военные или ответственные гражданские лица нажали бы «не ту кнопку» (и об этом стало бы известно почти через час).

«За 38 минут ракета долетит из любой точки мира»

«Произошел срыв в работе гражданских структур. Но проблемы военного характера у страны, считающей себя самой сильной в военном отношении, очевидно существуют», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Сенатор отметил: достаточно вспомнить хотя бы сообщения о том, что система ПРО Patriot, которую американцы поставили своим союзникам саудитам, не смогла поразить йеменскую ракету старого образца, созданную на основе советской Р-17 «Скад». Собеседник упомянул и обсуждавшиеся в американской прессе претензии к качеству подлодок 5-го поколения. «Были большие проблемы и с новым самолетом 5-го поколения, истребителем F-35, и с использующимся бомбардировщиком-«невидимкой» B-2 (оказавшимся уязвимым даже перед старыми советскими комплексами ПВО С-75 и С-125)», – перечислил собеседник. Клинцевич отмечает:

«Американцы могут кичиться своей военной мощью, пока нет реальной угрозы. А что будет, когда появится реальная угроза, как они сработают?»

От сбоя системы оповещения никто не застрахован, «но все-таки 38 минут задержки – это неадекватная реакция», констатирует Клинцевич. «Понятно, что неподготовленная публика была в состоянии сильнейшего стресса. Ведь за 38 минут баллистическая ракета может долететь из любой точки земного шара», – констатирует сенатор. «Самым лучшим» вооруженным силам «самой сильной страны» надо пересмотреть очень многое, подчеркнул Клинцевич.

Возвращение бумеранга

То, что произошло на Гавайях, – следствие панических настроений, вызванных снижением порога ядерной опасности. А этот порог снизился не в последнюю очередь благодаря новой ядерной доктрине США, отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов.

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Он напомнил, что ядерная стратегия США допускает удар малыми ядерными боезарядами по любой территории, которая будет определена как «угроза безопасности и интересам США». «В первую очередь, под таким источником угроз понимается КНДР, но в стратегии указана и Россия, и Китай», – подчеркивает сенатор.

«Те опасения, которые возникли на Гавайях, связаны в первую очередь с возможностью нанесения ядерного удара как легитимной части новой ядерной войны. Фактически президент США Дональд Трамп, снизив порог безопасности, допустил нанесение ядерного удара», – указывает Морозов. Это особенно опасно, учитывая, что количество членов ядерного клуба перевалило за десяток и к клубу присоединилась КНДР, которую США во всеуслышание объявляют угрозой номер один. «Это вызывает панику и страх, и фактически бумеранг новой ядерной программы вернулся в США раньше, чем этого ждали», – отметил Морозов.

Сенатор Франц Клинцевич, в свою очередь, отметил, что Южная Корея предпочла постепенные переговоры с Севером, а не американскую «защиту» от северокорейской угрозы. «Северная и Южная Корея поняли, что с Дядей Сэмом можно попасть в большую опасность», – заметил Клинцевич. «Можно «работать» со странами, которые и не собираются на тебя нападать, такими как Северная Корея, но американцы пытаются применить подобную риторику против России и Китая», – добавил собеседник. А здесь уже можно разозлить всерьез, подчеркнул он. «Поэтому, господа, успокойтесь: бюджет вы освоили, новую ядерную программу до 2046 года на 1 трлн 200 млрд долларов приняли. Давайте уже зарабатывайте свои деньги на оборонных заказах и живите мирно», – «напутствовал» американцев Франц Клинцевич.