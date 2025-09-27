Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.

Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.

Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.

В Европе нашелся сильный защитник российских активов Бельгия выступила резко против инициативы Германии выдать Украине кредит под залог российских замороженных резервов. Там жестко дали понять, что этого никогда не произойдет. Почему такая небольшая европейская страна вступилась за российские активы, и сможет ли она противостоять куда более мощной Германии? Подробности Перейти в раздел

Вашингтон подталкивает Турцию к пересмотру контрактов с Москвой «Мы могли бы легко заключить сделку с Турцией по F-35, возможно, и сделаем это, но Эрдоган сначала сделает кое-что для нас», – заявил президент США Дональд Трамп, предварительно указав на необходимость для турок отказаться от российских нефти и газа. Сам Эрдоган требование пока не комментировал, но эксперты сомневаются, что Анкара так просто откажется от энергоносителей Москвы. И на то есть целый ряд причин. Подробности Перейти в раздел

Россия находит ответ против украинской «Бабы-яги» Российские войска установили с ВСУ паритет по выпуску и применению тяжелых ударных беспилотников, самым знаменитым образцом которого является украинская «Баба-яга». В чем особенности аппаратов данного класса, почему эксперты считают, что такие БПЛА могут даже заменить бомбардировочную авиацию – и какие подобные беспилотники Россия применяет сегодня в зоне спецоперации? Подробности Перейти в раздел

Как советский МиГ-21 стал легендой для Индии Поистине эпохальное событие произошло в Индии – на авиабазе Чандигарх прошла торжественная церемония прощания с прослужившим в ВВС страны более шестидесяти лет истребителем МиГ-21. Как эта машина превзошла американского конкурента, какую роль сыграла для Вьетнама и Индии – и почему ее история до сих пор актуальна? Подробности Перейти в раздел

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности Перейти в раздел