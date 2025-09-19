  • Новость часаПутин заявил, что востребованность в современной армии сохранится и после СВО
    Какие новые системы РЭБ нужны российским войскам
    На Украине раскрыли смысл «тяжелых решений» Зеленского
    Названы не заменимые искусственным интеллектом профессии
    Билан: Музыкальные конкурсы делают порой больше политики
    Еврокомиссия предложила ограничить доступ России к ИИ и геоданным
    ЕК предложила санкции против компаний Китая за «поддержку ВПК России»
    Путин исполнил мечту крымского школьника
    Участник от Китая на «Интервидении» поделился впечатлениями от Москвы и России
    Узбеки попали в рабство на Украине
    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Нужно вернуться к русской жизни

    Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    11 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов В ЕС лучше не вступать, чем вступать

    Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать чинить водопровод в Марселе, или переехать сиделкой из Бухареста в Милан.

    14 комментариев
    19 сентября 2025, 19:19 • Видео

    США отказали Британии по русскому вопросу

    Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, с точки зрения России, прошел замечательно, с точки зрения британской власти, плохо, а с точки зрения самого Трампа, невыносимо. Переговоры получились душные.

    ЕК решила запретить россиянам операции с криптовалютами
    ЕC решил ввести санкции против системы «Мир» за пределами России
    Вертолет Трампа совершил экстренную посадку в Лондоне
    Небензя напомнил о нелепых заявлениях Бербок на посту главы МИД Германии
    Росфинмониторинг включил движение сатанистов в перечень террористов и экстремистов
    Тим Бертон и Моника Белуччи объявили о расставании
    МОК запретил россиянам участвовать в командных дисциплинах Олимпиады-2026

    Каких автомобилей коснется новый утилизационный сбор

    Рост утилизационного сбора с 1 ноября напугал автомобилистов ростом цен. Это вылилось в ажиотажный спрос на иномарки, которые везут из третьих стран, в том числе из Китая и Южной Кореи. Однако новый сбор коснется только определенных автомобилей и не затронет массовый сегмент. К чему готовиться автомобилистам? Подробности

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе. Подробности

    Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда

    «Это не просто тренировка – это демонстрация Западу готовности к обороне Калининграда». Такими словами военные эксперты оценивают только что завершившиеся масштабные учения «Запад-2025». Как опыт спецоперации сказался и на технике, и на сценарии учений – и каким образом отрабатывалась защита Калининградской области? Подробности

    «Исламский ядерный зонтик» сыграет на руку Китаю

    Удар Израиля по Катару привел к крупным политическим последствиям – военной консолидации исламских стран. Саудовская Аравия (самое богатое государство Ближнего Востока) и Пакистан (обладатель ядерного оружия) подписали соглашение, согласно которому «нападение на одну сторону считается нападением на другую». Можно ли сказать, что перед нами начало создания «исламского НАТО»? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • США отказали Британии по русскому вопросу

      Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, с точки зрения России, прошел замечательно, с точки зрения британской власти, плохо, а с точки зрения самого Трампа, невыносимо. Переговоры получились душные.

    • Канцлер Мерц долго не протянет

      Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    • Зеленскому предстоят «трудные решения»

      «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

