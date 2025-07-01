Ссора с Азербайджаном. Откуда столько эмоций?

Тимофей Бордачёв
Азербайджан включил режим беспокойного соседа
Те, кто живет в силовом пространстве России, всегда будут ее побаиваться. Наши отношения с соседями на пространстве бывшего СССР и дальше будут периодически сопровождаться недоразумениями вроде тех, что мы имеем сейчас с Баку.
Андрей Афанасьев
Ход СВО подталкивает освободить мавзолей
Фильм «Мумия» – это попытка осмыслить сам факт нетипичного способа захоронения Ленина, постройки такого неоднозначного с точки зрения смыслов здания и созданного псевдорелигиозного культа.
Сергей Худиев
Как добиться того, чтобы тебя отвергли, а потом арестовали
Кого весь этот пикап успешно соблазняет – так это только закомплексованных, мучительно неуверенных в себе мужчин, которые готовы платить деньги за явно ложное обещание сделать их успешными соблазнителями.