Кого весь этот пикап успешно соблазняет – так это только закомплексованных, мучительно неуверенных в себе мужчин, которые готовы платить деньги за явно ложное обещание сделать их успешными соблазнителями.

Фильм «Мумия» – это попытка осмыслить сам факт нетипичного способа захоронения Ленина, постройки такого неоднозначного с точки зрения смыслов здания и созданного псевдорелигиозного культа.

Те, кто живет в силовом пространстве России, всегда будут ее побаиваться. Наши отношения с соседями на пространстве бывшего СССР и дальше будут периодически сопровождаться недоразумениями вроде тех, что мы имеем сейчас с Баку.

Россия впервые построила сложнейший ледовый танкер для экспорта СПГ Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт. Он заработает во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ-2». Это дефицитные суда, которые строить еще сложнее, чем ледоколы. Это важный шаг России к развитию собственного судостроения и к самостоятельной постройке подобных сложных танкеров, без которых невозможен экспорт нашего СПГ на мировой рынок. Подробности Перейти в раздел

Урсулу фон дер Ляйен возненавидели даже союзники Над главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сгустились тучи: в Европарламенте собрали достаточно голосов, чтоб запустить процесс ее увольнения с должности. Раньше Урсула побеждала своих врагов. Теперь врагов стало чрезмерно много в разбросе от Пипери до Макрона. Устоит ли? Подробности Перейти в раздел

Исполнители песни о Бандере в Тольятти бросили вызов обществу Подростки из Тольятти стали фигурантами дела о реабилитации нацизма. Поводом для проверки силовиков послужило видео, на котором, предположительно, выпускники пели песни о Степане Бандере, гимн Украины и кричали: «Мы за Украину!» По мнению экспертов, инцидент показал, что противник активизировал работу с несовершеннолетними. Какие риски несет такая пропаганда и как можно ей противодействовать? Подробности Перейти в раздел

«Декоммунизаторы» Литвы сломали зубы о советскую поэтессу В Литве самораспустилась государственная комиссия по десоветизации. Фактически перед нами едва ли не крушение литовской национальной идеи – ведь вся идеология Вильнюса выстроена на концепции «советской оккупации». Но оказалось, даже в Литве «декоммунизация» имеет пределы, а комиссия столкнулась со всеобщей ненавистью. Как и почему такое произошло? Подробности Перейти в раздел

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности Перейти в раздел