В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.

Вооруженные силы России находятся где-то там, на востоке страны, тогда как специалисты по отлову людей – прямо здесь, на улицах Киева, Днепропетровска, Львова и Житомира. И ненависть к этому врагу рискует превысить ненависть украинцев к России.

Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.

Подсанкционный СПГ-завод России заманивает покупателей Попавший под санкции российский завод по производству СПГ запустил новую вторую очередь. При этом продать газ с первой очереди «Арктик СПГ-2» не удалось: танкеры с СПГ так и остались в море, не найдя покупателей. Зачем же тогда понадобилось запускать вторую очередь? Подробности Перейти в раздел

Россия продолжает гнуть свою линию в украинском вопросе Владимир Путин и Дональд Трамп провели третий телефонный разговор, который уже вызвал шок и тревогу в Европе и на Украине. Трамп пообещал серьезные сдвиги в урегулировании конфликта: Москва готова начать совместную с Киевом работу над меморандумом по мирному договору. В экспертной среде убеждены: Путин показал непреклонность позиций России, в то время как Трамп увидел, что истинным сторонником войны является Европа. Подробности Перейти в раздел

Набор в вузы скорректируют под приоритеты государства Депутаты приняли закон о государственном распределении платных мест в вузах. Теперь правительство будет контролировать не только бюджетный, но и коммерческий набор студентов в зависимости от потребностей экономики. По мнению экспертов, данная инициатива позволит заложить базу для технологического лидерства страны. Каким образом будут определяться перспективные направления? Подробности Перейти в раздел

Зачем Франция возрождает легендарную каторгу «Это оскорбление нашей истории, политическая провокация и возвращение к колониальным временам». Такими словами французская оппозиция оценивает планы Парижа построить новую тюрьму, причем там, где еще несколько десятилетий назад существовала легендарная каторга. Похоже, показной гуманизм западной пенитенциарной системы остается в прошлом, и пример этому подает Франция. Подробности Перейти в раздел

Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности Перейти в раздел