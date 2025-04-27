Партизан Дмитрий Медведев. История Великой Отечественной войны

Тимофей Бордачёв
В мире начинается игра в империи
Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.
Глеб Простаков
Крым ляжет в основу новой геополитической реальности
Новый крымский консенсус способен окончательно разрушить систему международной изоляции России, планомерно выстраиваемую Западом с 2014 года. Признание Крыма зафиксирует приоритет безопасности великих держав над территориальной целостностью государств.
Виталий Трофимов-Трофимов
Зачем корейцам наша СВО
Если весь XX век американцы сдерживали этот конфликт по 38-й параллели, то прямо сейчас он размораживается, и перспектива войны между Северной и Южной Кореей станет неизбежностью. При этом агрессором, скорее всего, выступит именно Южная Корея.