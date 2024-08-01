Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.

Мы – живые свидетели того, как не слишком глубокая, но захватившая Запад философия постгуманизма, одерживает победу за победой, торжествует и пытается навязать нам всем картину мира, поселить нас в будущем, в котором мы не хотим жить.

Не затем мы осваивали самую большую в мире страну, чтобы потом всем собраться в столице. Поручение президента о переезде головных структур госкорпораций из Москвы «на места» вызывает как надежды, так и вопросы. Первые ответы мы получим уже осенью.

Цены на бензин потребовали вмешательства властей Чтобы предотвратить резкий рост цен на бензин, власти возвращаются к запрету на его экспорт в августе. Более того, эта мера может распространиться также на сентябрь и октябрь. Почему бензин начал дорожать в июле и удастся ли остановить рост цен осенью? Подробности Перейти в раздел

Россия и США возвращаются к джентльменским соглашениям России и США удалось предотвратить неуправляемую эскалацию в отношениях. По крайней мере, такой вывод можно сделать из комментария МИД РФ относительно телефонного разговора между главой Минобороны Андреем Белоусовым и его коллегой из Пентагона Ллойдом Остином. Чему был посвящен этот разговор, в чем заключаются особенности «телефонной дипломатии» между Москвой и Вашингтоном и к каким джентльменским соглашениям она приводит? Подробности Перейти в раздел

Сражение за Торецк заставит ВСУ «сжигать» свою пехоту Вооруженные силы России с нескольких сторон приближаются к одному из важнейших логистических центров ВСУ в Донбассе – Торецку. В чем заключаются особенности боев в этом районе Донбасса, каково реальное значение Торецка для противника и о каких сроках операции по овладению городом может идти речь? Подробности Перейти в раздел

Запад счел Зеленского готовым к компромиссам с Россией Страны НАТО отказываются от позиции, по которой Украина «сама должна решить», когда вступать в переговоры с Россией. Вместо этого Владимира Зеленского уговаривают начать диалог сейчас. В частности, к этому призвал президент Финляндии Александр Стубб, по мнению которого позиции Украины «улучшились». Что он имеет в виду? И при чем здесь Торецк? Подробности Перейти в раздел

Напавшие на Дагестан террористы били по единству России В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности Перейти в раздел