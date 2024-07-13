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    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад готовится перенести конфликт с Россией на море

    Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Почему англосаксы создали культуру лжи

    Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.

    21 комментарий
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа одержима страхом перед Россией

    Европейские лидеры считают, что чем пассивнее они будут вести себя сейчас в украинском кризисе, тем больше шанс того, что русские с американцами договорятся за их спиной. Именно поэтому Европа, понимая высокую вероятность прихода Трампа и начала процесса дипломатического урегулирования украинского кризиса в 2025 году, сейчас повышает ставки. Считая, что тем самым она повышает собственную важность.

    9 комментариев
    13 июля 2024, 12:35 • Видео

    Украинцев вышлют из Германии после 2025 года

    Глава Баварии и партии ХСС Маркус Зёдер пообещал помочь Киеву в том, чтобы отправить на фронт украинских уклонистов, которые скрылись в Германии. Ранее власти ФРГ клялись, что такого не будет, но в следующем году власть сменится, чтобы выполнить обещание Зёдера.

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    Как быстро и резко просядут цены на новостройки

    После отмены массовой льготной ипотеки цены на новостройки уже начали снижаться. Постепенно они могут упасть на целых 40%, и не через два года, а намного быстрее – в течение года. Такое мнение выразил депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Однако участники рынка не видят предпосылок для столь резкого снижения цен. Как изменятся рынок новостроек и цены на жилье? Подробности

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    Зеленский и НАТО поставили на удар изнутри России

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    Зачем рассекречены шифрограммы российских разведчиков про Запад и Украину

    Российская внешняя разведка пошла на поистине беспрецедентный шаг. Впервые в истории рассекречены и обнародованы реальные донесения (шифрограммы) российских резидентов за рубежом, посвященные текущим международным событиям и их оценкам аналитиками российского разведсообщества. Что сказано в этих документах и зачем это сделано? Подробности

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    У «пророссийской» политики Орбана есть второе дно

    Венгерский премьер Виктор Орбан вызывает все большее раздражение на Западе своей «антиукраинской» и «пророссийской» политикой. Однако, во-первых, венгерский руководитель прямо следует воле своих избирателей, а во-вторых, его симпатии направлены вовсе не к русским, а к другим народам бывшего СССР. О чем идет речь? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Запад готовится перенести конфликт с Россией на море

      Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».

      0 комментариев
    • Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов
      Почему англосаксы создали культуру лжи

      Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.

      21 комментарий
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европа одержима страхом перед Россией

      Европейские лидеры считают, что чем пассивнее они будут вести себя сейчас в украинском кризисе, тем больше шанс того, что русские с американцами договорятся за их спиной. Именно поэтому Европа, понимая высокую вероятность прихода Трампа и начала процесса дипломатического урегулирования украинского кризиса в 2025 году, сейчас повышает ставки. Считая, что тем самым она повышает собственную важность.

      9 комментариев
    Перейти в раздел

    • Украинцев вышлют из Германии после 2025 года

      Глава Баварии и партии ХСС Маркус Зёдер пообещал помочь Киеву в том, чтобы отправить на фронт украинских уклонистов, которые скрылись в Германии. Ранее власти ФРГ клялись, что такого не будет, но в следующем году власть сменится, чтобы выполнить обещание Зёдера.

    • План победы над Россией от Киева и НАТО

      В Вашингтоне завершился саммит НАТО, главный итог которого для России – продолжение конфликта как минимум на том же уровне: альянс не отказался от своих целей и рассчитывает победить. А у Владимира Зеленского даже есть «план победы», который раскрыл премьер Венгрии Виктор Орбан.

    • Чего Индия хочет от России

      Как стало известно по итогам визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву, Россия и Индия планируют довести товарооборот до 100 млрд долларов и составили для этого «дорожную карту». В Киеве заявили, что «разочарованы». Повод и впрямь есть: США не удалось переманить Индию в антироссийский лагерь. Но почему?

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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