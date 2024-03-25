Теракт в «Крокусе»: главное

Игорь Караулов
Давка идей так же опасна, как и давка при пожаре
Одна из целей теракта – заставить российскую власть шарахаться, делать резкие движения, менять заранее намеченные планы. Поэтому после того, как были выплеснуты эмоции, без которых было не обойтись, нам всем предстоит с холодной головой продолжать делать то, что должно.
Андрей Медведев
Россия должна забыть про смертную казнь раз и навсегда
Надо просто отменить УДО для пожизненных. Пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятельствам – да, пожалуйста. Но УДО категорически нет. Пусть сидят, пока не умрут за решеткой.
Сергей Худиев
Я не буду помогать врагу
Иногда отзывы на теракт напоминают известную фразу «они упустили возможность промолчать». Но мы можем вовремя заметить этот идущий к горлу ил – и не дать ему прорваться. Мы можем сказать – нет. Я не буду разгонять страхи, сеять ненависть и подрывать доверие в обществе. Я не буду увеличивать уровень гнева и горечи.