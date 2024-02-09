Путин и прокурор уничтожили Байдена

Марат Баширов
Путин перевернул картину мира колонизаторов
Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.
Тимофей Бордачёв
Швеция доказала потерю Европой юридической свободы
То, как поступают европейские власти в отношении взрывов «Северного потока», является не государственной политикой, а выживанием слабых в заведомо проигрышной для них ситуации.
Андрей Полонский
Мир оказался между Оруэллом и Аверченко
Когда борцом за мир провозглашается прямой поджигатель войны, лично ответственный за гибель тысяч мирных граждан, говорить становится не о чем. Торжествует мрачный абсурд.