Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.

Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.

Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.

Как Россия развивает главные экспортные ворота Резкий разворот России на Восток был бы невозможен без модернизации в том числе железнодорожной инфраструктуры. Развитие Восточного полигона РЖД ведется уже не первый год. В этом году ожидается старт третьего этапа. Зачем Россия тратит триллионы рублей на БАМ и Транссиб и какой эффект получит от этого экономика 17 российских регионов? Подробности Перейти в раздел

Пашинян «заморозкой» участия в ОДКБ решил понравиться Западу Армения решила «заморозить» участие в ОДКБ. Об этом премьер республики Никол Пашинян заявил в интервью французским СМИ. Между тем эксперты отмечают, что такая процедура уставом организации в принципе не предусмотрена, а площадка для озвучивания решения выбрана не случайно. Какие цели преследует Ереван и как Москве на это реагировать? Подробности Перейти в раздел

Варшава послала силовиков к фермерам после воззвания к Путину Власти Польши наконец-то вмешались в ситуацию на границе с Украиной, хотя еще недавно наблюдали за ней чуть ли не со злорадством. Разгонять польских фермеров посланы силовики, но не для того, чтобы обеспечить функционирование обещанного Киеву общего рынка с ЕС. Украине дают понять, что она нужна только как оружие против России. Подробности Перейти в раздел

Киев мстит Белгороду за провалы на фронте ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности Перейти в раздел