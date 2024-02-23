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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Юмор и достоинство как новое оружие России

    Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.

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    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Три ошибки русских во время Евромайдана

    Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Петлюра проиграл

    Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.

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    23 февраля 2024, 15:43 • Видео

    Битва на границе Польши и Украины

    Власти Польши наконец-то решили вмешаться в конфликт на границе с Украиной, где польские фермеры организовали блокаду и переворачивают фуры с продуктами. Очевидно, последней каплей стал плакат на фермерском тракторе, призывающий президента России Владимира Путина найти управу на Киев, Брюссель и Варшаву.

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    Как Россия развивает главные экспортные ворота

    Резкий разворот России на Восток был бы невозможен без модернизации в том числе железнодорожной инфраструктуры. Развитие Восточного полигона РЖД ведется уже не первый год. В этом году ожидается старт третьего этапа. Зачем Россия тратит триллионы рублей на БАМ и Транссиб и какой эффект получит от этого экономика 17 российских регионов? Подробности

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    Пашинян «заморозкой» участия в ОДКБ решил понравиться Западу

    Армения решила «заморозить» участие в ОДКБ. Об этом премьер республики Никол Пашинян заявил в интервью французским СМИ. Между тем эксперты отмечают, что такая процедура уставом организации в принципе не предусмотрена, а площадка для озвучивания решения выбрана не случайно. Какие цели преследует Ереван и как Москве на это реагировать? Подробности

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    За что бригада «Ветераны» удостоилась особых слов президента

    «Мужики там воюют как следует». Эти слова Верховного главнокомандующего стали высочайшей оценкой действий добровольческой бригады «Ветераны» – одного из подразделений, участвовавших в освобождении Авдеевки. Как формировалось это теперь уже легендарное соединение и в чем его уникальность? Подробности

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    Варшава послала силовиков к фермерам после воззвания к Путину

    Власти Польши наконец-то вмешались в ситуацию на границе с Украиной, хотя еще недавно наблюдали за ней чуть ли не со злорадством. Разгонять польских фермеров посланы силовики, но не для того, чтобы обеспечить функционирование обещанного Киеву общего рынка с ЕС. Украине дают понять, что она нужна только как оружие против России. Подробности

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • Битва на границе Польши и Украины

      Власти Польши наконец-то решили вмешаться в конфликт на границе с Украиной, где польские фермеры организовали блокаду и переворачивают фуры с продуктами. Очевидно, последней каплей стал плакат на фермерском тракторе, призывающий президента России Владимира Путина найти управу на Киев, Брюссель и Варшаву.

    • Украина. 10 лет катастрофы

      Ровно десять лет назад на Украине победили бунтовщики с майдана. Они заявляли, что исполняют тем самым украинскую мечту о Европе, но на самом деле они эту мечту хоронили. Именно тогда Украина потеряла свой шанс стать развитой европейской страной.

    • Россия забрала у Британии ценный подарок

      Госдума России разорвала соглашение с Великобританией о рыболовстве, подписанное еще во времена Никиты Хрущева. Оно давало британцам возможность ловить крайне востребованную ими треску в Баренцевом море, а России не давало ничего. Зачем его тогда вообще подписывали?

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

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