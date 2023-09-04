Новый министр обороны Украины: главное

Тимофей Бордачёв
Страны СНГ оказались между молотом и наковальней
Если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.
Андрей Полонский
Ларс фон Триер и другие герои нормальности
От аскетичного высказывания мрачного фон Триера до политических мечтаний искрометного Кустурицы – дистанция огромного размера. Но это то самое интеллектуальное пространство, которое позволяет надеяться, что западный мир еще не совсем обезумел.
Камран Гасанов
Эрдоган не может вернуться из России с пустыми руками
После выдачи преступников Украине и поддержки членства Швеции в НАТО у российской стороны возникли сомнения относительно надежности партнеров в Анкаре. Эрдоган, очевидно, попытается в Сочи развеять эти сомнения.