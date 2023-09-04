  • Путин: Россия готова вместе с Турцией и Катаром поставлять зерно в беднейшие страны
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Десант ВСУ отправляют в набеги на Крым по нескольким причинам
    Правительство ФРГ продало трубы для «Северного потока – 2»
    ВСУ открыли огонь по своим военным за оставление позиций под Херсоном
    В Польше предрекли трудную зиму для Западной Европы
    Путин констатировал провал контрнаступления Украины
    Путин назвал условие реанимации зерновой сделки
    Шойгу подтвердил слова Путина о провале контрнаступления ВСУ
    Шойгу: ВС России за день уничтожили шесть танков ВСУ
    На Украине назвали стоимость одного дня боевых действий
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Страны СНГ оказались между молотом и наковальней

    Если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.

    6 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Ларс фон Триер и другие герои нормальности

    От аскетичного высказывания мрачного фон Триера до политических мечтаний искрометного Кустурицы – дистанция огромного размера. Но это то самое интеллектуальное пространство, которое позволяет надеяться, что западный мир еще не совсем обезумел.

    5 комментариев
    Камран Гасанов Камран Гасанов Эрдоган не может вернуться из России с пустыми руками

    После выдачи преступников Украине и поддержки членства Швеции в НАТО у российской стороны возникли сомнения относительно надежности партнеров в Анкаре. Эрдоган, очевидно, попытается в Сочи развеять эти сомнения.

    36 комментариев

    Новый министр обороны Украины: главное

    Новым министром обороны станет Рустем Умеров, его предшественник Алексей Резников уже подал в отставку. Умеров — личность интересная. В том числе и своей ролью в переговорах между Москвой и Киевом после начала СВО. Особенно сильно его назначению обрадуется Турция.

    Главное
    Путин рассказал о механизме поставок зерна в Африку
    Эрдоган заявил о планах строительства второй АЭС при помощи России
    Москва и Анкара создадут рабочую группу для создания газового хаба в Турции
    Румыния опровергла падение российских дронов на своей территории
    В Раде поддержали отставку главы Минобороны Украины Резникова
    Члену экипажа танка «Алеша» подарили табун лошадей
    Большинство россиян одобрили занятия по НВП в школе

    Индия грозит России сокращением закупок нефти по двум причинам

    Индия обещает резко сократить закупку российской нефти, так как цена на ближневосточную нефть стала более привлекательной. Терять столь крупного покупателя, да еще и в условиях санкций, России было бы невыгодно. Однако эксперты уверены в том, что оснований для переживаний нет. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Десант ВСУ отправляют в набеги на Крым по нескольким причинам

    Российская авиация поразила четыре военных катера ВСУ, перевозивших десант к Крымскому побережью. Это уже не первая попытка противника прорваться на полуостров, которая сопровождается агрессивными информационными кампаниями со стороны украинских политиков. Какую цель преследуют ВСУ и почему России следует усилить контроль над акваторией в районе западной части Крыма? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия защищает Крымский мост от украинских атак

    Украина вновь попыталась атаковать Крымский мост с помощью морских беспилотников – и вновь безуспешно. «Выводы сделаны – и катера были уничтожены, как и ранее места их производства в районе Одессы», – говорят военные эксперты по этому поводу. Как в итоге устроена защита Крымского моста от таких нападений? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина собирает против России свои последние силы

    Киевский режим фактически признал гигантские потери, которые несут ВСУ в ходе военного конфликта с Россией. Стремительно расширяются украинские кладбища, но главное – Украина предпринимает отчаянные меры для пополнения своей армии живой силой. И для Зеленского лично, и для Украины в целом это не несет ничего хорошего. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новый министр обороны Украины: главное

      Новым министром обороны станет Рустем Умеров, его предшественник Алексей Резников уже подал в отставку. Умеров — личность интересная. В том числе и своей ролью в переговорах между Москвой и Киевом после начала СВО. Особенно сильно его назначению обрадуется Турция.

    • На арену Германии выходит анти-Бербок

      Депутат ФРГ от партии «Левые» Сара Вагенкнехт вошла в тройку самых популярных политиков Германии с рейтингом одобрения в 42%. Хотя она политик довольно опытный, ее «звездный час» настал только после начала СВО: за протестами немцев против поддержки Украины и антироссийских санкций стояла именно она. А теперь Вагенкехт готова претендовать на власть.

    • В США предложили России сделку по Украине

      Стремительно набирающий популярность кандидат в президенты США и вероятный напарник Дональда Трампа Вивек Рамасвами предложил заключить с Россией сделку. Вашингтон признает новые территории России и снимет санкции. Россия же в ответ должна разорвать союз с Китаем. Это бред? Или это прорыв?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............