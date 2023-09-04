После выдачи преступников Украине и поддержки членства Швеции в НАТО у российской стороны возникли сомнения относительно надежности партнеров в Анкаре. Эрдоган, очевидно, попытается в Сочи развеять эти сомнения.

От аскетичного высказывания мрачного фон Триера до политических мечтаний искрометного Кустурицы – дистанция огромного размера. Но это то самое интеллектуальное пространство, которое позволяет надеяться, что западный мир еще не совсем обезумел.

Если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.

Индия грозит России сокращением закупок нефти по двум причинам Индия обещает резко сократить закупку российской нефти, так как цена на ближневосточную нефть стала более привлекательной. Терять столь крупного покупателя, да еще и в условиях санкций, России было бы невыгодно. Однако эксперты уверены в том, что оснований для переживаний нет. Почему? Подробности Перейти в раздел

Десант ВСУ отправляют в набеги на Крым по нескольким причинам Российская авиация поразила четыре военных катера ВСУ, перевозивших десант к Крымскому побережью. Это уже не первая попытка противника прорваться на полуостров, которая сопровождается агрессивными информационными кампаниями со стороны украинских политиков. Какую цель преследуют ВСУ и почему России следует усилить контроль над акваторией в районе западной части Крыма? Подробности Перейти в раздел

Как Россия защищает Крымский мост от украинских атак Украина вновь попыталась атаковать Крымский мост с помощью морских беспилотников – и вновь безуспешно. «Выводы сделаны – и катера были уничтожены, как и ранее места их производства в районе Одессы», – говорят военные эксперты по этому поводу. Как в итоге устроена защита Крымского моста от таких нападений? Подробности Перейти в раздел

Украина собирает против России свои последние силы Киевский режим фактически признал гигантские потери, которые несут ВСУ в ходе военного конфликта с Россией. Стремительно расширяются украинские кладбища, но главное – Украина предпринимает отчаянные меры для пополнения своей армии живой силой. И для Зеленского лично, и для Украины в целом это не несет ничего хорошего. Подробности Перейти в раздел