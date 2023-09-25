Аббас Джума
Ссора Индии и Канады еще больше отдаляет Нью-Дели от Запада
Слова «Трюдо» и «здравый смысл» – это антонимы. В Канаде, не разобравшись и не просчитав последствия, зачем-то поспешили сделать скандальные заявления относительно убийства сикхского лидера. Таким образом, они задели не только Индию.
Тимофей Бордачёв
Россия всегда возвращается
За исключением примеров, когда наш партнер теряет суверенитет в пользу державы, сопоставимой с Россией по военным возможностям, ни один случай снижения российского влияния не должен восприниматься как трагедия и «конец игры».
Игорь Караулов
Границы 1991 года – бессмысленный фетиш
Кто обвиняет Россию в том, что она пытается сломать «границы 1991 года» как часть международного права, тот обращается не по адресу. Единственный враг этих границ – национализм.