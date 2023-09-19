Проблемы Зеленского в США

Михаил Диунов
Как Россия столетиями создавала военную промышленность
В условиях нового нарастающего глобального конфликта мы вновь, как в дни Петра I и Александра II, развиваем мощную и современную военную промышленность. Раньше у нас это неизменно получалось. Получится и сейчас.
Тимур Шерзад
Как американцы семь лет обламывали зубы о «Пасть дракона»
Когда-то важно наводить мосты, когда-то – сжигать их за собой, а когда-то – дистанционно разносить на куски авиабомбами. Именно в такое время мы живем сейчас. Но сказать легче, чем сделать – уничтожать инфраструктуру не так уж и просто. Что доказывает опыт США во Вьетнаме.
Тимофей Бордачёв
В чем источник китайского терпения к выпадам украинцев
Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?