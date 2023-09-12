Дипломатический конфликт между Москвой и официальным Ереваном – это продукт взаимного непонимания внутренних алгоритмов. Армянское правительство наделало массу ошибок. При этом армяне, в отличие от граждан Грузии или Азербайджана, не поедут воевать на стороне киевского режима.

Если считать русской пропагандой Сергия Радонежского и Серафима Саровского, Гоголя и Достоевского, то, возможно, действительно, папа Франциск, как и миллионы людей по всему миру, подпал под нее с юности, и здесь уже ничего не изменишь.

Чтобы сохранить лояльность западных политиков и свою власть, Зе-команда будет кидать в жернова войны всех, кого сможет мобилизовать, устилая поля Донбасса и Таврии тысячами трупов украинских солдат.

Россия стоит на пороге важного исторического события в авиастроении Твердый контракт на покупку «Аэрофлотом» 52 новых российских самолетов имеет историческое значение. Тем самым разработчик гарантирует, что россияне начнут летать в небе на новейших и импортозамещенных самолетах уже с 2024 года. Этот год начнет отсчет до полной независимости российской авиации от Запада. Подробности Перейти в раздел

Кубинцы учатся воевать с США на Украине Сообщение МВД Кубы о задержании 17 человек, которые якобы рекрутировали наемников для участия в конфликте на Украине на стороне России, прозвучало сдержанно и без претензий на сенсацию. Просто потому, что стало вынужденным: у кубинцев не было другого выхода. Подробности Перейти в раздел

Спецоперация породила вал народных изобретений Спецоперация на Украине стала вызовом и экспериментальной площадкой не только для гигантов ВПК, но и для народных умельцев. В ходе проведения СВО растет спрос на не самые очевидные изобретения – от бронежилетов для собак и сухого душа до эвакуационных тележек. Как именно устроена подобная работа и как новинки проявляют себя на поле боя? Подробности Перейти в раздел

Погода заставляет ВСУ суетиться Очередной всплеск активности ВСУ замечен в районе Артемовска. По некоторым данным, именно сюда противник может перебросить резервы из других регионов для продолжения так называемого контрнаступа. Что побуждает украинское командование на такой шаг, создаст ли он риски для Артемовска и чем на это ответят ВС России? Подробности Перейти в раздел