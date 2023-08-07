Заговор в Джидде. Что это было?

Если ввод польских войск на украинские земли пока обсуждается, то проект интеграции с Польшей восьми областей Украины, ранее находившихся под властью Варшавы, уже запущен. Ведь возвращение восточной границы Польши по состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков.

Сейчас мы снова полюбили Африку, полюбили нервной, запоздалой любовью. Огромный материк с населением 1,3 млрд человек, простирающийся от Магриба до Мыса Доброй Надежды, не мог постоянно оставаться в небрежении со стороны Москвы.

В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.

20:42 Экс-футболист сборной России Соломатин вступил в ряды батальона «Эспаньола» Экс-футболист сборной России Андрей Соломатин стал членом батальона «Эспаньола», который находится на позициях под Артемовском.

20:33 В Москве начался Всероссийский форум волонтеров-медиков В торжественном открытии VII Всероссийского форума волонтеров-медиков в Москве приняли участие 300 неравнодушных и инициативных молодых россиян. На форуме обсудят развитие региональных и местных отделений Движения.

20:24 Суд в Москве вынес приговор напавшим на журналистов черным риелторам Гагаринский суд Москвы приговорил к 4,5 года колонии двух мужчин, которые насильно склоняли свою соседку к уступке доли в квартире, также они напали на журналистов группы ВГТРК, приехавших осветить произошедшее.

20:22 Киевский политолог оценил данные о «чемоданном настроении» на Украине Попытки украинских политиков списать демографический кризис на СВО безосновательны, поскольку высокие темпы оттока населения и падения рождаемости в стране фиксируются с начала 2010-х годов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал киевский политолог Алексей Нечаев. Ранее на Украине предложили запретить выезд из страны на три года после завершения боевых действий для «сохранения нации».

20:15 В Эстонии у россиянина изъяли более 20 пиявок Эстонские таможенники на пункте пограничного пропуска в Нарве конфисковали у россиянина более 20 медицинских пиявок исчезающего вида, сообщили местные СМИ.

20:07 В Москве спустя год после смерти обнаружили тело режиссера Джимбиновой В Москве в собственной квартире мертвой была обнаружена режиссер и театральный постановщик Светлана Джимбинова, выяснилось, что она умерла более года назад.

20:02 Политолог: Неудачи губернатора Коновалова в Хакасии сказались на рейтинге КПРФ в регионе Разочарование жителей Хакасии в деятельности губернатора Валентина Коновалова сказывается и на уровне доверия к КПРФ. Изменить ситуацию в регионе у коммунистов не получится, однако это даст преимущество другим партиям. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Алексей Мартынов. Ранее ВЦИОМ опубликовал данные о поддержке политических партий в Республике Хакасия. Возглавляет рейтинг «Единая Россия» с результатом в 43%.

19:55 Эксперт объяснил резкий рост утечек персональных данных россиян За последние пару лет количество утечек стало беспрецедентным. Это объясняется тем, что против России ведется кибервойна, сказал газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Владимир Зыков. Ранее сообщалось, что в России за два года почти в 40 раз выросло количество случаев утечек личных данных граждан РФ.

19:55 Минздрав поддержал увеличение акцизов на сигареты дороже 200 рублей Министерство здравоохранения России поддержало предложение увеличить акцизы на сигареты и папиросы стоимостью более 200 рублей за пачку, сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.

19:46 Дети из ЛНР посетили Москву и Санкт-Петербург Школьники из прифронтовых территорий ЛНР посетили Москву и Санкт-Петербург в рамках программы Минкультуры «Культурная карта 4+85».

19:38 Мединский рассказал о включении СВО в учебник истории В новых учебниках по истории России полностью переписаны разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах, сообщил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), один из авторов учебников Владимир Мединский.

19:29 Фонд «Защитники Отечества» в Забайкалье помог пострадавшему ветерану СВО Сотрудники филиала фонда «Защитники Отечества» в Забайкальском крае встретились в Чите с пострадавшим ветераном СВО из Нерчинско-Заводского района Михаилом.

19:20 Зеленский пообещал оставить Россию без кораблей в Черном море Президент Украины Владимир Зеленский в интервью аргентинскому изданию Nacion пригрозил, что Россия останется без кораблей, если продолжит блокировать зерновой коридор в Черном море.

19:11 Пентагон перебросил на Ближний Восток подкрепление из морских пехотинцев США перебросили на Ближний Восток дополнительный воинский контингент в составе более 3 тыс. военнослужащих, а также самолеты, вертолеты, конвертопланы и амфибии, сообщила пресс-служба 5-го флота ВМС США.