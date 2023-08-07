Заговор в Джидде. Что это было?

Андрей Полонский
Понимание справедливости СВО изменило российское общество
В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.
Максим Соколов
Чтобы дружить с Африкой, ее надо знать
Сейчас мы снова полюбили Африку, полюбили нервной, запоздалой любовью. Огромный материк с населением 1,3 млрд человек, простирающийся от Магриба до Мыса Доброй Надежды, не мог постоянно оставаться в небрежении со стороны Москвы.
Олег Хавич
Польша начала оккупацию Западной Украины невоенными методами
Если ввод польских войск на украинские земли пока обсуждается, то проект интеграции с Польшей восьми областей Украины, ранее находившихся под властью Варшавы, уже запущен. Ведь возвращение восточной границы Польши по состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков.
20:22Киевский политолог оценил данные о «чемоданном настроении» на Украине
Попытки украинских политиков списать демографический кризис на СВО безосновательны, поскольку высокие темпы оттока населения и падения рождаемости в стране фиксируются с начала 2010-х годов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал киевский политолог Алексей Нечаев. Ранее на Украине предложили запретить выезд из страны на три года после завершения боевых действий для «сохранения нации».
20:02Политолог: Неудачи губернатора Коновалова в Хакасии сказались на рейтинге КПРФ в регионе
Разочарование жителей Хакасии в деятельности губернатора Валентина Коновалова сказывается и на уровне доверия к КПРФ. Изменить ситуацию в регионе у коммунистов не получится, однако это даст преимущество другим партиям. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Алексей Мартынов. Ранее ВЦИОМ опубликовал данные о поддержке политических партий в Республике Хакасия. Возглавляет рейтинг «Единая Россия» с результатом в 43%.
19:55Эксперт объяснил резкий рост утечек персональных данных россиян
За последние пару лет количество утечек стало беспрецедентным. Это объясняется тем, что против России ведется кибервойна, сказал газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Владимир Зыков. Ранее сообщалось, что в России за два года почти в 40 раз выросло количество случаев утечек личных данных граждан РФ.
19:38Мединский рассказал о включении СВО в учебник истории
В новых учебниках по истории России полностью переписаны разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах, сообщил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), один из авторов учебников Владимир Мединский.