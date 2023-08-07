Заговор в Джидде. Что это было?

  • Пентагон перебросил на Ближний Восток подкрепление из морских пехотинцев
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    Украинцам предложили жизнь в резервации
    Зеленский пообещал оставить Россию без кораблей в Черном море
    Путин призвал Ростех увеличить производство «Ланцетов»
    Мобильные операторы пообещали отключать абонентов за некорректные персональные данные
    Взрыв в порту в Турции произошел во время перегрузки зерна
    Ростех анонсировал использование беспилотного вертолета в рамках СВО
    Заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны
    Наместника Киево-Печерской лавры освободили под залог
    Гидрометцентр изменил прогноз о похолодании в Москве
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Понимание справедливости СВО изменило российское общество

    В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.

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    Максим Соколов Максим Соколов Чтобы дружить с Африкой, ее надо знать

    Сейчас мы снова полюбили Африку, полюбили нервной, запоздалой любовью. Огромный материк с населением 1,3 млрд человек, простирающийся от Магриба до Мыса Доброй Надежды, не мог постоянно оставаться в небрежении со стороны Москвы.

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    Олег Хавич Олег Хавич Польша начала оккупацию Западной Украины невоенными методами

    Если ввод польских войск на украинские земли пока обсуждается, то проект интеграции с Польшей восьми областей Украины, ранее находившихся под властью Варшавы, уже запущен. Ведь возвращение восточной границы Польши по состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков.

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    Новости
    20:42Экс-футболист сборной России Соломатин вступил в ряды батальона «Эспаньола»

    Экс-футболист сборной России Андрей Соломатин стал членом батальона «Эспаньола», который находится на позициях под Артемовском.

    20:33В Москве начался Всероссийский форум волонтеров-медиков

    В торжественном открытии VII Всероссийского форума волонтеров-медиков в Москве приняли участие 300 неравнодушных и инициативных молодых россиян. На форуме обсудят развитие региональных и местных отделений Движения.

    20:24Суд в Москве вынес приговор напавшим на журналистов черным риелторам

    Гагаринский суд Москвы приговорил к 4,5 года колонии двух мужчин, которые насильно склоняли свою соседку к уступке доли в квартире, также они напали на журналистов группы ВГТРК, приехавших осветить произошедшее.

    20:22Киевский политолог оценил данные о «чемоданном настроении» на Украине

    Попытки украинских политиков списать демографический кризис на СВО безосновательны, поскольку высокие темпы оттока населения и падения рождаемости в стране фиксируются с начала 2010-х годов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал киевский политолог Алексей Нечаев. Ранее на Украине предложили запретить выезд из страны на три года после завершения боевых действий для «сохранения нации».

    20:15В Эстонии у россиянина изъяли более 20 пиявок

    Эстонские таможенники на пункте пограничного пропуска в Нарве конфисковали у россиянина более 20 медицинских пиявок исчезающего вида, сообщили местные СМИ.

    20:07В Москве спустя год после смерти обнаружили тело режиссера Джимбиновой

    В Москве в собственной квартире мертвой была обнаружена режиссер и театральный постановщик Светлана Джимбинова, выяснилось, что она умерла более года назад.

    20:02Политолог: Неудачи губернатора Коновалова в Хакасии сказались на рейтинге КПРФ в регионе

    Разочарование жителей Хакасии в деятельности губернатора Валентина Коновалова сказывается и на уровне доверия к КПРФ. Изменить ситуацию в регионе у коммунистов не получится, однако это даст преимущество другим партиям. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Алексей Мартынов. Ранее ВЦИОМ опубликовал данные о поддержке политических партий в Республике Хакасия. Возглавляет рейтинг «Единая Россия» с результатом в 43%.

    19:55Эксперт объяснил резкий рост утечек персональных данных россиян

    За последние пару лет количество утечек стало беспрецедентным. Это объясняется тем, что против России ведется кибервойна, сказал газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Владимир Зыков. Ранее сообщалось, что в России за два года почти в 40 раз выросло количество случаев утечек личных данных граждан РФ.

    19:55Минздрав поддержал увеличение акцизов на сигареты дороже 200 рублей

    Министерство здравоохранения России поддержало предложение увеличить акцизы на сигареты и папиросы стоимостью более 200 рублей за пачку, сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.

    19:46Дети из ЛНР посетили Москву и Санкт-Петербург

    Школьники из прифронтовых территорий ЛНР посетили Москву и Санкт-Петербург в рамках программы Минкультуры «Культурная карта 4+85».

    19:38Мединский рассказал о включении СВО в учебник истории

    В новых учебниках по истории России полностью переписаны разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах, сообщил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), один из авторов учебников Владимир Мединский.

    19:29Фонд «Защитники Отечества» в Забайкалье помог пострадавшему ветерану СВО

    Сотрудники филиала фонда «Защитники Отечества» в Забайкальском крае встретились в Чите с пострадавшим ветераном СВО из Нерчинско-Заводского района Михаилом.

    19:20Зеленский пообещал оставить Россию без кораблей в Черном море

    Президент Украины Владимир Зеленский в интервью аргентинскому изданию Nacion пригрозил, что Россия останется без кораблей, если продолжит блокировать зерновой коридор в Черном море.

    19:11Пентагон перебросил на Ближний Восток подкрепление из морских пехотинцев

    США перебросили на Ближний Восток дополнительный воинский контингент в составе более 3 тыс. военнослужащих, а также самолеты, вертолеты, конвертопланы и амфибии, сообщила пресс-служба 5-го флота ВМС США.

    19:02Анонсировано участие ЛНР на Международной выставке-форуме «Россия»

    Луганская народная республика готовится представить свою экспозицию на Международной выставке-форуме «Россия». Мероприятие будет проходить в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года.

    Заговор в Джидде. Что это было?

    В саудовском городе Джидда завершен саммит по урегулированию на Украине, на который Россия не была приглашена. Целью Киева на этом мероприятии была попытка склонить на свою сторону так называемые страны Глобального Юга. Что получилось в итоге?

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    Путин удивился названию российской системы авиабронирования
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    От рубля ждут сотню за доллар

    Рубль продолжает снижение. Он ослаб до самых минимальных уровней, которые были в марте 2022 года. Доллар стоит уже 95, а евро – выше 104. Эксперты объясняют, почему так происходит и какова вероятность того, что доллар скоро будет стоить выше 100 рублей. Подробности

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    Чем обернутся для Украины планы «жестко конкурировать» с Польшей

    Украинские власти заявили о желании «жестко конкурировать» с Польшей после того, как закончатся боевые действия с Россией. До этого момента Киев будет считать Варшаву своим близким другом. В чем и как Украина способна конкурировать с Польшей и какую роль в этом соперничестве будут играть Соединенные Штаты? Подробности

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    Что дала России первая кругосветка

    Ровно 220 лет назад, 7 августа 1803 года, в путешествие отправилась первая русская кругосветная экспедиция. Этот поход стал в итоге не только одним из величайших подвигов отечественного мореплавания, но и колоссальным достижением внешней политики Российской империи. Подробности

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    Встреча в Джидде похоронила «мирный план» Зеленского

    В Саудовской Аравии завершилась встреча по вопросам мирного урегулирования конфликта на Украине. Страны Глобального Юга предложили свое видение разрешения ситуации, которое кардинально отличается от предложений западных государств и плана Зеленского. Как России относиться к подобного рода переговорам и смогут ли страны Глобального Юга разрушить монополию Запада на урегулирование международных кризисов? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Заговор в Джидде. Что это было?

      В саудовском городе Джидда завершен саммит по урегулированию на Украине, на который Россия не была приглашена. Целью Киева на этом мероприятии была попытка склонить на свою сторону так называемые страны Глобального Юга. Что получилось в итоге?

    • Гарантии США для Украины. Что это?

      Американские и украинские власти начали переговоры о предоставлении Украине неких гарантий безопасности. Это альтернатива, которая была предложена Владимиру Зеленскому вместо приглашения в НАТО. Для Киева эти гарантии жизненно необходимы, для США неудобны, а за основу предполагается взять «израильскую модель». Что это означает?

    • Голливуд против НАТО

      Знаменитая актриса Сьюзан Сарандон обвинила НАТО в начале военного конфликта на Украине, а не менее знаменитый режиссер Оливер Стоун выступил в защиту Владимира Путина, образ которого «искажает пропаганда». Почему эти люди идут против большинства в своем цехе? И насколько серьезно нужно относиться к их словам?

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