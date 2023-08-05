Голливуд против НАТО

  • Медведев пригрозил ударом по Западной Украине за атаку на танкер в Черном море
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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Политическое решение для Украины можно понимать по-разному

    Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что плохого России ждать от Испании

    Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.

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    Владислав Исаев Владислав Исаев Апелляции к правде в общении с Западом и украинцами – бессмысленны

    Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.

    19 комментариев
    Новости
    13:44Захарова разъяснила условия России по зерновой сделке «для тех, кто в Госдепе»

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы отдела Госдепартамента США по координации санкций Джеймса О’Брайен, который попросил Москву «разъяснить, чего она просит» в рамках зерновой сделки.

    13:35На Украине по делу об уклонистах задержали начальника районного военкомата Киева

    Сотрудники Госбюро расследований Украины задержали начальника одного из военкоматов Киева в рамках уголовного дела об организации нелегального выезда мужчин призывного возраста из страны, сообщила пресс-служба бюро.

    13:21Медведев пригрозил ударом по Западной Украине за атаку на танкер в Черном море

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев считает, что в ответ на атаку украинским морским беспилотником по российскому танкеру «Сиг» в Черном море следует нанести удары по Западной Украине.

    12:54Хуснуллин во время поездки в Мариуполь посетил «одну из лучших школ в стране»

    Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал об итогах рабочей поездки в Мариуполь, одной из важной тем в ходе которой была подготовка школ ко Дню знаний.

    12:51Американский журналист сказал, чем может обернуться для Киева истерика Зеленского

    Украина может потерять своих ключевых союзников из-за политических и военных ходов президента страны Владимира Зеленского, некоторые из которых можно расценить только как истерику, написал обозреватель Хэмиш де Бреттон-Гордон в колонке для Telegraph.

    12:28Рядом с Байкалом начали строить крупнейший в Евразии солнечный телескоп

    Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН в Бурятии у границы с Монголией начал строительство крупнейшего в Евразии солнечного телескопа-коронографа, в субботу был заложен первый камень.

    12:21Надводный беспилотник обнаружен в открытом море в Севастополе

    В открытом море в севастопольской морской зоне обнаружен надводный беспилотник, в настоящее время он продолжает движение, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    12:00Блогеры сообщили о появлении на Украине опасного наркотика в свободной продаже

    В свободной продаже в украинских городах появился чай, в состав которого входит опасный наркотик, сообщают блогеры.

    11:40Глава СБУ признал участие Украины в атаке на российский танкер

    Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк фактически признал участие киевского режима в атаке на российский танкер «Сиг» (Sig) в Керченском проливе.

    11:37Суд в Исламабаде приговорил экс-премьера Хана

    Суд в Исламабаде приговорил экс-премьера Пакистана Имрана Хана к трем годам тюремного заключения по делу о мошенничестве, уголовное дело связано с торговлей ценностями из сокровищницы Тошахане, сообщает местная газета Dawn.

    11:28Президент России поздравил летчика Кульпова со столетием

    Президент России Владимир Путин поздравил ветерана Великой Отечественной войны, летчика Николая Кульпова со столетним юбилеем, отметив его мужество, героизм и навыки.

    11:18Нетребко потребовала от «Метрополитен-опера» 360 тыс. долларов

    Российская оперная певица Анна Нетребко подала в суд Южного округа штата Нью-Йорк исковую жалобу к театру «Метрополитен-опера» (Metropolitan Opera) с требованием компенсации в размере 360 тыс. долларов за отмененные выступления.

    11:04В аэропорту Сочи самолет столкнулся с телетрапом

    В аэропорту Сочи столкнулся самолет Airbus A330-300 авиакомпании Nordwind с телетрапом, когда направлялся на стоянку, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

    10:56Три штурмовые группы ВСУ уничтожены на Запорожском направлении

    Российские силы минувшей ночью уничтожили три штурмовые группы украинских националистов западнее Орехово в Запорожской области, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.

    10:53Бригадный генерал ВСУ признал сложности при наступлении на южном направлении

    Возможностей сил обороны ВСУ не хватает для проведения наступательных действий на южном направлении, не хватает техники и подготовленных инженерно-саперных подразделений, заявил бригадный генерал ВСУ Дмитрий Герега.

    Голливуд против НАТО

    Знаменитая актриса Сьюзан Сарандон обвинила НАТО в начале военного конфликта на Украине, а не менее знаменитый режиссер Оливер Стоун выступил в защиту Владимира Путина, образ которого «искажает пропаганда». Почему эти люди идут против большинства в своем цехе? И насколько серьезно нужно относиться к их словам?

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    Как российской экономике удается показывать рост

    Несмотря на санкции и СВО, российская экономика продолжает показывать результаты лучше ожиданий. Российский президент рассказал, что стало главным локомотивом роста нашей экономики в 2023 году. В первую очередь это промышленность, которая выполняет возросшие заказы как россиян, так и оборонки. Реальные доходы населения показали максимальный рост за два года. Как это удается? Подробности

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    США захотели стать частью зерновой сделки

    Вашингтон готов выполнить требования Москвы и гарантировать беспрепятственный экспорт российского продовольствия. Это следует из слов главы Госдепа Энтони Блинкена, который призвал Россию вернуться в зерновую сделку. Эти слова меняют в ситуации многое. Однако верить им нельзя. Подробности

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    Борьба с морскими дронами ВСУ требует поддержки авиации

    Попытка ВСУ атаковать военно-морскую базу Новороссийска морскими дронами ставит вопрос о предотвращении таких нападений в будущем. Как говорят в экспертной среде, обнаружение беспилотников должно происходить заранее. Для этого могут применяться как специализированные буи, так и авиация. Как создать наиболее эффективную систему постоянного контроля российской акватории и в какие сроки это можно сделать? Подробности

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    Россия довела западную разведку до крайностей

    Участились случаи прямых обращений западных разведок к российским гражданам – их зовут стать предателями, сотрудничать, продавать Родину. Этим отметился и глава британской разведки МИ6 Ричард Мур, и представители ЦРУ, и настолько, что МИД РФ предложил действовать зеркально и способствовать работе граждан западных стран на разведку России. Какое отношение все это имеет к реальной работе разведок? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Голливуд против НАТО

      Знаменитая актриса Сьюзан Сарандон обвинила НАТО в начале военного конфликта на Украине, а не менее знаменитый режиссер Оливер Стоун выступил в защиту Владимира Путина, образ которого «искажает пропаганда». Почему эти люди идут против большинства в своем цехе? И насколько серьезно нужно относиться к их словам?

    • Обещаниям США по зерну нельзя верить

      США готовы гарантировать беспрепятственный экспорт продовольствия из России в том случае, если Москва согласится вернуться в зерновую сделку. С одной стороны, прежде Вашингтон от таких обещаний воздерживался, а США – это та страна, которая может заставить зерновую сделку работать. С другой стороны, это еще не прорыв: к Вашингтону есть как минимум три вопроса.

    • Генерал Сорняк против ВСУ

      Деревья и кустарники стали одной из причин провала так называемого контрнаступления ВСУ. По крайней мере, таково мнение британской разведки. За последние дни она также отличилась призывами к потенциальным предателям в России. Что происходит с некогда уважаемым ведомством, если оно позволяет себе подобную чушь?

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