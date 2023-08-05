Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.

Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.

Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.

13:44 Захарова разъяснила условия России по зерновой сделке «для тех, кто в Госдепе» Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы отдела Госдепартамента США по координации санкций Джеймса О’Брайен, который попросил Москву «разъяснить, чего она просит» в рамках зерновой сделки.

13:35 На Украине по делу об уклонистах задержали начальника районного военкомата Киева Сотрудники Госбюро расследований Украины задержали начальника одного из военкоматов Киева в рамках уголовного дела об организации нелегального выезда мужчин призывного возраста из страны, сообщила пресс-служба бюро.

13:21 Медведев пригрозил ударом по Западной Украине за атаку на танкер в Черном море Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев считает, что в ответ на атаку украинским морским беспилотником по российскому танкеру «Сиг» в Черном море следует нанести удары по Западной Украине.

12:54 Хуснуллин во время поездки в Мариуполь посетил «одну из лучших школ в стране» Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал об итогах рабочей поездки в Мариуполь, одной из важной тем в ходе которой была подготовка школ ко Дню знаний.

12:51 Американский журналист сказал, чем может обернуться для Киева истерика Зеленского Украина может потерять своих ключевых союзников из-за политических и военных ходов президента страны Владимира Зеленского, некоторые из которых можно расценить только как истерику, написал обозреватель Хэмиш де Бреттон-Гордон в колонке для Telegraph.

12:28 Рядом с Байкалом начали строить крупнейший в Евразии солнечный телескоп Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН в Бурятии у границы с Монголией начал строительство крупнейшего в Евразии солнечного телескопа-коронографа, в субботу был заложен первый камень.

12:21 Надводный беспилотник обнаружен в открытом море в Севастополе В открытом море в севастопольской морской зоне обнаружен надводный беспилотник, в настоящее время он продолжает движение, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

12:00 Блогеры сообщили о появлении на Украине опасного наркотика в свободной продаже В свободной продаже в украинских городах появился чай, в состав которого входит опасный наркотик, сообщают блогеры.

11:40 Глава СБУ признал участие Украины в атаке на российский танкер Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк фактически признал участие киевского режима в атаке на российский танкер «Сиг» (Sig) в Керченском проливе.

11:37 Суд в Исламабаде приговорил экс-премьера Хана Суд в Исламабаде приговорил экс-премьера Пакистана Имрана Хана к трем годам тюремного заключения по делу о мошенничестве, уголовное дело связано с торговлей ценностями из сокровищницы Тошахане, сообщает местная газета Dawn.

11:28 Президент России поздравил летчика Кульпова со столетием Президент России Владимир Путин поздравил ветерана Великой Отечественной войны, летчика Николая Кульпова со столетним юбилеем, отметив его мужество, героизм и навыки.

11:18 Нетребко потребовала от «Метрополитен-опера» 360 тыс. долларов Российская оперная певица Анна Нетребко подала в суд Южного округа штата Нью-Йорк исковую жалобу к театру «Метрополитен-опера» (Metropolitan Opera) с требованием компенсации в размере 360 тыс. долларов за отмененные выступления.

11:04 В аэропорту Сочи самолет столкнулся с телетрапом В аэропорту Сочи столкнулся самолет Airbus A330-300 авиакомпании Nordwind с телетрапом, когда направлялся на стоянку, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

10:56 Три штурмовые группы ВСУ уничтожены на Запорожском направлении Российские силы минувшей ночью уничтожили три штурмовые группы украинских националистов западнее Орехово в Запорожской области, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.