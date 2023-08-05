Игорь Караулов
Политическое решение для Украины можно понимать по-разному
Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.
Вадим Трухачёв
Что плохого России ждать от Испании
Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.
Владислав Исаев
Апелляции к правде в общении с Западом и украинцами – бессмысленны
Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.
11:37Суд в Исламабаде приговорил экс-премьера Хана
Суд в Исламабаде приговорил экс-премьера Пакистана Имрана Хана к трем годам тюремного заключения по делу о мошенничестве, уголовное дело связано с торговлей ценностями из сокровищницы Тошахане, сообщает местная газета Dawn.