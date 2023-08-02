В США намекнули на смерть Зеленского

По итогам саммита в Петербурге стало ясно, что африканских лидеров интересуют два трека: продолжение и развитие политико-экономического сотрудничества с Россией, а также зондирование возможностей прекращения кровопролития на Украине.

Помнится, когда никому не известная в мире газета из датского городка Орхус Jyllands-Posten опубликовала карикатуру на пророка Магомета, взорвался весь мусульманский мир. Но новое дно пробито – и скандинавские демократы, либералы и толеранты начали жечь Коран.

Украинские националисты не любят Киев, издеваются над ним, уничтожают его ценности, символы и святыни. Строить и развивать город они не хотят. Не могут. Не умеют. Оторвать герб сверхдержавы со щита знаменитого на весь мир памятника и наклеить туда вилку? Легко. Но не более того.

19:20 Президент Бразилии предложил урегулировать конфликт на Украине в СБ ООН Совет Безопасности ООН должен стать площадкой для обсуждения ситуации на Украине, в том числе территориального вопроса, высказал мнение президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

19:11 Американист: Агентство Fitch должно еще сильнее понизить кредитный рейтинг США Снижение кредитного рейтинга США отражает реальные проблемы в экономике страны. И если судить объективно, уровень можно было понизить еще больше, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее агентство Fitch понизило кредитный рейтинг США до АА+.

19:10 На Украине решили национализировать якобы принадлежащий сенатору из России завод Украинский Минюст подал иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о национализации завода в Конотопе (Сумская область), поскольку тот якобы принадлежит члену Совета Федерации Сергею Калашнику.

19:01 Курс евро на Мосбирже поднялся до 103 рублей Впервые с конца марта 2022 года курс евро на Мосбирже вырос до 103 руб., следует из данных валютных торгов.

18:55 Митрополит Евгений: В каждой второй записке на Урале прихожане пишут имена президента и патриарха «Каждая вторая-третья записка – люди вписывают туда имена двух людей: это имя Святейшего патриарха Кирилла и имя – по-разному пишут – раба Божьего Владимира большими печатными буквами, или Владимира Владимировича, или просто президента», – заявил митрополит Евгений (Алексей Кульберг) в ходе вручения государственных наград в Кремле.

18:52 Президент Бразилии призвал прийти к «общему знаменателю» по Украине Ведущие переговоры по украинскому вопросу страны должны постараться найти «общий знаменатель», заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

18:35 ЦИК пришлось самостоятельно зарегистрировать «Коммунистов России» в Хакасии ЦИК России в среду был вынужден сам зарегистрировать список кандидатов партии «Коммунисты России» на выборах в Верховный совет республики – избирком Хакасии накануне повторно не смог принять решения о регистрации.

18:27 Нигерия оставила Нигер без электричества Власти Нигерии в рамках согласованных региональных санкций остановили поставки электричества в соседний Нигер, власть в котором захватили военные, сообщает агентство France Press.

18:10 Новым британским послом в Москве стал Найджел Кейси Британия объявила о смене своего посла в Москве с ноября, должность займет кадровый дипломат Найджел Кейси, сообщает пресс-служба МИД.

18:01 Алтайский писатель Бедюров назвал особенность российской цивилизации Российская литература – русская и многонациональная. А такого нет ни в Европах, ни в Америках: наши народы сохранили свою культуру – и русский язык, и свои языки, свою литературу, свой быт и уклад, заявил алтайский писатель Бронтой Бедюров на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

17:59 Мишустин встретился с победителями международных олимпиад Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил учащихся-победителей международных олимпиад среди школьников по естественным и точным наукам.

17:43 Путин вручил в Кремле высокие госнаграды казакам Президент России Владимир Путин вручил в Кремле высокие государственные награды командиру добровольческого казачьего экспедиционного батальона «Сибирь» Олегу Ликонцеву и его заместителям – Алексею Кайгородову и Сергею Мерзеликину.

17:34 Путин: У политики Киева по уничтожению всего русского нет перспектив У политики киевского режима и у его хозяев по уничтожению всего русского с Запада нет будущего, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

17:25 Путин заявил о необходимости обеспечить новые регионы книгами и учебниками Образовательные учреждения новых регионов должны быть обеспечены книгами и учебниками, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.