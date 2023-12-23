От мужчин Украины оставят только сперму

Сергей Миркин
Байден под перекрестным еврейским и арабским огнем
Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.
Андрей Полонский
Украинцы – те же мы, только соблазненные
Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.
Сергей Худиев
Бесовский соблазн антисемитизма
Людям, увы, свойственна ксенофобия. Культура, образование, традиции, религия должны бы ее сдерживать, но они справляются не всегда.