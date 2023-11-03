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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Юбилей Евросоюза не заметил никто

    Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.

    6 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов И три тысячи лет – война

    Есть лишь одно место на Земле, на котором может стоять либо мечеть Аль-Акса, либо Третий храм – безальтернативная святыня иудеев, где должен будет воссесть машиах – еврейский «царь мира». А значит, и война эта будет вестись либо до последнего еврея, либо до последнего араба.

    13 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Кто представит Россию на Олимпийских играх в Париже

    Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».

    26 комментариев
    3 ноября 2023, 19:55 • Видео

    Залужный признал поражение

    Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist – переход на новый этап того, что мы называем специальной военной операцией, а они – войной с Россией. Воевать по-старому украинская армия в альянсе с ВПК, разведкой и инструкторами стран НАТО больше не может. По-старому они уже проиграли.

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    У Газпрома появилось больше конкурентов внутри России

    Россия продолжает расширять список компаний, которые имеют право экспортировать российский газ. Долгие годы Газпром был единственным таким игроком. Однако десять лет назад к нему добавился «Новатэк» со своим СПГ с Ямала. Новый закон добавляет нового экспортера российского газа и расширяет возможности «Новатэка». Подробности

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    Чем фантазии Залужного отличаются от фантазий Зеленского

    Военное командование Украины по-прежнему считает победу над Россией достижимой целью, но, в отличие от политического руководства в Киеве, признало поражение в кампании 2023 года. Перенося сроки «перемоги» на будущее, главком ВСУ Валерий Залужный, тем не менее, хочет от НАТО такого, что выдает в нем фантазера уровня Зеленского. Подробности

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    Как обучить детей мигрантов русскому языку

    В России предложили ввести тестирование детей мигрантов на владение русским языком перед поступлением в детские сады и школы. По мнению уполномоченного по правам ребенка, незнание языка негативно сказывается на обучающихся. Эксперты же добавляют, что это отражается и на работе педагогов. Насколько эффективным может быть тестирование, как его правильно организовать и поможет ли это решить проблему? Подробности

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    Правота России находит себе дорогу через Киев и Тель-Авив

    Что объединяет признания киевского режима в атаках против Запорожской АЭС и операцию Израиля против сектора Газа? И то и другое, как оказалось, показало перед всем миром правоту российской позиции относительно проводимой на Украине спецоперации. Подробности

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    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

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    • Залужный признал поражение

      Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist – переход на новый этап того, что мы называем специальной военной операцией, а они – войной с Россией. Воевать по-старому украинская армия в альянсе с ВПК, разведкой и инструкторами стран НАТО больше не может. По-старому они уже проиграли.

    • Запад начал списание Зеленского в утиль

      Последний месяц в жизни президента Украины Владимира Зеленского стал, судя по всему, худшим, поэтому он зол на весь мир. Запад меняет подход к Украине и больше не верит в возможность ВСУ победить Россию. Из-за этого Зеленскому меняют имидж: из героя и союзника он превращается в диктатора, коррупционера и черта-попрошайку.

    • ЕС распустит колонии ради Украины

      В ближайшее время стоит ожидать заявлений о том, что Еврокомиссия начинает переговоры о членстве в ЕС с Украиной и Молдавией. Также планируется расширить ЕС на оставшиеся страны Балкан. Но для этого он полностью перестроится. Каким хочет стать новый Евросоюз?

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