Если уж нельзя обойтись без запретительных мер, то запрещать надо не аборты, а пропаганду абортов, а в более широком смысле – любой массовый информационный продукт, побуждающий человека усомниться в ценности продолжения рода и отнестись к семье как к балласту.

Фриганствующие релоканты, варясь в своей среде, не осознают, что их кулинарно-политические практики вызывают у посторонних, пусть даже сочувствующих им людей одно главное чувство – брезгливость.

Как обременительна женщина для мужчины! Особенно женщина, не имеющая образования, не работающая, много рожающая. Как обременительны для мужчин дети – постоянно желающие есть и требующие «купи». Именно мужчине придется тащить на себе все радости подъема демографии.

Банк России защитил граждан от крупных инфляционных потерь Каждый упущенный процент инфляции за год обходится россиянам в 600 млрд рублей, посчитала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Получается, что для каждого россиянина цена инфляции составляет в среднем 4 тыс. рублей на каждый процент. А если бы ЦБ не повысил ставку, то инфляция могла бы оказаться минимум на три процента выше. Подробности Перейти в раздел

Сбежавшие из России блогеры сцепились из-за «фабрики эльфов» Блогеры, сбежавшие из России после начала СВО, оказались причастны к созданию антиправительственных ботоферм, распространявших ложную информацию о деятельности руководства РФ. Вопрос о том, кто реально стоит за так называемой фабрикой эльфов, вызвал настоящий скандал. Что на самом деле стало причиной конфликта и кому выгодно существование данных структур? Подробности Перейти в раздел

Орден «огня и дыма» помогает русским побеждать Ровно 80 лет назад произошло первое награждение одной из наиболее легендарных советских наград – орденом Славы. Эта награда считается главным солдатским орденом советского времени, но у нее есть и предшественник, и наследник, имеющий прямое отношение к награждениям, которые происходят сегодня в рамках спецоперации. Подробности Перейти в раздел

Украинские русофобы уничтожают друг друга Одна из наиболее активных русофобок на Украине, бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион наказана за свои слова о русском языке. Фарион уволена «по статье» с должности профессора кафедры украинского языка Национального университета «Львовская политехника». Это поистине знаковое событие, но вовсе не потому, что киевский режим решил вдруг защищать русский язык. Подробности Перейти в раздел

Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности Перейти в раздел