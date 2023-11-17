  • Новость часаСтороны конфликта в Газе договорились о трехдневном перемирии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Сбежавшие из России блогеры сцепились из-за «фабрики эльфов»
    Песков: Следующий президент России должен быть такой же, как Путин
    Рар: Германия готова заменить США в качестве главного спонсора ВСУ
    Зеленский допустил возможность нового майдана
    Песков: В военное время нужны цензура и жесткие действия власти
    ПВО Севастополя сбила две украинские ракеты «Нептун»
    Би-би-си сосчитала сбежавших с Украины мужчин
    Медведев с помощью мема высмеял отказ Байдена от помощи Украине
    Новый российский атомный ледокол назвали «Сталинград»
    Мнения
    Елена Кондратьева Елена Кондратьева Запрет абортов будут оплачивать мужчины

    Как обременительна женщина для мужчины! Особенно женщина, не имеющая образования, не работающая, много рожающая. Как обременительны для мужчин дети – постоянно желающие есть и требующие «купи». Именно мужчине придется тащить на себе все радости подъема демографии.

    24 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Релоканты дошли до жизни с грузинской помойки

    Фриганствующие релоканты, варясь в своей среде, не осознают, что их кулинарно-политические практики вызывают у посторонних, пусть даже сочувствующих им людей одно главное чувство – брезгливость.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Чем заменить запрет абортов

    Если уж нельзя обойтись без запретительных мер, то запрещать надо не аборты, а пропаганду абортов, а в более широком смысле – любой массовый информационный продукт, побуждающий человека усомниться в ценности продолжения рода и отнестись к семье как к балласту.

    24 комментария
    17 ноября 2023, 14:40 • Видео

    Зеленский: Россия готовит войну на Балканах

    «У Украины есть данные о намерениях агрессора. У РФ достаточно сил атаковать страны, которые находятся в фокусе ее экспансии», – заявил Владимир Зеленский, обвинив Россию в подготовке второго фронта в Европе – новой войны на Балканах. Что можно ответить на этот бред?

    Главное
    ВСУ попросили у США более современные истребители против российских Су-35
    WSJ предложила «прекратить сказочные размышления о поражении России»
    В Чехии опломбировали часть российской недвижимости
    Спецслужбы Германии предупредили политиков о возможных звонках от Вована и Лексуса
    Президент Грузии обвинила Бидзину Иванишвили в сомнении в «поражении России»
    «АвтоВАЗ» решил возобновить выпуск Vesta c «Евро-5» и Niva c ABS
    Российские визовые центры во Франции решено закрыть

    Банк России защитил граждан от крупных инфляционных потерь

    Каждый упущенный процент инфляции за год обходится россиянам в 600 млрд рублей, посчитала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Получается, что для каждого россиянина цена инфляции составляет в среднем 4 тыс. рублей на каждый процент. А если бы ЦБ не повысил ставку, то инфляция могла бы оказаться минимум на три процента выше. Подробности

    Перейти в раздел

    Сбежавшие из России блогеры сцепились из-за «фабрики эльфов»

    Блогеры, сбежавшие из России после начала СВО, оказались причастны к созданию антиправительственных ботоферм, распространявших ложную информацию о деятельности руководства РФ. Вопрос о том, кто реально стоит за так называемой фабрикой эльфов, вызвал настоящий скандал. Что на самом деле стало причиной конфликта и кому выгодно существование данных структур? Подробности

    Перейти в раздел

    Орден «огня и дыма» помогает русским побеждать

    Ровно 80 лет назад произошло первое награждение одной из наиболее легендарных советских наград – орденом Славы. Эта награда считается главным солдатским орденом советского времени, но у нее есть и предшественник, и наследник, имеющий прямое отношение к награждениям, которые происходят сегодня в рамках спецоперации. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинские русофобы уничтожают друг друга

    Одна из наиболее активных русофобок на Украине, бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион наказана за свои слова о русском языке. Фарион уволена «по статье» с должности профессора кафедры украинского языка Национального университета «Львовская политехника». Это поистине знаковое событие, но вовсе не потому, что киевский режим решил вдруг защищать русский язык. Подробности

    Перейти в раздел

    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский: Россия готовит войну на Балканах

      «У Украины есть данные о намерениях агрессора. У РФ достаточно сил атаковать страны, которые находятся в фокусе ее экспансии», – заявил Владимир Зеленский, обвинив Россию в подготовке второго фронта в Европе – новой войны на Балканах. Что можно ответить на этот бред?

    • Байден опять все испортил

      В рамках саммита АТЭС прошла встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Американцы возлагали на диалог большие надежды. Прежде всего им срочно нужна помощь китайцев для борьбы с фентанилом. Но Байден опять все испортил.

    • У Трампа послали Зеленского

      Президент Украины Владимир Зеленский пытался поговорить с бывшим президентом США Дональдом Трампом по телефону, но в команде миллиардера украинцам отказали. Отверг Трамп и возможность визита на Украину, причем по неожиданной причине. Чего хочет Зеленский от Трампа? И почему он этого не получит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............