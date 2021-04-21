Послание Путина Федеральному собранию
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21 апреля, среда | Последнее обновление — 13:14 | vz.ru
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Россия променяла Турцию на Египет со скидкой
Над отношениями Москвы и Берлина нависла «зеленая угроза»
Как Сталин сделал разведку элитой советской армии
Какого будущего лишилась Украина из-за разрыва с Россией
Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3
«Северный поток – 2» лишит США и ЕС интереса к Украине
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Когда для США и ЕС газово-водородный аргумент держать Украину близко перестанет быть актуальным, интерес к Киеву во многом угаснет. Такая перспектива пугает украинскую элиту до колик. Затупившийся инструмент быстро превратится в обузу. Подробности...
Дегенерация не должна быть прибыльной
Сергей Худиев, публицист, богослов
Творчество Моргенштерна – это подражание рэперам из самых унылых и безнадежных мест Америки – тех гетто больших городов, культура которых порождена поколениями нищеты и криминала и воспроизводит все ту же нищету и криминал. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
Коллективная борьба за все хорошее похожа на групповой секс
Алексей Алешковский, сценарист
Манипуляторы, которые говорят: лезьте на баррикады, и будет вам свобода, лгут. В лучшем случае – искренне заблуждаются. Свобода – не манна небесная, на всех не падает. Почему-то еще ни одна революция не превратила рабов в свободных людей – скорее наоборот. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Послание Путина Федеральному собранию
Обсуждение: 23 комментария
В Великобритании похоронили принца Филиппа
В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь ФилиппаПодробности...
Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге
В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасностиПодробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Французское вино спасают с помощью костров
Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт ШардонеПодробности...
18:40
В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»
В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».Подробности...
17:11
собственная новость
Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.Подробности...
21:35
В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»
Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.Подробности...
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