Послание Путина Федеральному собранию

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НОВОСТЬ ЧАСА

Путин поручил продлить магистраль Москва – Казань до Екатеринбурга

21 апреля, среда  |  Последнее обновление — 13:14  |  vz.ru
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Россия променяла Турцию на Египет со скидкой

Египет рискует получить толпы российских туристов Веленгурин Владимир/ТАСС
После закрытия Турции Россия готовится открыть другой бюджетный морской курорт – Египет. На этот раз, судя по всему, египтянам удалось доказать свою безопасность не только в связи с угрозой «короны», но и с точки зрения террористической угрозы. Красного моря ждут как спасения все участники рынка, а российские туристы надеются на приличные скидки. Подробности...
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Над отношениями Москвы и Берлина нависла «зеленая угроза»

Анналена Бербок является худшим кандидатом с точки зрения интересов России и российско-германского сотрудничества в целом Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
В сентябре в Германии пройдут выборы, после которых эпоха Ангелы Меркель завершится. В случае, если к тому моменту рейтинг правящей партии опустится еще ниже, канцлером может стать другая женщина, сопредседатель партии «Зеленые» Анналена Бербок. Еще больше шансов на то, что Бербок возглавит МИД страны. С точки зрения интересов России Бербок на любом из этих постов &#8722; худший кандидат из возможных. Подробности...
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Как Сталин сделал разведку элитой советской армии

Советская разведка далеко не сразу обрела свой легендарный облик Леонид Доренский/РИА «Новости»
19 апреля 1943 года нарком обороны СССР Иосиф Сталин издал приказ, благодаря которому сложилось все современное представление о войсковой разведке времен Великой Отечественной. Почему до этого времени разведка Красной армии показывала плачевные результаты – и какими мерами это положение было исправлено? Подробности...
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Какого будущего лишилась Украина из-за разрыва с Россией

Промышленность Украины превратилась в руины Сергей Батурин/РИА «Новости»
В Киеве снова жалуются на Москву – дескать, Россия хочет превратить Украину в «аграрную провинцию». И это при том, что своей политикой последних лет Украина сама лишила себя промышленности, которая была завязана на Россию и позволяла богатеть обеим странам. Как выглядели бы экономические отношения России и Украины сегодня, если бы не случился Майдан? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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«Северный поток – 2» лишит США и ЕС интереса к Украине

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Когда для США и ЕС газово-водородный аргумент держать Украину близко перестанет быть актуальным, интерес к Киеву во многом угаснет. Такая перспектива пугает украинскую элиту до колик. Затупившийся инструмент быстро превратится в обузу. Подробности...

Дегенерация не должна быть прибыльной

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Творчество Моргенштерна – это подражание рэперам из самых унылых и безнадежных мест Америки – тех гетто больших городов, культура которых порождена поколениями нищеты и криминала и воспроизводит все ту же нищету и криминал. Подробности...
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Коллективная борьба за все хорошее похожа на групповой секс

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Манипуляторы, которые говорят: лезьте на баррикады, и будет вам свобода, лгут. В лучшем случае – искренне заблуждаются. Свобода – не манна небесная, на всех не падает. Почему-то еще ни одна революция не превратила рабов в свободных людей – скорее наоборот. Подробности...
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Послание Путина Федеральному собранию

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Кто превратил Украину в аграрную провинцию

Россиян хотят лишить шенгенских виз

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В Великобритании похоронили принца Филиппа

В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Французское вино спасают с помощью костров

Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Почувствуете ли вы себя ущемленным в случае введения запрета для россиян посещать страны ЕС?
  • Да, я планировал посетить Европу

  • Нет, я не планировал посещать Европу
Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
  • Да, в ближайшей перспективе

  • Да, в среднесрочной перспективе

  • Да, в далекой перспективе

  • Нет, никогда
Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
  • Россия

  • США

  • Обе в равной степени
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин поручил продлить магистраль Москва – Казань до Екатеринбурга
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