Шведов выгоняют из Швеции Подозрительная смерть Тесака В СИЗО Челябинска найден мертвым Максим Марцинкевич, более известный как Тесак. Органы говорят о самоубийстве, но многие, включая родителей Марцинкевича, в эту версию не верят.

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