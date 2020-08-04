Белоруссия: что будет дальше За что ненавидят «Северный поток – 2» В то время, когда Дания сняла последние возражения по достройке «Северного потока – 2», Польша вновь перешла в атаку на него. Чем же ненавистен этот газопровод его противникам?

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