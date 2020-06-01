Как протесты в США превратились в погромы

25 мая в американском Миннеаполисе во время жесткого задержания полицией скончался 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. Полицейского Дерека Шовена, проводившего задержание, уволили и обвинили в непредумышленном убийстве, но это не уберегло власти США от протестов по всей стране, переросших вскоре в массовые беспорядки и погромы.