Как выглядит американская замена «Союзам»

Американские астронавты впервые за девять лет полетят в космос со своей земли и на собственном корабле. 27 мая пройдет испытательный запуск многоразового пилотируемого орбитального корабля Crew Dragon, который заменит НАСА российские «Союзы». Экипаж состоит из двух астронавтов, Роберта Бенкена и Дага Херли, пилота последнего «спейс шаттла».