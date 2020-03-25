Чем знаменитости занимаются на карантине

Коронавирусу понадобилось не так много времени, чтобы заразить мировых знаменитостей. Первым, пожалуй, был актер Том Хэнкс – и многие его коллеги, а также певцы и спортсмены, вскоре проявили сознательность, отправившись в самоизоляцию. Только вот проводят они ее совсем по-разному.