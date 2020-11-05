Зачем России Нагорный Карабах Почему Трамп проиграл Дональд Трамп выступил на президентских выборах гораздо лучше, чем ожидалось, но электоральная карта сложилась против него. Что запрограммировало его итоговое поражение? Какие мифы развеяло прошедшее голосование? Кто поддержал Трампа вопреки всему?

