Убийца Чапаева на улице Чапаева Папа Римский встал на сторону геев Глава Католической церкви призвал узаконить однополые партнерства для геев. Еще недавно было трудно представить, что папа Римский может пойти на подобное, но что сделано, то сделано. Как оправдываются подобные союзы с точки зрения христианской морали?

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