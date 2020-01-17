Самые большие ледоколы в истории

Власти России выделили деньги на строительство ледокола проекта 10510 «Лидер». Работы начнутся в 2020 году, и к 2027-му корабль должен быть готов. Согласно проекту, «Лидер» должен стать одним из крупнейших ледоколов в мире. Как минимум он будет самым мощным.