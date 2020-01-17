Самые большие ледоколы в истории

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17 января, пятница  |  Последнее обновление — 16:44  |  vz.ru
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Расцвету Крыма по-прежнему мешает наследие Украины

Крым и Севастополь по-прежнему сложно назвать «типичными» регионами РоссииФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Сделано в Крыму многое, но проблемы остались, и это очень болезненные проблемы. Таков общий вывод недавнего совещания в Ялте, проведенного Владимиром Путиным. Чем может похвастаться полуостров, получивший за последние шесть лет колоссальные инвестиции из федерального бюджета? Каковы его «слабые места»? И почему о ряде его проблем часто говорят как о неразрешимых? Подробности...
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Мишустин выберет министров – носителей особого импульса

Михаил Мишустин наберет в свою команду управленцев нового типаФото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС
Утвержденный на должности премьера Михаил Мишустин должен в скором времени представить будущую команду министров. Прежнее правительство неоднократно подвергалось критике, но среди действующих «и. о.» есть те, кто может сохранить свой пост. У кого из бывших подчиненных Медведева наибольшие и наименьшие шансы войти в команду Мишустина? Подробности...
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Путин решил превратить Россию в «семейную страну»

Поддержка семей с детьми стала главной темой послания президентаФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Первая часть послания президента Федеральному собранию была адресована скорее не парламенту, а по сути каждой российской семье. Владимир Путин сразу начал свою речь с тревожных цифр о падении рождаемости в России и одной из причин этого прямо назвал бедность. Бедность и демографический спад стали препятствиями на пути политики «сбережения народа». Какие же шаги он наметил для преодоления этих двух зол? Подробности...
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«Недопремьер» Украины сыграл на слабости Зеленского

Зеленский не демонстрирует жесткого желания разбираться со своими врагамиФото: Serg Glovny/ZUMA/ТАСС
На Украине начался новый политический кризис. После того, как в Сети опубликовали аудиозаписи, где якобы глава правительства Украины оскорбляет президента страны, Алексей Гончарук подал заявление об отставке лично в руки Владимиру Зеленскому. При этом уволить премьера, согласно конституции, может только Верховная рада. Почему Гончарук обратился к Зеленскому, а не к Раде, и какой будет реакция президента Украины? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Русская мечта как мировоззрение

Владимир Можегов, публицист
Если появляются сегодня книги, дерзающие всерьез говорить о «вероучении русской мечты», значит Русь все еще жива, и значит – пришло их время… А может быть – и время начала новой эры Русской мечты? Подробности...
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России осталось решить одну большую проблему

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Для удержания уже имеющихся достижений и дальнейшего поступательного развития страны нужны люди, а значит, преодоление очередной волны демографического кризиса, в который мы свалились. И именно в решение этой задачи будут вливаться озвученные Путиным колоссальные средства. Подробности...
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Бедность в России можно победить, только развиваясь

Антон Любич, экономист
Как новое правительство, пришедшее на смену команде Медведева, примется за исполнение сложных задач по борьбе с бедностью и модернизации российской экономики, мы увидим уже в самом скором будущем. Подробности...
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    Самые большие ледоколы в истории

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      Извержение вулкана Тааль на Филиппинах

      12 января на Филиппинах начал извергаться вулкан Тааль, расположенный посреди одноименного озера в 100 километрах от столицы страны Манилы. В результате местные сейсмологи объявили четвертый, предпоследний, уровень опасности
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      Австралию охватили неукротимые лесные пожары

      Австралию охватили самые мощные за всю историю страны лесные пожары – их площадь составляет уже 10 миллионов гектаров. Это стало результатом рекордной засухи, притом что обычно этот сезон приходится на декабрь – март. 28 человек погибли, среди них трое пожарных, разрушено около шести тысяч зданий. Ущерб экономике страны оценивается в 3 млрд долларов США
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      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
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          • Хуже предшественника

          • Таким же

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          • Борьба с бедностью

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          • Изменения в Конституцию

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          • Регулярно

          • Иногда

          • Не играю

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