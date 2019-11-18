Самые старые боевые самолеты, которые еще в строю

В начале ноября Минобороны получило первые бомбардировщики Ту-95МС после глубокой модернизации. А до конца года начнут испытывать модернизированный Ту-95МСМ. Знаменитый турбовинтовой ракетоносец – один из главных старожилов отечественных ВВС.