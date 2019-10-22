Самые необычные российские изобретения

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22 октября, вторник  |  Последнее обновление — 14:38  |  vz.ru
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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Почему советская интеллигенция поддерживает противников России

Марк Розовский и Олег БасилашвилиФото: Валерий Шарифулин/ТАСС, Сергей Фадеичев/ТАСС
Акция протеста грузинских актеров против гастролей российского театра нашла понимание у их коллег внутри России. Это в очередной раз ставит перед нами вопрос о генезисе советской интеллигенции и причинах того, почему ее представители раз за разом встают на сторону врагов Москвы, будь то грузинские, украинские или прибалтийские националисты. Подробности...
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Ядерный щит России потребовал проверки на прочность

Наши подлодки вооружились ракетами типа Р-29Р (или «Скат») более 40 лет назад Фото: makeyev.ru
На маневрах «Гром-2019» случилась техническая осечка, одна из баллистических ракет Р-29Р после залпа не улетела в условного противника, а осталась в шахте субмарины. Ставит ли такая осечка под сомнение надежность ядерного сдерживания у ВС РФ? И почему на том же учении ни разу не запустили новую ракету «Булава»? Подробности...
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Новые меры по борьбе с коррупцией усилят воровство на Украине

Как и любая очередная попытка побороть коррупцию усилиями коррупционеров, новый украинский закон лишь увеличит расценкиФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Каждый гражданин Украины получил шанс заработать сумму примерно до тридцати миллионов рублей. По крайней мере, это следует из нового закона, принятого Верховной радой и посвященного мерам по борьбе с коррупцией. Как именно смогут зарабатывать «обличители коррупции» и сможет ли нововведение победить тотальное украинское воровство? Подробности...
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Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
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России нужна массовая жилищная кооперация

Роман Василенко, доктор экономических наук, председатель правления жилищного кооператива «Бест Вей»
Собственное жилье – одно из ключевых звеньев, потянув за которое можно вытянуть всю цепь стабильного экономического развития в регионах. Ипотека – решение скорее для мегаполисов. Оптимальный же вариант для провинции – жилищная кооперация. Подробности...
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Суицидбаты – новая старая опасность Донбасса

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Сейчас многие недооценивают добровольческие батальоны Украины, «добробаты». Их приструнили, постарались встроить в официальные силовые структуры. А в Донбассе еще прекрасно помнят, что это и чем они отличаются от «регуляров». Подробности...

Россиянам не удастся привить комплекс неполноценности

Сергей Мардан, публицист
То, что 70% россиян категорически отказываются примерить на себя комплекс жертвы, определенно внушает исторический оптимизм. Мы по-прежнему – народ-пассионарий, который сам определяет свою судьбу. Подробности...
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      Дамбу прорвало в Красноярском крае

      Прорыв дамбы в Красноярском крае унес жизни 15 человек, столько же считаются пропавшими без вести. Трагедия произошла на технологическом водоеме золотодобывающей артели на реке Сейба
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      Представлен первый костюм для космических туристов

      Ричард Брэнсон, Virgin Galactic и Under Armour представили первый костюм для космических туристов. Комплект одежды включает в себя базовый слой одежды, основной костюм, специальную обувь, тренировочный комбинезон и куртку астронавта
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      Ким Чен Ын покорил священную гору на белом коне

      Северокорейский вождь Ким Чен Ын покорил священную гору Пэктусан (3 тысячи метров). Причем, как утверждает печать КНДР, вождь поднялся туда на белом коне. Его отец и дед тоже поднимались на гору, но только пешком
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        «Гусиная столица»: Пример удачного стартапа из глубинки

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          Мособлдума разрешила подмосковным чиновникам работать из дома. А вы бы как предпочли трудиться?
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            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

            Как обманывают российских автомобилистов

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            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев
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