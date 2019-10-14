Самые кровожадные средневековые сказки

В Таганроге воспитательницу детского сада уволили за то, что она объяснила детям смысл фразы «сажать на кол», упомянутой в сказке Петра Ершова «Конек-Горбунок». Между тем оригиналы средневековых сказок содержат и куда более страшные моменты.