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    Чемпионат мира в Катаре выявил лучшего футболиста эпохи

    Лионель Месси с Кубком мира в руках
    		   19 декабря 2022, 08:56
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Руслан Бакаев

    Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины и ее лидера Лионеля Месси. Месси наконец поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинским гением футбола Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции. Но настоящим открытием турнира стала совсем другая команда.

    22-й чемпионат мира по футболу и первый, прошедший на Ближнем Востоке, окончен. Турнир, начинавшийся скандалами и нулевыми ничьими, потихоньку раскачался и в итоге стал самым результативным в истории – в Катаре было забито 172 гола. Ранее планку удерживали Бразилия–2014 и Франция–1998 (по 171 голу).

    Финальная игра на стадионе «Лусаил Айконик» стала украшением всего турнира и, возможно, лучшей в истории среди всех финалов. Сборная Аргентины, предпочитавшая по ходу турнира отдавать инициативу соперникам и использовать контратаки, неожиданно взяла мяч под свой контроль.

    Благодаря тактическим ходам молодого тренера южноамериканцев Лионеля Скалони французы долгое время не могли даже пробить по чужим воротам. А вот в воротах действующих чемпионов мира уже в первом тайме побывало два забитых мяча – сначала Лео Месси реализовал пенальти за снос в штрафной Анхеля Ди Марии, а потом уже сам Ди Мария завершил голом стремительную атаку «альбиселесте».

    В конце первого тайма тренер французов Дидье Дешам произвел две замены. Однако преимущество аргентинцев держалось почти 80 минут матча. Пока вдруг не проснулись французы и, прежде всего, их лидер Килиан Мбаппе. В течение двух минут трехцветные дважды поразили ворота аргентинцев, сравняв счет. Оба раза отличился Мбаппе – сначала реализовал пенальти после фола на Рандале Коло-Муани, а затем сильным ударом пробил вратаря Эмилиано Мартинеса с игры. Потрясенные аргентинцы вяло сопротивлялись, а французы чуть было не вырвали победу в добавленное время ко второму тайму.

    В овертайме Месси вновь повел команду за собой и на 108-й минуте добил мяч в ворота после заблокированного удара Лаутаро Мартинеса. Защитник французов Жюль Кунде выбил мяч уже после того, как тот пересек линию, – 3:2. И все же французы нашли в себе силы, чтобы вновь отыграться. Удар Мбаппе защитник аргентинцев Гонсало Монтиэль отразил рукой, и лидер атак сборной Франции вновь не промахнулся с 11-метровой отметки – 3:3, и хет-трик Мбаппе.

    Команды продолжали атаковать до финального свистка, но исход был решен в серии пенальти.

    В ней отлично себя проявил аргентинский голкипер Мартинес, ранее также выигравший для «альбиселесте» серию с Нидерландами в четвертьфинале. В финальной серии он отразил удар Кингсли Комана, а Орельен Тчуамени пробил мимо. Аргентинцы же били без промаха и в итоге выиграли долгожданный Кубок мира – в третий раз в своей истории.

    Финал окончательно убедил всех в том, что лучшим игроком чемпионата, а также целой футбольной эпохи является Лионель Месси. Капитан сборной Аргентины все-таки выиграл великую дуэль с Криштиану Роналду. Оба наколотили невероятное количество голов, побили почти все рекорды, по разу выиграли континентальные первенства, но вот мировым чемпионом смог стать только Месси. В 35 лет.

    «Это была абсолютная привилегия наблюдать за Лионелем Месси на протяжении почти двух десятилетий. Мгновение за мгновением завораживающий, головокружительно радостный футбол. Он – подарок футбольных богов», – написал после финала известный журналист и легенда английского футбола Гари Линекер.

    В третий раз принеся аргентинцам звание чемпионов мира, Лионель Месси наконец сравнялся с тем, кто принес титул №2, – с футбольным богом всей Аргентины Диего Марадоной. «Поздравляю Аргентину! Конечно, Диего сейчас улыбается», – написал в соцсетях бразильский король футбола Пеле, который сейчас борется с раком. Здоровья ему!

    Марадона, лучший игрок чемпионата мира 1986 года, уже ушел в мир иной два года назад. А вот лидер Аргентины–1978 Марио Кемпес наблюдал за триумфом Месси и его команды с трибуны «Лусаила».

    Сыграв в финале, Месси стал новым рекордсменом по количеству матчей на чемпионатах мира. У Лео их стало 26, и он опередил немца Лотара Маттеуса с его 25 играми (у Роналду «всего» 22).

    Ярко себя проявил на чемпионате и партнер Месси по клубу «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, до последней минуты рвавшийся к воротам Аргентины в финале. Но даже его четырех мячей (три в игре и один в серии пенальти) Франции не хватило, чтобы одолеть такую Аргентину. Мбаппе стал лучшим бомбардиром мундиаля с восемью голами. Второе место занял Месси – у него семь мячей. Мартинес признан лучшим вратарем чемпионата, а еще один аргентинец Энцо Фернандес – лучшим молодым игроком.

    Высокая итоговая результативность чемпионата мира стал сюрпризом, ведь начинался он ни шатко ни валко. Из-за переноса турнира с лета на начало зимы почти все сборные не получили достаточного времени на подготовку. Видимо, поэтому на старте было много невнятных игр с малой результативностью. Для новых чемпионов турнир вообще начался с поражения от Саудовской Аравии – тогда многие предрекали аргентинцам скорый вылет. Успех саудовцев же в основном объяснялся тем, что эта команда как раз долго и упорно готовилась к турниру.

    Больше времени на подготовку было разве что у хозяев, но катарские футболисты, видимо, переволновались и совсем ничего не смогли продемонстрировать, проиграв все матчи и заняв последнее место в своей группе с одним забитым голом. Любопытно, что самый результативный матч турнира был сыгран также вначале – в первом туре изрядно «порезвились» сборные Англии и Ирана, побив таким образом рекорд. Британцы выиграли 6:2 – ранее больше семи голов в одном матче не забивали.

    Настоящим открытием турнира стала не Саудовская Аравия и даже не храбрая Япония, выбившая из турнира Германию, а сборная Марокко.

    Впервые африканская команда добралась до полуфинала чемпионата мира, по пути отправив домой сборные Бельгии (бронзового призера ЧМ-2018), Испании и Португалии. Но на большее марокканцев не хватило – они отважно бились в полуфинале с Францией, но уступили 0:1, а затем проиграли и Хорватии в матче за бронзовые медали. Балканцы во главе с их неувядающим лидером Лукой Модричем тоже большие молодцы – на втором подряд мундиале они в тройке призеров.

    Президент ФИФА Джанни Инфантино уже поторопился признать чемпионат мира 2022 года лучшим в истории. Напомним, то же самое он говорил и о турнире в России четыре года назад. Сейчас хочется в словах главы ФИФА усомниться. Для Международной федерации футбола проведение чемпионатов мира давно уже превратилось в бизнес, причем очень крупный. Бюджет катарского чемпионата потрясает – это 220 млрд долларов. До этого самым дорогим был бразильский мундиаль 2014 года – «лишь» 15 млрд долларов. Россия потратила 11,6 млрд. И пусть Катар заложил в бюджет полную модернизацию экономики, все равно это очень большие цифры. Чересчур большие для спортивного турнира.

    От первенства в Катаре изначально было ощущение, что он «не для людей».

    Все эти «болельщики», приглашенные из Индии и Пакистана и распределенные между командами. Нанятые блогеры. Гаражи-контейнеры для проживания по 200 долларов за ночь (о ценах на билеты на матчи уже и говорить не приходится). Ну и в конечном счете запрет на пиво и любой алкоголь – все это не способствовало единству любителей футбола на одном большом празднике.

    А ведь именно единством болельщиков запомнился чемпионат, прошедший четыре года назад в России. Именно тогда все вместе праздновали победы на Никольской и заливали поражения кружкой-другой пенного напитка. Поэтому почти все болельщики, посетившие тогда нашу страну, до сих пор с особой теплотой вспоминают то время и тот чемпионат.

    Напомним, что это было последнее мировое первенство, в котором участвовали 32 сборные. С 2026 года формат меняется – на чемпионат, который примут США, Канада и Мексика, приедут уже 48 сборных. Станет больше матчей, голов, зрителей, спонсоров – ФИФА продолжает делать деньги. Остается надеяться, что и для хорошего футбола место останется.

     
     
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