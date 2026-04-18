Доля валютных сбережений россиян сократилась до исторического минимума

Tекст: Алексей Дегтярёв

Показатель опустился до отметки 4,9%, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Банка России.

За месяц снижение составило 0,1 процентного пункта.

В марте 2025 года доля валютных сбережений находилась на уровне 5,5%. Годом ранее этот показатель достигал 8,7%, в 2023 году – 10,4%, а весной 2022 года – 18,2%.

Общий объем средств граждан на банковских депозитах в первый месяц весны достиг почти 67,4 трлн рублей.

Ранее сообщалось, Объем средств граждан в зарубежных кредитных организациях уменьшился впервые за семь лет.