  • Новость часаУничтожен командный пункт с офицерами ВСУ в Красногоровке
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Оператор «Северных потоков» подал в суд на не выплативших ущерб за взрывы страховщиков
    Актер Селин счел справедливой высшую меру наказания для финансирующих ВСУ артистов
    Историк кулинарии: На Масленицу в России блины не пекли
    Названы потери украинских боевиков при попытке прорыва в Белгородскую область
    Путин назвал крутым конкурс «Лидеры России»
    В Литве конфисковали первый автомобиль с российскими номерами
    Шведам рекомендовали купить консервы и радио на случай войны с Россией
    Депутат назвал дальнейшие шаги по лишению иноагентов возможности зарабатывать в РФ
    Мнения
    Дмитрий Дабб Дмитрий Дабб Победа «Оппенгеймера» – это проблеск адекватности в США

    У фильма Кристофера Нолана не было конкурентов, но политически все складывалось против него. Нормальность в США – это теперь фронда.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Запад пытается напугать Россию Макроном

    Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Тотальная милитаризация не решит проблем, а создаст новые

    Александр Дугин в своей программной статье призывает, в частности, к перетряске элит государства. Людей часто привлекает образ решительной, воинственной суровости – одних разогнать, других посадить, третьих заставить работать из-под палки. Но это, скорее, вызовет смуту, чем укрепит государство.

    34 комментария
    12 марта 2024, 21:05 • Общество

    Прирост населения заставит осмелеть экономику России

    Рост численности населения России станет катализатором развития ее экономики

    Прирост населения заставит осмелеть экономику России
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    В администрации президента заявили, что для успешного развития страны в России должно проживать 500-700 млн человек. По мнению экспертов, реализация такого замысла могла бы принципиально изменить структуру российской экономики, сделав рентабельными многие виды промышленности – от авиастроения до массового производства микрочипов. Как Россия могла бы добиться подобных результатов?

    Для успешного развития в РФ должны проживать около 500-700 млн человек. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента (АП) Магомедсалам Магомедов на Всероссийском форуме «Россия – Дом народов». По его мнению, текущее количество населения является недостаточным для страны, обладающей настолько большой территорией.

    Он отметил, что в настоящее время в обществе наблюдается плохая тенденция – уменьшение числа детей в семьях. Сложившаяся ситуация идет вразрез с традиционными российскими ценностями. Магомедов подчеркнул, что во все времена граждане нашей страны стремились к развитию теплых родственных отношений.

    Поэтому вернуть привычку создания крепкой и многодетной семьи критически важно для государства. По его мнению, необходимо создать условия, чтобы молодежь осознанно выбирала для себя это будущее. Проблеме роста численности населения правительство России всегда уделяло большое внимание. В частности, вопросами демографии обеспокоен лично президент страны.

    В недавнем послании Федеральному собранию Владимир Путин достаточно подробно осветил данную тему. Неслучайно именно национальный проект «Семья» стал самым обсуждаемым в СМИ после окончания речи главы государства. Как считают эксперты, президент задал четкую траекторию необходимых усилий, которые способны благотворно повлиять на демографию.

    Уже со следующего года средства в размере не менее 75 млн рублей будут поступать в регионы с уровнем рождаемости ниже среднего по стране. По мнению экспертов, дополнительный капитал, призванный стимулировать рост данного показателя, стоит ожидать жителям Ленинградской, Калининградской, Вологодской, Новгородской, Псковской областей и Республики Карелия.

    Кроме того, деньги, скорее всего, пойдут и в некоторые регионы Центрального федерального округа, а также в Поволжье. Президент также предложил продлить программы семейной ипотеки и материнского капитала до 2030 года.

    «Рост численности населения всегда позитивно сказывается на перспективности внутреннего рынка страны. Ярким примером может стать Китай – без колоссального количества жителей это государство вряд ли бы сумело достичь текущих экономических высот. КНР способна запускать любое производство, не опасаясь за его окупаемость», – сказал экономист Иван Лизан.

    «В отрыве от социокультурных факторов данная проблема описывается достаточно просто: чем больше граждан проживает на той или иной территории, тем большим числом клиентов обладает местный бизнес. В связи с этим рост числа россиян с точки зрения экономики стоит рассматривать как исключительно положительный фактор», – отмечает он.

    «Если население нашей страны достигнет отметки хотя бы в 300 миллионов, то это положительно скажется, например, на сфере авиастроения. Вырастет спрос на переезд из одного города в другой, соответственно, компании будут заинтересованы в покупке новых самолетов, а значит, будет и всплеск производства и загрузки смежных отраслей. При достижении численности в 500 или 700 млн человек Россия сможет перейти и к более смелым сферам промышленности», – указывает эксперт.

    «В частности, наверняка в стране появятся заводы по созданию высокотехнологичной продукции, например, микрочипов. Фактор большого внутреннего рынка существенно снизит риски для предпринимателей, планирующих развиваться в данном секторе. Однако совершить рывок хотя бы к 200 млн населения будет достаточно сложно», – подчеркивает собеседник.

    «Дело в том, что Россия сталкивается с большим количеством демографических вызовов.

    Нельзя забывать, что в настоящий момент выстраивают семьи люди, в основном родившиеся в 80-х и 90-х годах. На эти десятилетия пришлась колоссальная демографическая яма. Соответственно, представителей этих поколений очень мало», – акцентирует Лизан.

    «Данная проблема наслаивается и на устоявшиеся в обществе воззрения. Мужчины и женщины в возрасте до 35 лет преимущественно готовы дать жизнь одному ребенку, но для резкого роста численности населения этого недостаточно. Важно заняться обустройством необходимой инфраструктуры: увеличить количество садиков, школ», – уточняет он.

    «Важно и нарастить доходы населения, чтобы решение завести второго или третьего ребенка давалось молодым семьям более легко. Необходимо понимать, что эта проблема не является индивидуальной для России. Все развитые страны так или иначе сталкиваются со сложностями самовоспроизводства. И мигрантами эту проблему не решить», – рассуждает эксперт.

    «Отмечу, что Россия способна выдержать нагрузку в 300, и в 500, и в 700 млн граждан. Особого давления на города при этом оказываться не будет. Мы – страна с самой большой территорией в мире. У нас имеются огромные пустующие просторы Сибири и Дальнего Востока. Кроме того, необходимо развивать и заселять новые регионы страны», – уточняет он.

    «При этом важно, чтобы мы уделяли внимание росту привлекательности небольших городов, население которых варьируется в пределе от 50 до 200 тысяч. Проблема России заключается в том, что большинство жителей государства рассматривают в качестве возможного места переезда исключительно мегаполисы. Соответственно, нагрузка на регионы растет непропорционально. Но это поправимо», – резюмирует Лизан.

    Успех развития высокотехнологичных отраслей напрямую зависит от роста численности населения,

    замечает Станислав Наумов, зампредседателя думского комитета по экономической политике. «Увеличение количества граждан сделает Россию принципиально другой, еще более технологически развитой страной. Это непременно отразится на состоянии отечественной науки. Все просто: чем больше талантливых школьников поступят в университеты, тем больше профессионалов мы получим в будущем», – сказал он.

    «Кроме того, прирост рождаемости даст импульс к развитию производства, тесно связанного со сферой здравоохранения. Появится колоссальный спрос на фармацевтику и медицинскую технику. Вполне возможно, что промышленные объемы окажутся настолько огромными, что мы сможем нарастить даже экспорт по данным направлениям», – указывает собеседник.

    «Толчок к качественным изменениям получит и транспортное направление. Вырастет потребность в авиаперевозках, в средствах передвижения. Однако закладывать фундамент подобных изменений стоит уже сейчас. В частности, следует наращивать количество общих рынков не только с соседними странами, но и с участниками БРИКС или ШОС», – резюмирует Наумов.

    Главное
    Путин сообщил о продвижении ВС России на Северском направлении
    ВСУ начали применять в бою снятые с памятников танки
    Шарий решил попросить Россию расследовать покушение на него
    Показана уничтоженная техника украинских диверсантов под Белгородом (ВИДЕО)
    Более четверти австрийских компаний готовы перенести производство в США
    Жительниц Краснодара оштрафовали за поцелуй в кафе
    Умерла ушедшая в монастырь актриса Галина Яцкина

    У россиян появился шанс вернуть деньги за замороженные Западом активы

    Минфин раскрыл подробности схемы, которая поможет частным российским инвесторам вернуть свои средства, вложенные еще до 2022 года в иностранные акции и другие активы, но с тех пор замороженные. Всего пострадали 3,5 млн россиян, которые вложили 1,5 трлн рублей в эти зарубежные активы. Как Россия намерена вернуть эти средства своим гражданам? Подробности

    Перейти в раздел

    Армия и ФСБ пресекли попытку Киева повлиять на выборы в России

    Диверсионно-разведывательные группы ВСУ совместно с несколькими террористическими организациями, состоящими из российских предателей, попытались пересечь границу в Белгородской и Курской областях. Кроме того, в ночь на вторник силы ПВО отразили массовую атаку украинских БПЛА на семь российских регионов. Эксперты считают: Киев вновь попытался устроить пиар-акцию – на этот раз в преддверии российских выборов. Подробности

    Перейти в раздел

    «На фестивале наш общий фронт». Как молодежь готовится строить будущее

    Всемирный фестиваль молодежи доказал, что Россия открытая страна для всех, кто хочет строить общее мирное будущее. Тысячи его участников приехали узнать, чем живет и к чему стремится Россия. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД наблюдал, какие эмоции и новые знания увозили с собой гости Города молодежи мира на берегу Черного моря. Подробности

    Перейти в раздел

    Спецоперация спровоцировала геополитический разлом в центре Европы

    Две самые близкие в Европе страны, когда-то даже находившиеся в одном государстве – Чехия и Словакия, – внезапно вступили в жесткое противостояние. Поводом стало не только различное отношение к украинским событиям, но и роль «старшего брата», которую по отношению к Братиславе примерила Прага. Подробности

    Перейти в раздел

    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский решил повоевать в Африке

      Военные из числа сил специальных операций ВСУ принимают участие в конфликте в Судане по просьбе местных властей и по приказу Владимира Зеленского, сообщают американские СМИ. Зачем это понадобилось Судану и Зеленскому?

    • Новая милитаризация Германии

      В Германии задумались о возвращении воинского призыва, в перспективе – всеобщего. Собственно, у ФРГ нет другого выхода в условиях потери бундесвером обороноспособности и насаждения пропагандистского мифа о том, что новая война с Россией неизбежна.

    • Вашингтон потерял последнего адеквата

      Спецпредставитель президента США по климату и бывший госсекретарь Джон Керри ушел в отставку, напоследок выразив сожаление, что сотрудничество Вашингтона и Москвы прервано. Керри был одним из последних адекватных людей во внешнеполитической команде Джо Байдена, кроме того, он стал упущенным шансом для Америки.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность внутреннего туризма

      Вместо отдыха за рубежом россияне в последние годы стали выбирать для себя поездки внутри страны. О статистике роста популярности различных регионов страны у туристов и внутреннем турпотоке в целом – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............