Прирост населения заставит осмелеть экономику России

Рост численности населения России станет катализатором развития ее экономики

Tекст: Евгений Поздняков

Для успешного развития в РФ должны проживать около 500-700 млн человек. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента (АП) Магомедсалам Магомедов на Всероссийском форуме «Россия – Дом народов». По его мнению, текущее количество населения является недостаточным для страны, обладающей настолько большой территорией.

Он отметил, что в настоящее время в обществе наблюдается плохая тенденция – уменьшение числа детей в семьях. Сложившаяся ситуация идет вразрез с традиционными российскими ценностями. Магомедов подчеркнул, что во все времена граждане нашей страны стремились к развитию теплых родственных отношений.

Поэтому вернуть привычку создания крепкой и многодетной семьи критически важно для государства. По его мнению, необходимо создать условия, чтобы молодежь осознанно выбирала для себя это будущее. Проблеме роста численности населения правительство России всегда уделяло большое внимание. В частности, вопросами демографии обеспокоен лично президент страны.

В недавнем послании Федеральному собранию Владимир Путин достаточно подробно осветил данную тему. Неслучайно именно национальный проект «Семья» стал самым обсуждаемым в СМИ после окончания речи главы государства. Как считают эксперты, президент задал четкую траекторию необходимых усилий, которые способны благотворно повлиять на демографию.

Уже со следующего года средства в размере не менее 75 млн рублей будут поступать в регионы с уровнем рождаемости ниже среднего по стране. По мнению экспертов, дополнительный капитал, призванный стимулировать рост данного показателя, стоит ожидать жителям Ленинградской, Калининградской, Вологодской, Новгородской, Псковской областей и Республики Карелия.

Кроме того, деньги, скорее всего, пойдут и в некоторые регионы Центрального федерального округа, а также в Поволжье. Президент также предложил продлить программы семейной ипотеки и материнского капитала до 2030 года.

«Рост численности населения всегда позитивно сказывается на перспективности внутреннего рынка страны. Ярким примером может стать Китай – без колоссального количества жителей это государство вряд ли бы сумело достичь текущих экономических высот. КНР способна запускать любое производство, не опасаясь за его окупаемость», – сказал экономист Иван Лизан.

«В отрыве от социокультурных факторов данная проблема описывается достаточно просто: чем больше граждан проживает на той или иной территории, тем большим числом клиентов обладает местный бизнес. В связи с этим рост числа россиян с точки зрения экономики стоит рассматривать как исключительно положительный фактор», – отмечает он.

«Если население нашей страны достигнет отметки хотя бы в 300 миллионов, то это положительно скажется, например, на сфере авиастроения. Вырастет спрос на переезд из одного города в другой, соответственно, компании будут заинтересованы в покупке новых самолетов, а значит, будет и всплеск производства и загрузки смежных отраслей. При достижении численности в 500 или 700 млн человек Россия сможет перейти и к более смелым сферам промышленности», – указывает эксперт.

«В частности, наверняка в стране появятся заводы по созданию высокотехнологичной продукции, например, микрочипов. Фактор большого внутреннего рынка существенно снизит риски для предпринимателей, планирующих развиваться в данном секторе. Однако совершить рывок хотя бы к 200 млн населения будет достаточно сложно», – подчеркивает собеседник.

«Дело в том, что Россия сталкивается с большим количеством демографических вызовов.

Нельзя забывать, что в настоящий момент выстраивают семьи люди, в основном родившиеся в 80-х и 90-х годах. На эти десятилетия пришлась колоссальная демографическая яма. Соответственно, представителей этих поколений очень мало», – акцентирует Лизан.

«Данная проблема наслаивается и на устоявшиеся в обществе воззрения. Мужчины и женщины в возрасте до 35 лет преимущественно готовы дать жизнь одному ребенку, но для резкого роста численности населения этого недостаточно. Важно заняться обустройством необходимой инфраструктуры: увеличить количество садиков, школ», – уточняет он.

«Важно и нарастить доходы населения, чтобы решение завести второго или третьего ребенка давалось молодым семьям более легко. Необходимо понимать, что эта проблема не является индивидуальной для России. Все развитые страны так или иначе сталкиваются со сложностями самовоспроизводства. И мигрантами эту проблему не решить», – рассуждает эксперт.

«Отмечу, что Россия способна выдержать нагрузку в 300, и в 500, и в 700 млн граждан. Особого давления на города при этом оказываться не будет. Мы – страна с самой большой территорией в мире. У нас имеются огромные пустующие просторы Сибири и Дальнего Востока. Кроме того, необходимо развивать и заселять новые регионы страны», – уточняет он.

«При этом важно, чтобы мы уделяли внимание росту привлекательности небольших городов, население которых варьируется в пределе от 50 до 200 тысяч. Проблема России заключается в том, что большинство жителей государства рассматривают в качестве возможного места переезда исключительно мегаполисы. Соответственно, нагрузка на регионы растет непропорционально. Но это поправимо», – резюмирует Лизан.

Успех развития высокотехнологичных отраслей напрямую зависит от роста численности населения,

замечает Станислав Наумов, зампредседателя думского комитета по экономической политике. «Увеличение количества граждан сделает Россию принципиально другой, еще более технологически развитой страной. Это непременно отразится на состоянии отечественной науки. Все просто: чем больше талантливых школьников поступят в университеты, тем больше профессионалов мы получим в будущем», – сказал он.

«Кроме того, прирост рождаемости даст импульс к развитию производства, тесно связанного со сферой здравоохранения. Появится колоссальный спрос на фармацевтику и медицинскую технику. Вполне возможно, что промышленные объемы окажутся настолько огромными, что мы сможем нарастить даже экспорт по данным направлениям», – указывает собеседник.

«Толчок к качественным изменениям получит и транспортное направление. Вырастет потребность в авиаперевозках, в средствах передвижения. Однако закладывать фундамент подобных изменений стоит уже сейчас. В частности, следует наращивать количество общих рынков не только с соседними странами, но и с участниками БРИКС или ШОС», – резюмирует Наумов.