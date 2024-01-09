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    9 января 2024, 09:24

    Как волонтеры приближают победу России в СВО

    Эксперты рассказали о возможностях волонтерского движения в России

    Как волонтеры приближают победу России в СВО
    @ Кирилл Брага/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Президент России Владимир Путин на протяжении 2023 года неоднократно отмечал важность волонтерского движения в стране. Цифры подтверждают – желающих помочь фронту становится все больше. Какую роль добровольцы сегодня играют в спецоперации и почему присоединиться к волонтерскому движению может буквально каждый?

    «От всего сердца хочу поблагодарить наших граждан, которые так неравнодушно и сердечно относятся к нуждам фронта, к нуждам наших ребят, которые сражаются за интересы России», – так обратился к волонтерам президент России Владимир Путин в рамках «Итогов года».

    По словам главы государства, граждане пожертвовали в общей сложности десять млрд рублей. «Конечно, у государства – особенно сейчас, когда у нас экономика на подъёме, – есть эти средства. Но то, что люди от себя направляют, и то, что сети плетут, варежки вяжут, носки вяжут, направляют. Три миллиона писем дети направили бойцам на фронт. Три миллиона!», – подчеркнул он.

    Как показывает практика, волонтеры действительно стали неотъемлемой частью спецоперации. И каждый помогает как может – кто-то переводит деньги на закупки FPV-дронов, а кто-то отправляет на фронт «буханки», делает окопные свечи и передает теплую одежду.

    Эксперты говорят, что эти люди не просто оказывают помощь нашим военным, но и своим участием активно приближают победу России в спецоперации. Кроме того, вопреки расхожему заблуждению, быть волонтером – просто. И стать им может любой, вне зависимости от политических взглядов, вероисповедания и социального статуса.

    «Делают шаг вперед, пока другие стоят»

    «Главная ценность любого государства – люди. А главная ценность человека – эмоции. Добро – та самая эмоция, которой мы можем и должны делиться друг с другом. И лучше многих это знают волонтеры и добровольцы», – сказал Игорь Кастюкевич, сенатор, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Херсонский области.

    «Волонтер – это человек, который делает шаг вперед, когда другие стоят на месте. Сейчас в России общественное движение волонтеров как никогда большое и мощное. Огромное количество россиян помогают, когда есть время. По вечерам или в выходные вместе со своими детьми они делают окопные свечи, плетут сети, шьют балаклавы, вяжут носки. Не обязательно называть себя волонтером, чтобы быть им», – добавляет он.

    «Добру не важно, какой у тебя социальный статус, национальность или политические предпочтения. Если ты делаешь это от души и по зову сердца, то мы – одна команда», – подчеркивает Игорь Кастюкевич.

    С ним согласен и лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Вклад волонтеров в нашу будущую победу невозможно переоценить. Несмотря на то, что Минобороны и государство в целом полностью покрывают нужды фронта, помощь в этом вопросе точно не будет лишней», – поясняет он.

    «Есть много мелочей, которые требуют настолько оперативной реакции, что делать это по официальным каналам может быть затруднительно. В свою очередь волонтер, который зачастую находится недалеко от места событий, где нужна помощь, в состоянии отреагировать максимально быстро», – добавляет собеседник.

    «Опять же, все запросы с фронта требуют денег. А в случае с Минобороны это, так или иначе, сопряжено с тендерами, конкурсами, госзакупками. Волонтеры же могут в частном порядке купить все что угодно – от FPV-дрона до «буханки», от термобелья до переносных рентгеновских аппаратов», – рассуждает эксперт.

    Помогать фронту – просто

    На первый взгляд может показаться, что волонтер – это своего рода профессия, которую просто невозможно совмещать с работой, учебой и домом. Но «существует несколько уровней вовлеченности в волонтерскую деятельность», – отвечает Рогов.

    «Самое простое – отправить деньги активистам. Зачастую это известные военкоры или общественные деятели, которые создают под нужды фронта специальные счета. Это проверенный способ, который позволяет убедиться в том, что средства действительно пойдут на нужды солдат», – поясняет собеседник.

    «Примечательно, но в этом контексте фраза «помочь рублем» может толковаться дословно. Не обязательно жертвовать тысячи и десятки тысяч, достаточно даже одного рубля. Наверное, у каждого в кошельке найдется несколько монет или забытая купюра, а ведь они могут принести реальную пользу военным», – добавляет он.

    «Те, кто готов уделять волонтерской деятельности чуть больше времени, могут обратиться к общественному движению «Народный фронт», вся необходимая информация у них есть на сайте. Также можно посмотреть волонтерские сообщества внутри города, где живет человек», – предлагает собеседник.

    «Ведь волонтер – это не обязательно человек, который работает в условиях обстрелов и непосредственных боев. Это может быть простая мама или бабушка, которая вечерами за просмотром сериала вяжет теплые вещи или маскировочные сети для наших бойцов», – обращает внимание спикер.

    «Но самое главное в вопросе волонтерства – это системность.

    Лучше ежемесячно оказывать небольшую помощь, чем сделать что-то одно, пусть даже и крупное, но единожды. Каски, сети, носки, термобелье – все это в условиях боевых действий живет не долго. И закупать подобные «расходники» приходится часто», – заметил Рогов.

    «Делать добро русскому человеку было свойственно всегда, еще задолго до появления такого слова как «волонтер». И даже самые маленькие дела могут оказаться большими и важными», – считает Елена Иванова, директор Лицея №5 в Оренбурге, в котором серьезно развито добровольческое движение.

    «Так, каждый из нас может посвятить свой выходной день вязанию носков, плетению носилок, созданию окопных свечей или же написанию небольшого, но искреннего письма. А затем можно отнести это в пункты сбора вещей», – перечисляет собеседница.

    «Можно стать и профессиональным волонтером. Для этого потребуется найти соответствующий штаб движения в собственном городе, пройти обучение, а затем на постоянной основе участвовать в различных акциях оказания помощи людям», – добавляет педагог.

    «Лично я работаю в школе, где обучается почти 2,5 тыс. человек. И по моим подсчетам, каждый третий – волонтер. Кто-то собирает пластиковые крышки и сдает их в переработку, кто-то принимает участие в посадке деревьев, а некоторые на переменах совместно с учителями изготавливает окопные свечи и просто пишет письма со словами поддержки и благодарности. Все это мы потом отправляем на фронт», – приводит пример директор.

    Резюмируя, Иванова подчеркнула, что «быть полезным – одна из базовых потребностей человеческой психики, и волонтерство дает здесь отличные возможности», поэтому «приобщиться к этому делу – крайне важному для страны – никогда не поздно, тем более в Новом году».

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