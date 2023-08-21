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    21 августа 2023, 21:10

    Подготовка операторов БПЛА в школе выходит далеко за пределы спецоперации

    Эксперт по БПЛА Афанасьев: Любой ребенок, играющий в симуляторы, быстро научится управлять дроном

    Подготовка операторов БПЛА в школе выходит далеко за пределы спецоперации
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В школьную программу военной подготовки включили тему беспилотников. Программа охватит учащихся 10–11-х классов. С какой целью государство пошло на такой шаг, в чем будут заключаться особенности подготовки педагогов по данному направлению и зачем России большое количество операторов БПЛА в будущем?

    В программу 10–11-х классов по начальной военной подготовке включили тему беспилотников. «Иметь представление о способах боевого применения БПЛА и ведения разведки местности с помощью БПЛА; знать алгоритм противодействия БПЛА противника; выполнять практические действия по управлению БПЛА», – сказано в рабочей программе курса.

    Сама программа состоит из девяти модулей: «Тактическая подготовка», «Огневая подготовка», «Основы технической подготовки и связи» (сюда и войдет тема БПЛА), «Инженерная подготовка», «Радиационная, химическая и биологическая защита», «Первая помощь (тактическая медицина)», «Общевоинские уставы», «Строевая подготовка», «Основы безопасности военной службы».

    О том, что российские школьники начнут изучать основы применения дронов, месяц назад сообщил сенатор Артем Шейкин. Он рассказал, что с такой инициативой вышла секция совета по развитию цифровой экономики Совфеда, идею поддержали в Минобороны и Минпросвещения, сообщает РИА «Новости».

    Как указано в письме первого замминистра обороны Руслана Цаликова на имя Шейкина, в программе предусмотрено изучение «видов, предназначения, тактико-технических характеристик и общего устройства, ведения разведки местности и способов противодействия БПЛА противника».

    «В недалеком прошлом десятки тысяч советских школьников повально увлекались авиамоделированием, ходили в специальные кружки и секции. Теперь прикоснуться к небу смогут их дети и внуки. К тому же современная молодежь прекрасно владеет джойстиками, геймпадами, планшетами и прочими гаджетами – новую науку должны освоить на «пять с плюсом». Все-таки не зря говорят, что история циклична», – написал в этой связи военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале.

    «На данный момент у нас нет достаточного количества специалистов, которые могли бы преподавать управление БПЛА в школах. И не все участники СВО, которые работали с дронами, могут заниматься преподавательской деятельностью. Для этого необходимы соответствующее образование, сертификаты и допуски», – пояснил Дмитрий Афанасьев, руководитель калужского отделения фонда «Защитники Отечества», в прошлом – преподаватель в Республиканском центре беспилотных систем им. Героя России Владимира Жоги.

    «Однако прямо сейчас с ряде регионов России, в том числе и у нас в Калуге, создаются образовательные центры для подготовки учителей. Например, мы уже договорились об этом с двумя школами. Поэтому, я думаю, в течение нескольких месяцев нам удастся решить эту задачу и найти квалифицированных специалистов для подобных образовательных центров», – отметил собеседник.

    «Имеется и другой немаловажный вопрос: сфера БПЛА динамично развивается, и информация по данному направлению быстро устаревает. Поэтому самих преподавателей образовательных центров тоже нужно в рамках ежегодной ротации отправлять на специальные курсы. Тогда вся система обучения управлению БПЛА, начиная со школы, будет эффективна. Квалификацию необходимо постоянно повышать», – подчеркнул эксперт.

    Стоит отметить, что сейчас, например, операторов БПЛА готовят на базе Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, в воронежской Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, в Российском университете спецназа, в Центре беспилотной авиации в Коломне, а также в ряде гражданских вузов страны.

    Однако теперь этот опыт необходимо тиражировать.

    «Что касается технического оснащения школ, то дроны им поставить не проблема. И любой ребенок, постоянно играющий в симуляторы на компьютере, может в короткие сроки обучиться управлению реальным дроном. Игровая форма подачи материала тоже органично ляжет на психику школьников, большинству детей это интересно. Поэтому из школьников старших классов вполне можно сделать толковых операторов беспилотных устройств», – указал Афанасьев.

    «Преподавание темы БПЛА в школе как минимум подарит каждому ребенку возможность понять, интересна ли им эта сфера. Это огромный плюс. Кроме того, для будущих призывников подобные навыки станут отличным подспорьем во время службы в армии», – согласился военный эксперт Юрий Кнутов.

    «В целом операторы дронов нужны не только для участия в боевых действиях. Спецоперация когда-то закончится, а применение дронов в гражданских отраслях экономики будет расширяться, причем стремительно. Поэтому тут не только оборонные интересы России получат приращение, но и транспортная сфера, промышленность, сектор услуг и так далее. Все это – экономика будущего», – резюмировал он.

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