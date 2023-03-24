Россия предъявила Украине и Западу мощный бронетанковый кулак

Отечественный ВПК «раскочегарился», большинство заводов трудится в три смены, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В результате, по его словам, Россия в этом году выпустит полторы тысячи танков. У нашей армии появится самый мощный бронетанковый кулак во всей Евразии. Перевес сил на украинском поле боя станет бесспорным. За счет каких ресурсов будет достигнут рекордный темп выпуска бронетехники?

Россия в этом году произведет полторы тысячи танков, пообещал в четверг зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Одних танков в этом году мы полторы тысячи штук сделаем. Прокалькулируйте, сколько получит наш противник даже по самым оптимистичным расчетам – вот вам и ответ», – цитирует Медведева РИА Новости.

«Да, мы какое-то время назад об этом не думали, но это стало необходимым – запускать новые оружейные производства. Советскому Союзу, напомню, для того чтобы достигнуть как минимум баланса с гитлеровской Германией в период Великой Отечественной войны потребовалось несколько лет, это же не сразу произошло – и Т-34 появились, и «Катюши», и прочее», – напомнил Медведев.

Зампред Совбеза убежден, что российский Т-90М «Прорыв» по своим тактико-техническим характеристикам превосходит западные модели Leopard и Abrams.

«Совершенно очевидно, что, допустим, тот же танк Т-90М «Прорыв» – это наш самый новый танк. Но, на мой взгляд, это сейчас лучший танк в мире. В мире! Он, безусловно, лучше, чем Leopard, чем Challenger, чем Abrams, в том числе и по своим тактико-техническим данным, даже по такому компоненту, как масса», – утверждает Медведев. Политик отметил маневренность «Прорыва», скорость и хорошую боевую работу. По мнению зампреда Совбеза, «самое главное – выпускать сейчас это все в необходимых объемах». И для этого, по его словам, в России запускаются новые производства.

Простейший подсчет показывает, что подобная скорость означает выпуск пяти танков в сутки. По мнению Медведева, такой темп вполне достижим, поскольку отечественный ВПК заметно изменился.

«ВПК раскочегарился, работает активно, большинство предприятий (говорю об этом не понаслышке, а потому что езжу по ним) работает в три смены, работает, что называется, с колес – прямо отдает все в войска, производит самые современные российские виды вооружений, да еще и в ситуации, когда действительно нас пытаются лишить комплектующих, перекрыть кислород по отдельным направлениям», – добавил Медведев.

Общее число танков, которые есть в арсенале у России, от 10 до 12 тысяч, полагает белорусский военный эксперт Александр Алесин. «В свое время они по Венскому документу были выведены за Урал и там оставлены на хранении 30 лет. Полторы тысячи танков – это одна шестая этого количества. Больше всего там моделей Т-72, которые превращаются в Т-72 Б3М, которые не уступают ни «Леопардам», ни «Абрамсам». Количество, о котором говорит Медведев, это не столько производство новых, сколько «апгрейд» старых запасов», – пояснил Алесин газете ВЗГЛЯД.

В результате в ближайший год-полтора у Москвы появится самый мощный бронетанковый кулак не только на нашем континенте, но и в Евразии. Это станет очень веским аргументом в переговорах с западными «партнерами», прогнозирует Алесин.

«Правда, встает очень важная задача – обеспечить танковые заводы комплектующими для такой модернизации. Тут есть узкое место. Думаю, Китай нам поможет элементами электронной базы – и в итоге силами России и Беларуси препятствие будет преодолено», – надеется аналитик. Он считает заявленный Медведевым темп вполне реальным.

«Перевес сил на поле боя по сути уже сейчас достигнут. Дело в том, что после распада Союза страны Запада перестали заниматься обновлением своего танкового парка. Многие заводы были закрыты, мощности свернуты. Чтобы им сейчас модернизировать свои нынешние модели или наладить выпуск новых, потребуется очень большие усилия, время и деньги. Так что слова Медведева – это очень серьезная заявка», – сказал белорусский эксперт газете ВЗГЛЯД.

Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин вслед за Алесиным полагает, что выпустить столько новой бронетехники, о которой говорит Медведев, вряд ли реально, а речь, скорее всего, идет о модернизации старых арсеналов. «Судя по открытым данным, при распаде Советского Союза России досталось 6400 танков, большую их часть с тех пор утилизировали, пустили на лом, разрезали», – вспоминает Козюлин.

«Очень много бронемашин просто «припарковали» на территории заводов, за забором где-нибудь, под открытым небом – и они там много лет ржавели.

К сожалению, такой способ «медленной утилизации» был распространенным. Поэтому составители справочников эти машины считать не стали. В итоге ежегодник 2020 года Military Balance насчитал в России 2750 танков, а на Украине – 987 машин. На вооружении ВСУ были главным образом модели Т-64. Их было порядка семисот – в разных модификациях. При этом там бронемашины тоже раньше годами стояли за забором под открытым небом, то есть «на хранении» – их было больше тысячи, то есть в сумме на Украине к 24 февраля прошлого года было больше двух тысяч танков», – подчеркивает Козюлин.

«В принципе мощности у нас сохранились – несколько танковых заводов, включая УВЗ. Вероятно, теперь из-за забора, со складов выкатывают уже готовые машины, чинят, обновляют, совершенствуют, – предполагает Козюлин. – В любом случае, если обещание Медведева будет выполнено, это будет означать очень высокий темп работы нашего ВПК – высокий по любым мировым меркам. Понятно, что в результате этого на поле боя в зоне СВО должна возникнуть мощная диспропорция в пользу России».

По подсчетам ТАСС, в общей сложности Украина может получить около 100 современных западных танков. Ранее Киев уже получил из-за рубежа 350-400 танков советского производства, преимущественно Т-72.

По деньгам модернизация танка – «это примерно 30% стоимости от производства нового аналогичного танка», пояснил «МК» военный эксперт Алексей Леонков – и именно за счет такой модернизации, по его мнению, и будет достигнут средний выпуск пяти танков в сутки, о котором говорит Медведев. Леонков не исключает, что «апгрейду» подвергнется и такая старая модель, как Т-64 – или, точнее, Т-62М. Может, эти машины «морально и устарели, но они могут использоваться как танки для поддержки пехоты». Они не могут участвовать в противотанковых сражениях, хотя с легкобронированной техникой – бронетранспортерами, боевыми машинами пехоты – справятся влегкую. Они также могут сгодиться для второго эшелона войск в обороне, когда нужно будет закрывать бреши, если противник накопит огромную силу и прорвет первую линию, допускает Леонков.

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На прошлой неделе германское издание Die Welt выпустило свое исследование, в котором приводит свои оценки темпов работы танкостроительной промышленности России. В частности, издание оценивает потребности российского фронта как две сотни бронированных машин в месяц. В публикации утверждается, что на «Уралвагонзаводе» (УВЗ) ежемесячно изготовляют не более 20 современных танков Т-90.

«А так как потребность в танках в десять раз больше, на предприятии ежемесячно модернизируются еще и по восемь танков более старого класса Т-72. На трех других заводах модернизуют по 50 машин в месяц, а еще на двух строящихся заводах планируют модифицировать по 30 штук в месяц (цитата по ИноСМИ). Как объясняет немецкому изданию Александр Гольц, эксперт по военным вопросам и вооружению в Шведском институте внешней политики: «В битве «на износ», которая сейчас идет на Украине, разумнее использовать два старых танка, чем один новый».

Российский «Коммерсантъ» в октябре сообщал, что другое предприятие ВПК – бронетанковый ремонтный завод № 103, расположенный в Атамановке Забайкальского края, получил госзаказ на ремонт и модернизацию 800 танков в ближайшие три года.

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