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24 марта, пятница  |  Последнее обновление — 13:27  |  vz.ru
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Россия подрывает главенство доллара в мировой торговле

Рубль помогает доллару слабеть Станислав Красильников/ТАСС
Россия продолжает работу по ослаблению долларовой экономической системы. В планах Москвы продолжить наращивать торговлю в национальных валютах как в рамках ЕАЭС, так и с Китаем, который уже стал главным торговым партнером. Попытки подвинуть доллар в глобальной торговле раньше предпринимали японская йена, потом евро. Теперь наступило время новой альтернативной валюты. Однако США так просто не отдадут свое место под солнцем.  Подробности...
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Россия и Китай начали второй этап создания многополярного мира

Создание контуров нового мира – общая цель России и ее партнеров Донат Сорокин/ТАСС
Визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина стал «оплеухой американцам» и обозначил новый этап формирования многополярного мира. США понимают, что эра их гегемонии проходит, но будут всячески этому сопротивляться. К такому выводу пришли политологи в ходе дискуссии о роли России в будущем многополярном мире.  Подробности...
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Россия предъявила Украине и Западу мощный бронетанковый кулак

В России с советских времен сохранилось несколько танковых заводов, в том числе и знаменитый УВЗ Марина Молдавская/ТАСС
Отечественный ВПК «раскочегарился», большинство заводов трудится в три смены, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В результате, по его словам, Россия в этом году выпустит полторы тысячи танков. У нашей армии появится самый мощный бронетанковый кулак во всей Евразии. Перевес сил на украинском поле боя станет бесспорным. За счет каких ресурсов будет достигнут рекордный темп выпуска бронетехники? Подробности...
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Европу готовят к смене лидера

Эстония задумалась о смене лидерства в Европе Валерий Шарифулин/ТАСС
Власти Эстонии заявили о необходимости назначения представителя стран Восточной Европы в руководство ЕС и НАТО. Такой подход, как считают эксперты, в целом совпадает с планами США по контролю над этими структурами, более того, шансы «младоевропейцев» на посты почти стопроцентные. Кто из политиков Восточной Европы может возглавить ЕС и НАТО и как смена лидера в Европе могла бы отразиться на отношениях Запада с Россией? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Милитаризация Польши принципиально опасна для Европы

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Предположим, что планы польских реваншистов станут реальностью. Мир получит Польшу с территорией, расширенной за счет Галиции, с армией, вооруженной до зубов и получившей боевой опыт. Кому будет угрожать такая Польша, только ли России и Белоруссии? Подробности...

Как русские взяли мощнейшую крепость, дважды уступая числом

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Тимур Шерзад, журналист
22 марта 1915 года русским сдалась большая и хорошо укрепленная австро-венгерская крепость Перемышль. Гарнизон состоял из качественных войск и в два раза превосходил по численности осаждавших. Но противника это не спасло. Подробности...

Католических церквей уже давно как минимум две

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Часть католиков держится традиционных христианских доктрин. Другая часть считает, что веру можно дополнять, изменять и переписывать исходя из текущей идеологической моды. И это, увы, совершенно разные религии. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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Румыния хочет кусок Украины

Снаряды с ураном для ВСУ

«Контрнаступление ВСУ»: Что? Где? Когда?

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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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    Россия предъявила Украине и Западу мощный бронетанковый кулак

    В России с советских времен сохранилось несколько танковых заводов, в том числе и знаменитый УВЗ
    		  
    24 марта 2023, 13:04
    Фото: Марина Молдавская/ТАСС
    Текст: Юрий Зайнашев

    Отечественный ВПК «раскочегарился», большинство заводов трудится в три смены, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В результате, по его словам, Россия в этом году выпустит полторы тысячи танков. У нашей армии появится самый мощный бронетанковый кулак во всей Евразии. Перевес сил на украинском поле боя станет бесспорным. За счет каких ресурсов будет достигнут рекордный темп выпуска бронетехники?

    Россия в этом году произведет полторы тысячи танков, пообещал в четверг зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Одних танков в этом году мы полторы тысячи штук сделаем. Прокалькулируйте, сколько получит наш противник даже по самым оптимистичным расчетам – вот вам и ответ», – цитирует Медведева РИА Новости

    «Да, мы какое-то время назад об этом не думали, но это стало необходимым – запускать новые оружейные производства. Советскому Союзу, напомню, для того чтобы достигнуть как минимум баланса с гитлеровской Германией в период Великой Отечественной войны потребовалось несколько лет, это же не сразу произошло – и Т-34 появились, и «Катюши», и прочее», – напомнил Медведев.

    Зампред Совбеза убежден, что российский Т-90М «Прорыв» по своим тактико-техническим характеристикам превосходит западные модели Leopard и Abrams.

    «Совершенно очевидно, что, допустим, тот же танк Т-90М «Прорыв» – это наш самый новый танк. Но, на мой взгляд, это сейчас лучший танк в мире. В мире! Он, безусловно, лучше, чем Leopard, чем Challenger, чем Abrams, в том числе и по своим тактико-техническим данным, даже по такому компоненту, как масса», – утверждает Медведев. Политик отметил маневренность «Прорыва», скорость и хорошую боевую работу. По мнению зампреда Совбеза, «самое главное – выпускать сейчас это все в необходимых объемах». И для этого, по его словам, в России запускаются новые производства.

    Простейший подсчет показывает, что подобная скорость означает выпуск пяти танков в сутки. По мнению Медведева, такой темп вполне достижим, поскольку отечественный ВПК заметно изменился.

    «ВПК раскочегарился, работает активно, большинство предприятий (говорю об этом не понаслышке, а потому что езжу по ним) работает в три смены, работает, что называется, с колес – прямо отдает все в войска, производит самые современные российские виды вооружений, да еще и в ситуации, когда действительно нас пытаются лишить комплектующих, перекрыть кислород по отдельным направлениям», – добавил Медведев.

    Общее число танков, которые есть в арсенале у России, от 10 до 12 тысяч, полагает белорусский военный эксперт Александр Алесин. «В свое время они по Венскому документу были выведены за Урал и там оставлены на хранении 30 лет. Полторы тысячи танков – это одна шестая этого количества. Больше всего там моделей Т-72, которые превращаются в Т-72 Б3М, которые не уступают ни «Леопардам», ни «Абрамсам». Количество, о котором говорит Медведев, это не столько производство новых, сколько «апгрейд» старых запасов», – пояснил Алесин газете ВЗГЛЯД.

    В результате в ближайший год-полтора у Москвы появится самый мощный бронетанковый кулак не только на нашем континенте, но и в Евразии. Это станет очень веским аргументом в переговорах с западными «партнерами», прогнозирует Алесин.

    «Правда, встает очень важная задача – обеспечить танковые заводы комплектующими для такой модернизации. Тут есть узкое место. Думаю, Китай нам поможет элементами электронной базы – и в итоге силами России и Беларуси препятствие будет преодолено», – надеется аналитик. Он считает заявленный Медведевым темп вполне реальным.

    «Перевес сил на поле боя по сути уже сейчас достигнут. Дело в том, что после распада Союза страны Запада перестали заниматься обновлением своего танкового парка. Многие заводы были закрыты, мощности свернуты. Чтобы им сейчас модернизировать свои нынешние модели или наладить выпуск новых, потребуется очень большие усилия, время и деньги. Так что слова Медведева – это очень серьезная заявка», – сказал белорусский эксперт газете ВЗГЛЯД.

    Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин вслед за Алесиным полагает, что выпустить столько новой бронетехники, о которой говорит Медведев, вряд ли реально, а речь, скорее всего, идет о модернизации старых арсеналов. «Судя по открытым данным, при распаде Советского Союза России досталось 6400 танков, большую их часть с тех пор утилизировали, пустили на лом, разрезали», – вспоминает Козюлин.

    «Очень много бронемашин просто «припарковали» на территории заводов, за забором где-нибудь, под открытым небом – и они там много лет ржавели.

    К сожалению, такой способ «медленной утилизации» был распространенным. Поэтому составители справочников эти машины считать не стали. В итоге ежегодник 2020 года Military Balance насчитал в России 2750 танков, а на Украине – 987 машин. На вооружении ВСУ были главным образом модели Т-64. Их было порядка семисот – в разных модификациях. При этом там бронемашины тоже раньше годами стояли за забором под открытым небом, то есть «на хранении» – их было больше тысячи, то есть в сумме на Украине к 24 февраля прошлого года было больше двух тысяч танков», – подчеркивает Козюлин.

    «В принципе мощности у нас сохранились – несколько танковых заводов, включая УВЗ. Вероятно, теперь из-за забора, со складов выкатывают уже готовые машины, чинят, обновляют, совершенствуют, – предполагает Козюлин. – В любом случае, если обещание Медведева будет выполнено, это будет означать очень высокий темп работы нашего ВПК – высокий по любым мировым меркам. Понятно, что в результате этого на поле боя в зоне СВО должна возникнуть мощная диспропорция в пользу России».

    По подсчетам ТАСС, в общей сложности Украина может получить около 100 современных западных танков. Ранее Киев уже получил из-за рубежа 350-400 танков советского производства, преимущественно Т-72.

    По деньгам модернизация танка – «это примерно 30% стоимости от производства нового аналогичного танка», пояснил «МК» военный эксперт Алексей Леонков – и именно за счет такой модернизации, по его мнению, и будет достигнут средний выпуск пяти танков в сутки, о котором говорит Медведев. Леонков не исключает, что «апгрейду» подвергнется и такая старая модель, как Т-64 – или, точнее, Т-62М. Может, эти машины «морально и устарели, но они могут использоваться как танки для поддержки пехоты». Они не могут участвовать в противотанковых сражениях, хотя с легкобронированной техникой – бронетранспортерами, боевыми машинами пехоты – справятся влегкую. Они также могут сгодиться для второго эшелона войск в обороне, когда нужно будет закрывать бреши, если противник накопит огромную силу и прорвет первую линию, допускает Леонков.

    На прошлой неделе германское издание Die Welt выпустило свое исследование, в котором приводит свои оценки темпов работы танкостроительной промышленности России. В частности, издание оценивает потребности российского фронта как две сотни бронированных машин в месяц. В публикации утверждается, что на «Уралвагонзаводе» (УВЗ) ежемесячно изготовляют не более 20 современных танков Т-90.

    «А так как потребность в танках в десять раз больше, на предприятии ежемесячно модернизируются еще и по восемь танков более старого класса Т-72. На трех других заводах модернизуют по 50 машин в месяц, а еще на двух строящихся заводах планируют модифицировать по 30 штук в месяц (цитата по ИноСМИ). Как объясняет немецкому изданию Александр Гольц, эксперт по военным вопросам и вооружению в Шведском институте внешней политики: «В битве «на износ», которая сейчас идет на Украине, разумнее использовать два старых танка, чем один новый».

    Российский «Коммерсантъ» в октябре сообщал, что другое предприятие ВПК – бронетанковый ремонтный завод № 103, расположенный в Атамановке Забайкальского края, получил госзаказ на ремонт и модернизацию 800 танков в ближайшие три года.

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