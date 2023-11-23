Гастарбайтеров начинают заменять школьники

Исследование: Число вакансий для подростков в России выросло в несколько раз

Tекст: Марина Лемуткина

Школьники нашей страны подрабатывали еще в советские времена. Нанимались курьерами, разносили почту, мыли посуду в точках общепита. Но все это – главным образом во время летних каникул, с письменного согласия родителей и с жесткими ограничениями по тяжести труда и продолжительности рабочего дня.

В 1990-е годы фронт работ и интенсивность труда ребят школьного возраста заметно расширились, а контроль государства (а зачастую и родителей) практически сошел на нет. Однако подростковая трудовая вольница длилась сравнительно недолго. В новом веке, постепенно обрастая все новыми ограничениями, зона трудоустройства школьников начала сужаться и в конце концов практически исчезла вовсе: слишком уж муторным для работодателя оказался этот процесс.

Лишь летом 2023 года маятник качнулся в другую сторону. Сокращение притока трудовых мигрантов и, как следствие, нехватка рабочих рук заставили власти упростить правила приема на работу российских подростков от 14 до 18 лет. Новый закон отменил необходимость согласия органов опеки и попечительства, оставив в силе лишь разрешение родителей. И процесс, что называется, пошел.

На сегодняшний день подростков нанимают уже 19% российских компаний. Об этом свидетельствует исследование, проведенное по просьбе проекта «Билет в будущее» (всероссийский проект ранней профессиональной ориентации школьников, входящий в нацпроект «Образование» – прим. ВЗГЛЯД) платформами «Профилум» и hh.ru среди работодателей.

Правда, в большинстве случаев (67%) – это по-прежнему лишь летние подработки и неквалифицированный труд, включая вакансии курьеров, сотрудников кол-центров, продавцов, официантов. Однако 7% опрошенных работодателей видят в школьниках кандидатов на проектную работу, требующую профессиональных навыков, а 10% нанимают их на постоянной основе.





Любопытно, что особый интерес к найму школьников проявляют крупные компании: трудоустраивать их готовы 26%. Среди представителей среднего и малого бизнеса этот показатель пока ниже и составляет 22% и 10% соответственно. Но в целом это – новый тренд.

Другое сравнительно новое явление – наращивание работы бизнеса с подростковой целевой аудиторией. 61% российских компаний проводит активную молодежную политику, еще 34% планируют начать эту работу, а 29% собираются привлекать или уже привлекают школьников до 14 лет на различные мероприятия.

Уже сейчас 9% предприятий охватывают своей молодежной политикой учащихся школ, а еще 41% планирует вскоре расширить ее на эту аудиторию. Таким образом, ставку на школьников делает добрая половина отечественных работодателей. И можно не сомневаться, что эта тенденция будет усиливаться.

«Смягчение законодательства и введение профминимума (комплекс профориентационных мероприятий, направленных на повышение мотивации подростков к выбору профессии и профессиональному развитию – прим. ВЗГЛЯД) стали важными драйверами молодежной политики бизнеса в отношении подростков, – подчеркнул директор по разработке и исследованиям, сооснователь платформы «Профилум» Виталий Алтухов. – Привлекая школьников, компании не только знакомят их со своей работой, но и настраивают на дальнейшее развитие в качестве потенциальных сотрудников. Подросткам это помогает спланировать свой профессиональный путь, а компаниям – подготовить для себя будущих специалистов. В глобальном плане все это работает на развитие экономики региона».

Более того. По данным hh.ru, минувшим летом число вакансий для подростков 14-17 лет выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 4,54 (!) раза. Если летом 2022 года работодатели предлагали 1826 вакансий для несовершеннолетних, то в летние каникулы 2023-го – 10 108.

Примечательно также, что наметившаяся тенденция сохраняется и после начала учебного года.

«Осенью 2023 года на hh.ru открыто свыше пяти тысяч вакансий, в которых работодатели обозначили готовность нанять подростков от 14 лет. Чаще всего предлагают работу курьерами (почти две тысячи вакансий), промоутерами, продавцами и кассирами (свыше 200 вакансий по каждой специальности). Мы видим, что самое большое число приглашений, отправленных работодателями на резюме соискателей в возрасте 14-18 лет, приходится на сферу продаж и вспомогательные бизнес-функции (административный и обслуживающий персонал), а также HoReCa. В каждой из перечисленных профгрупп число приглашений превышает 50 тысяч.

Популярность привлечения молодежи на эти позиции связана с традиционно высокой текучестью персонала, сезонным характером работы и достаточно легким входом. Лидируют по числу отправленных приглашений соискателям 14-16 лет розничная торговля, ИТ, HoReCa, B2B-услуги, а также складская логистика», – уточнила руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая.

Собственно, как известно, именно курьерами и кассирами работают главным образом мигранты, поток которых в Россию сегодня серьезно уменьшился.

Разумеется, школьники по понятным причинам не могут полностью заместить соответствующие вакансии, однако тенденция уже обозначилась. Складывается ощущение, что для массового трудоустройства ребят школьного возраста не хватает лишь малости – приводного механизма, объединяющего спрос с предложением. Однако по факту, похоже, такой механизм уже есть.

«Проект "Билет в будущее" готов выступать и уже выступает глобальным посредником между государством, устанавливающим задачи по профориентации и создающим условия для этого, бизнесом, стремящемся к эффективной кадровой стратегии, подрастающим поколением, ищущим себя в жизни с помощью форматов, которые предлагает программа. Уверен, что те учащиеся сегодня, которые когда-то станут работодателями, проявят в будущем большую лояльность к молодым соискателям, если получат позитивный опыт сейчас», – рассказал Иван Есин, управляющий директор Фонда гуманитарных проектов – оператора программы «Билет в будущее».

На этой позитивной ноте можно бы и закончить. Но с одним добавлением. Пока речь главным образом идет о работе учащихся на летних каникулах или в рамках программы профориентации, такой опыт и в самом деле не приносит ничего, кроме пользы. Как сейчас, так и в будущем. Но работа ни в коем случае не должна подменять учебу. И за этим надо строго присматривать.