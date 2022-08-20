России предстоит очистить Украину от кровожадных «бабочек»

Украинская армия целенаправленно использует запрещенные Оттавским договором мины «лепесток» как против российских солдат, так и против мирных жителей. Уже несколько десятков жителей Донецка и других освобожденных территорий искалечены взрывами «лепестков», разбросанных снарядами ВСУ. Правда ли, что без помощи народных дружин армейским саперам будет трудно устранить эту угрозу?

В лесном массиве Харьковской области бойцы Росгвардии накануне нашли спрятанный тайник ВСУ, передает ТАСС. Кроме зенитно-ракетного комплекса, гранатометов и выстрелов к ним, патронов, гвардейцами найдено большое количество противопехотных мин типа «лепесток». Как напоминает пресс-служба Росгвардии, «лепестки» запрещены международными конвенциями, подписанными Украиной еще в середине 1990-х.

По соседству с Харьковщиной, в российской Белгородской области в четверг также были найдены «лепестки», сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, мины обнаружены в районе города Шебекино, после чего власти были вынуждены эвакуировать местных жителей, сообщил «Интерфакс». Как заявил губернатор, из-за «лепестковой» опасности занятия в школах населенных пунктов, которые входят в пятикилометровую приграничную зону с Украиной, будут с 1 сентября проходить дистанционно.

«Впервые на территорию России посыпалась эта зараза, – сказал по этому поводу в эфире «Комсомольской правды» военный обозреватель КП, полковник запаса Виктор Баранец. – В Донецкой области от мин «лепесток» уже пострадали около 20 человек гражданского населения. Дети и старики остались без ног».

«Лепестки» стали оружием террористической войны против мирного населения, возмущается военный эксперт Александр Перенджиев, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова. По словам эксперта, киевские генералы специально делают так, чтобы жертвами «лепестков» становилось гражданское население на освобожденных территориях Донбасса и Украины.

«Эти крошечные мины используются не против военных, а против гражданских – людей, не умеющих обращаться с оружием и боеприпасами, – поясняет эксперт газете ВЗГЛЯД. – Мирный житель идет по Донецку, по давно знакомому маршруту по своим делам и не догадывается, что на пути, на газоне или на мостовой его подстерегает опасность в виде затаившегося «лепестка». В Донбассе народ за восемь лет войны приучился реагировать на опасность. Но в соседних регионах народ пока что куда более беспечный», – сетует Перенджиев. Действия ВСУ с «лепестками» напоминают эксперту тактику террористов на Северном Кавказе, которые закладывали на дорогах фугасы, на которых подрывался и транспорт мирных жителей.

«В июле союзные войска освободили город Лисичанск. На его территории было обнаружено большое количество изделий ПФМ-1. Мины лежали на улицах, во дворах, в зеленых насаждениях и т.д. Наши военкоры сообщали, что ни разу не видели подобную плотность минирования в населенных пунктах», – сообщало в конце июля «Военное обозрение».

«Лепестком» или «бабочкой» называют советскую противопехотную мину нажимного действия ПФМ-1 и ПФМ-1С образца 1970-х годов. Последний вариант отличается тем, что снабжен устройством самоликвидации, срабатывающим в течение 40-60 минут после установки. Размеры ПФМ-1 и ПМФ-1С невелики: длина – 119 миллиметров, ширина – 64 мм. Чаще всего «лепестки» разбрасываются в зоне поражения с помощью ракетных систем залпового огня типа «Град» или «Ураган». Максимальная дальность стрельбы из этих РСЗО – более 35 километров, площадь поражения – около 430 кв. метров. Перед заброской мины упаковываются в кассеты типа КСФ, каждая из которых содержит от 36 до 72 «бабочек».

Из-за ярко-зеленой окраски «бабочку» еще называют «зеленым попугаем». Очевидно, что заметить такой предмет в траве и в темное время суток очень сложно. «Жестокая мина.

Гарантированно убить человека 37 граммов взрывчатки неспособны, поражение наносится за счет травмирования нижней части ноги.

При взрыве практически не образуется убойных осколков, за исключением металлических деталей механизма в центральной части мины. Однако стопу отрывает начисто», – отмечало еще в 2017 году РИА «Новости».

Первые сообщения о применении «бабочек» появились в начале марта. ВСУ при помощи ПФМ-1 и ПФМ-1С пытались затормозить российское наступление. В дальнейшем украинские войска не раз применяли «лепестки» как на открытой местности на линии фронта, так и в густонаселенных пунктах Донбасса. К примеру, 11 августа они выпустили из «Урагана» три ракеты с минами ПФМ-1 по Кировскому району Донецка. Три дня спустя в том же районе от взрыва этой противопехотной мины пострадали женщина и ребенок. О том, что центр города, в частности, улица Университетская, после очередного обстрела была усыпана «лепестками», сообщал из Донецка и репортер газеты ВЗГЛЯД.

В арсенале ВСУ многочисленные «бабочки» оказались в качестве наследства от советской армии. Впрочем, когда-то их активно применяла и армия США – особенно во Вьетнаме. Однако, применяя «бабочек» сейчас, Киев нарушает подписанную им же самим в 1999-м и ратифицированную в 2005 году Конвенцию о запрете противопехотных мин (Оттавская конвенция 1997 года).

«Украина подписала и ратифицировала Оттавский договор о запрещении противопехотных мин. Украина приступила к уничтожению противопехотных мин на территории одного из своих военно-промышленных заводов», – говорит Баранец.

Более того, Украина заявила, что у нее нет денег на эту утилизацию и попросила денег у западного сообщества, напоминает полковник. «Благородная» Норвегия выделила Украине 1 мл долларов на утилизацию мин «лепесток». Двадцать лет назад у Украины было 6 млн единиц таких мин. Сколько в итоге уничтожено за эти годы? Всего лишь 350 тысяч из шести миллионов. Вся эта оставшаяся зараза лежит на складах и активно используется украинской армией», – возмущается военный эксперт.

Кстати, одним из инициаторов запрета противопехотных мин, включая «лепестки», была британская принцесса Диана Спенсер. Побывав в охваченной гражданской войной Анголе, она убедилась, что основные жертвы такого рода мин – мирные жители. И тогда леди Ди развернула кампанию по прекращению их использования во всем мире. Призыв принцессы нашел поддержку в том числе и на Украине.

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Использование Украиной «лепестков» против гражданского населения показывает: в лице ВСУ против России действует не цивилизованная европейская армия, а отряды террористов, уверен Перенджиев.

«Даже в годы войны немецкие фашисты не всегда прибегали к подобным террористическим методам. Но обученных по методичкам НАТО украинских нацистов беспокоит не то, как они сражаются против российских войск, а то, насколько эффективно они убивают мирных жителей Донбасса. ВСУ бьют из артиллерии и минометов по жилым домам, школам, больницам, детским садам, другим подобным объектам», – перечисляет собеседник.

На взгляд эксперта, минирование территории населенного пункта, в котором осталось население, означает применение неизбирательного оружия, а это прямо нарушает условия IV Женевской конвенции о защите гражданского населения.

По мнению Перенджиева, противодействовать «лепестковой» террористической войне российские военные смогут только вместе с гражданским населением освобожденных территорий. «Из гражданских лиц следует создавать добровольные дружины под руководством специалистов по минному делу, – предлагает эксперт. – Дружинники прочесывают местность, по которой недавно велась «лепестковая атака», ищут мины. При обнаружении местность ограждается лентами, оцепляется силовиками, население эвакуируется, а мины обезвреживаются профессиональными саперами».

Как уже сообщалось, неделю назад Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» и Российский союз ветеранов Афганистана обратились в ООН и ряд других международных организаций с призывом остановить военных преступников Украины. Поводом для обращения стало использование запрещенных мин «лепесток» против жителей ЛНР и ДНР. Позднее у посольств Соединенных Штатов и Британии в Москве прошла акция против применения «лепестков». Как отмечал журналист Владимир Соловьев, таким образом граждане пытались привлечь внимание коллективного Запада к тому факту, что такими минами засыпаны улицы и парки в городах Донбасса.

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