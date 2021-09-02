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2 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 15:30  |  vz.ru
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Европа зря ждет падения цен на газ

Европа в панике от газовых цен Stefan Sauer/DPA/Picture alliance/ТАСС
Европейцы все лето жили в ожидании, когда же цены на газ на бирже пойдут вниз. Вместо этого они продолжили расти и установили очередной исторический рекорд, достигнув 640 долларов за тысячу кубометров. В Газпроме окончательно разрушили надежды европейцев, заявив, что объективных причин для снижения цен нет. Неужели даже «Северный поток – 2» не поможет Европе? Подробности...
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Чем партии будут заманивать избирателя на выборы

Программы 90% партий, в случае их реализации, приведут либо к гражданской войне, либо к развалу экономики Владимир Смирнов/ТАСС
Партии-участницы выборов в Госдуму опубликовали свои программы. Несмотря на множество принципиальных отличий, за редкими исключениями большинство из них имеют общий недостаток – невозможность реализовать обещанное. С какими идеями партии вышли на сентябрьские выборы и что в них общего с западной политической повесткой?  Подробности...
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Какой была бы Россия с населением в полмиллиарда человек

Россия с большим количеством населения, бесспорно, была и лучше, мощнее и богаче Михаил Джапаридзе/ТАСС
Если бы не события 1917 и 1991 годов, у нас была бы другая страна, а ее население достигало бы 500 млн человек, заявил Владимир Путин на марафоне общества «Знание». По мнению экспертов, сегодня страна действительно испытывает дефицит населения, но если бы утраченный в ХХ веке человеческий потенциал был реализован, России удалось бы стать супердержавой. Подробности...
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Байден выступил терапевтом Зеленского

Для Владимира Зеленского переговоры с Джо Байденом были жизненно необходимым актом верификации «охранной грамоты» Pool via CNP /MediaPunch/
Global Look Press
Визит президента Украины Владимира Зеленского в США еще не завершен, но уже выглядит провальным. Встреча с Джо Байденом не принесла киевскому гостю ничего из того, на что он рассчитывал, что может создать для Зеленского угрозы внутри страны. Вместо реальной поддержки он получил своего рода терапию, задача которой &#8722; уберечь украинскую власть от вредных для США глупостей.  Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Русское небо способно породить новых людей

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Очевидно, летать – это дорого или очень дорого. Но все же это возможно. Под нашими ногами распласталось огромное, бескрайнее, но наше, родное, домашнее небо, в котором можно было бы летать. Подробности...
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США не понимают мир, который находится за их пределами

Борис Толчинский
Борис Толчинский, кандидат политических наук, писатель, публицист
Надежды, что американцы «поймут» и «осознают», насколько сложен мир и насколько аккуратно следует с ним обращаться, что возьмутся за ум и сделают наконец-то правильные выводы, перестанут наступать на грабли – все эти надежды напрасны. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Америка – королева государственного лицемерия

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Верх идиотизма – предупреждения перед началом фильмов об опасности курения. А ничего, что у вас потом весь фильм убивают десятки людей самыми извращенными способами? Подробности...
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Афганистан: что будет дальше

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Мощные ливни затопили улицы Нью-Йорка

В Нью-Йорке объявили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы наводнений, вызванных отголосками урагана «Ида». Губернатор штата Кэти Хокул призвала жителей не садиться за руль и не выходить из дома без необходимости
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В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

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    Какой была бы Россия с населением в полмиллиарда человек

    Россия с большим количеством населения, бесспорно, была и лучше, мощнее и богаче    2 сентября 2021, 14:30
    Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
    Текст: Наталья Макарова,
    Андрей Резчиков

    Если бы не события 1917 и 1991 годов, у нас была бы другая страна, а ее население достигало бы 500 млн человек, заявил Владимир Путин на марафоне общества «Знание». По мнению экспертов, сегодня страна действительно испытывает дефицит населения, но если бы утраченный в ХХ веке человеческий потенциал был реализован, России удалось бы стать супердержавой.

    Население России, по некоторым оценкам, могло бы сейчас достигать 500 млн человек, если бы не два распада страны в XX веке, сказал Владимир Путин на встрече со школьниками, которая проходила в среду в рамках образовательного марафона общества «Знание».

    Президент обратил внимание на то, что на протяжении прошлого века дважды «рассыпалась российская государственность». После революции 1917 года Российская империя прекратила свое существование. Россия потеряла колоссальные территории, постепенно восстановилась, а потом произошло еще и крушение Советского Союза, напомнил Путин.

    Глава государства заметил, что сейчас население России составляет около 146 млн человек. «А если бы этих трагедий не было, было бы около 500 млн человек. Разница есть?» – повторил он. А это, продолжил президент, «совокупная мощь государства, которая в геометрической прогрессии постоянно увеличивается. ... Создается все более и более мощная основа развития, существования, благополучия».

    Общественный деятель и публицист Егор Холмогоров уверен, что в случае иного развития событий в 1917 году и сохранения Российской империи, «сейчас Россия была бы сверхдержавой». «Причем она была бы супердержавой не с коммунистической идеологией, а именно с традиционной для нее идеологией. То есть это была бы мощно развивавшаяся индустриальная страна на культурном взлете. И очень печально, что мы всё разменяли на революцию и резню друг с другом», – сказал Холмогоров. 

    Публицист уверен, что главную роль в потере Россией населения сыграла революция 1917 года и ее итоги, а не развал Советского Союза. «Согласно демографическому тренду, который в свое время рассчитал Дмитрий Иванович Менделеев, у нас действительно было бы 560 млн человек в стране», – напомнил Холмогоров, добавив, что во второй половине XX века во всех развитых странах рождаемость начала снижаться, «но все равно у нас было бы гораздо больше людей, чем сейчас».

    Он назвал Россию «очень недонаселенной страной». «Россия – страна, в которой не хватает поселений и представителей славянских народов. У нас очень плохая демография. В этом смысле у великороссов и малороссов ситуации одинаковые. У нас оказались отделены значительные малороссийские и белорусские территории. То есть Россия, грубо говоря, была сильно ослаблена событиями XX века. Понимание этого факта – это предостережение против революционных потрясений в будущем», – пояснил Холмогоров.

    В то же время историк и общественный деятель Николай Сванидзе указал, что по «оценкам экспертов начала XX века, население страны должно было составлять даже больше – 600 млн человек». «Но в том, что это не так, виноваты не только и не столько распад Российский империи и Советского Союза, сколько Великая Отечественная война и репрессии. Эти события погубили слишком большое количество людей», – отметил собеседник.

    «Конечно, потеря Польши и Финляндии после 1917 года и 14 республик от Эстонии до Узбекистана после 1991 года также сказалась на возможностях России. Естественно, вместе с грузинами, армянами, узбеками, литовцами и так далее нас было бы гораздо больше. Наверняка человеческий потенциал сыграл бы свою весомую роль в развитии России, но история, как известно, не терпит сослагательного наклонения. Если бы Римская империя не распалась, она до сих пор была бы великой», – уверен Сванидзе.

    «Будь населения России 500 млн человек – экономический потенциал и темпы развития нашей страны были бы совершенно иными. России удалось бы обогнать Китай и США по целому ряду экономических показателей», – убежден лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

    «Потеря такого огромного количества людей по итогам катастроф прошлого века существенно сдерживает развитие страны. Мы с этим постоянно сталкиваемся, – подчеркнул он. – Не меньшая трагедия – разрушение единой экономики СССР. Из-за этого сотни тысяч людей погибли в межнациональных конфликтах, от голода и отсутствия лекарств. Наши граждане боялись рожать детей. Поэтому сегодня нам нужно выстраивать экономику таким образом, чтобы мы могли наверстать упущенное», – считает Сурайкин.

    В свою очередь телеведущий Владимир Соловьев считает, что если бы нам удалось избежать катастроф ХХ столетия, то не только Россия, но и весь мир был бы другим. «Это был бы мир, в котором не было бы тоталитарных воззрений, особенно таких, как нацизм и фашизм. Мы бы увидели совсем другое человечество, но что-то есть в нашей человеческой природе, что заставляет нас убивать», – с сожалением констатирует Соловьев.

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    Обсуждение:  32 комментария
    «Но даже с учетом того, как развивался мир, если бы население России составляло полмиллиарда человек – мы бы имели более серьезные показатели ВВП и ВНП, а также другую, более мощную структуру экономики, – полагает депутат Госдумы Константин Затулин. – Мы могли бы рассчитывать на полноценное освоение природных богатств в Сибири, на Дальнем Востоке и в Арктике, тем самым сделав наше население богаче. А сейчас мы, к сожалению, продолжаем терять население».

    «Безусловно, если бы не революция, огромная волна эмиграции, Великая Отечественная война и распад СССР – мы бы жили в другой стране. Сегодня мы испытываем большую нехватку населения для наших территорий, в том числе квалифицированных кадров», – добавляет писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.

    «А раз нам не хватает населения – мы не можем реализовывать действительно масштабные проекты. Это вынуждает нас поощрять приток мигрантов, что также несет за собой массу негативных явлений. Россия с большим количеством населения, бесспорно, была и лучше, мощнее и богаче», – резюмировал Лукьяненко.

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