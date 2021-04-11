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В Кремле заявили о неприемлемости войны с Украиной

11 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:45  |  vz.ru
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Коронавирус сделал автомобили дефицитом

Автопром будет испытывать нехватку электронной «начинки» по крайней мере до лета Вадим Жернов/РИА Новости
Мировую автомобильную промышленность лихорадит. Европейские и азиатские заводы останавливают производства, а проблема автогигантов США будет решаться на уровне советника президента по национальной безопасности. Причина кризиса – нехватка электронных чипов, производство которых было сильно сокращено в период пандемии. Дефицит автомобилей уже привел к росту цен на них, в том числе и в России. Подробности...
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В зал входят трое – сам Эрдоган, председатель Евросовета и глава Еврокомиссии, но стульев только два Mustafa Kaya/Global Look Press
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Чем уникален новый «борт № 1» для президента России

Президентский Ил-96-300 имеет ряд внешних особенностей по сравнению с гражданским бортом ПАО «ОАК»/Facebook
Президент России получит новый «борт № 1» – по крайней мере, это прямо следует из начавшихся испытаний лайнера Ил-96-300ПУ. Почему в качестве правительственного самолета в России используется именно этот лайнер, какие особенности он имеет с точки зрения быта, связи и безопасности и что означают литеры ПУ в его названии? Подробности...
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В Северной Корее начинается голод

Северная Корея свернула свой нэп и вернулась к порядкам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира REUTERS/Bobby Yip
Северокорейский вождь Ким Чен Ын признался в том, что стране предстоит пережить голодные времена. В КНДР уже свернули работу многие посольства и гуманитарные организации. Причиной тотальной нехватки продовольствия стал сверхжесткий коронавирусный карантин. Власти боятся, что враги народа и диверсанты попытаются ввезти в страну вирус COVID. А поэтому импорт продовольствия из-за рубежа перекрыт. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Андрей Бабицкий
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    НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле заявили о неприемлемости войны с Украиной
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    Чем уникален новый «борт № 1» для президента России

    Президентский Ил-96-300 имеет ряд внешних особенностей по сравнению с гражданским бортом    11 апреля 2021, 14:16
    Фото: ПАО «ОАК»/Facebook
    Текст: Виктор Сокирко

    Президент России получит новый «борт № 1» – по крайней мере, это прямо следует из начавшихся испытаний лайнера Ил-96-300ПУ. Почему в качестве правительственного самолета в России используется именно этот лайнер, какие особенности он имеет с точки зрения быта, связи и безопасности и что означают литеры ПУ в его названии?

    Похвастать тем, что летал, мол, на Ил-96, могут сейчас немногие. Серийное производство этих дальнемагистральных широкофюзеляжных самолетов (с 1993 года на заводе Воронежского акционерного самолетостроительного общества) было ограниченным – 25 воздушных машин. Шесть из них было произведено для авиакомпании «Аэрофлот», которая в 2014 году завершила его эксплуатацию, еще три для «Домодедовских авиалиний», которые поставили «на прикол» еще в 2008 году. Остальные – для нужд КБ «Ильюшина» и специального летного отряда «Россия», обслуживающего президента и правительство.

    Собственно, только Владимир Путин и летает по стране и за границу (до пандемии) на Ил-96-300ПУ(М). С чем же это связано, когда президент всецело доверяет своему лайнеру, а российские авиакомпании от воздушной машины подобного класса отказались?

    Еще со времени создания Ил-96 (на базе лайнера Ил-86) этот пассажирский самолет считался самой перспективной отечественной разработкой. В итоге он стал своего рода вершиной отечественного гражданского самолетостроения и мог превратиться в достойного конкурента аналогичным по классу «Боингам» и «Эйрбасам».

    В ходе испытаний Ил-96 совершил уникальный беспосадочный перелет Москва – Петропавловск-Камчатский – Москва, преодолев расстояние в 14 800 километров за 18 часов 9 минут. Лайнер успешно эксплуатировался на зарубежных рейсах – летал в Сингапур, Нью-Йорк, Токио, Гавану и еще целый ряд городов. Ил-96, по словам одного из первых его пилотов Сергея Кнышова, был достоин лучшей доли – воздушная машина российского производства могла дать и продолжение целой серии отечественных пассажирских лайнеров.

    Ил-96 оказался неподъемным для российских авиакомпаний из-за высокой себестоимости, выгоднее было брать иностранные лайнеры в лизинг. Ну и, конечно, существенным недостатком машины по сравнению с иностранными аналогами оказалось то, что Ил-96 использует четыре двигателя, а зарубежные – два. Соответственно, у отечественной машины выше и расход топлива, и эксплуатационные затраты.

    К слову, «Аэрофлот» одно время обязался приобрести дополнительные Ил-96 в обмен на снижение пошлин на ввоз иностранной техники, но сделка так и не состоялась, хотя пошлины были снижены. Впрочем, такая судьба ждала и остальные отечественные лайнеры, что в итоге поставило авиапром России на грань выживания.

    Получается, что «роскошь» летать на самолетах доступна только правительству? Первым «пассажиром № 1» Ил-96-300 стал еще президент Борис Ельцин. Потом на аналогичный пересел и Владимир Путин, для которого в Воронеже построили новый самолет (первый полет в 2003-м году). Потом в эксплуатацию вводилось еще несколько подобных машин, в том числе для президента Медведева. И вот теперь сделан новый специальный борт, начались его первые испытательные полеты. Официально не сообщается, что данную машину будет использовать именно президент страны, однако литеры ПУ (пункт управления) в ее названии не оставляют сомнений в ее настоящем предназначении.

    «Есть ряд причин, почему сейчас в качестве правительственного самолета используется Ил-96, – пояснил газете ВЗГЛЯД заслуженный пилот РФ Владимир Таланов. – Во-первых, это действительно очень надежное и безопасное воздушное судно, что подтверждает и многолетняя эксплуатация этого самолета. Плюс это элемент престижа для руководителя государства – лидер не каждой страны может себе позволить летать на «своем» самолете, сделанном силами собственного государства.

    Во-вторых, само понятие «борт № 1» – это не один самолет, ведь всегда, помимо передового самолета, присутствует и резервный: с охраной, помощниками, журналистами. И если произойдет некая поломка или выявится неисправность, особенно в иностранном аэропорту, президент пересядет на запасной лайнер – и никакой заминки или конфуза не будет. Ведь за границей нет должной базы запчастей для оперативного ремонта. Для «Боинга» или «арбуза» найдут быстро, для российских лайнеров, которые на международных рейсах сейчас практически не увидишь, это может стать большой проблемой, связанной с доставкой запчастей.

    Президентский Ил-96-300 при наличии резервного самолета дает как бы двойную гарантию безопасности».

    Вот и нынешний Ил-96-300ПУ (пункт управления), совершивший сейчас первый полет в Воронеже, при приеме в эксплуатацию отправится прямиком в состав специального летного отряда «Россия», о чем и свидетельствует соответствующая надпись на его фюзеляже. Управляющий директор ВАСО Фарит Шарафеев не акцентирует сейчас внимание на том, кто станет эксплуатантом нового самолета. Он лишь отмечает: «Программа Ил-96 традиционно обеспечивает основную загрузку завода. Около 70 процентов работников предприятия заняты именно на этом проекте. У нас накоплен колоссальный опыт производства таких машин. Сегодня мы стабильно обеспечены заказами по программе Ил-96». И если посмотреть на график выпуска этих самолетов с 2011 года, то за 10 лет их произведено шесть единиц – в аккурат для нужд правительственного авиаотряда.

    Нынешний новый самолет выпущен в модификации именно Ил-96-300, а не Ил-96-400, который рассматривается как пассажирский самолет с большей вместимостью. Он на 10 метров длиннее, а цифра 400 – это численность пассажирских мест в салоне. О запуске производства «четырехсотки» в ВАСО говорили и в 2016-м, и в 2018-м, и в 2019 году. Вроде как даже началась сборка элементов планера первого лайнера Ил-96-400М, однако на выходе опять оказалась президентская «трехсотка».

    К слову, на Ил-96-400ВПУ (военный пункт управления) с регистрационным номером RA-96102 летает министр обороны РФ Сергей Шойгу. Для него в 2016 году его переоборудовали в «спецборт» из грузового Ил-96Т (транспортный).

    Надо понимать, что самолет Ил-96-300ПУ является средством воздушного передвижения главы ядерной державы. И главный руководитель должен быть в курсе всех событий, связанных с безопасностью страны, и иметь возможность в любой момент принять решение в соответствии с ситуацией – вплоть до нажатия ядерной «красной кнопки». Подробные сведения о начинке этого самолета – одна из важнейших государственных тайн. Понятно, что под рукой у главы государства находятся все необходимые средства коммуникации – спутниковые и иные каналы спецсвязи, позволяющие передавать сообщения, зашифрованные специальным кодом, с любой высоты в любую точку мира.

    С большой долей вероятности можно предположить, что «борт № 1» оборудован и комплексом «Президент-С», который предназначен для индивидуальной защиты самолета от поражения авиационными и зенитными ракетными системами. Этот комплекс обнаруживает пуски ракет и активизирует применение пассивных и активных помех в инфракрасных и радиодиапазонах, в результате чего нарушается работа систем самонаведения ракет и производится их перенацеливание.

    Больше известно о другой начинке «президентского борта» – бытовой. В частности, на лайнере расположены мини-спортзал, комнаты отдыха, столовая, бар, душевые кабины и медицинский блок для реанимации и оказания экстренной медицинской помощи.

    Над внутренней отделкой нынешнего «самолета Путина» Ил-96-300ПУ, построенного по спецзаказу в Воронеже, работали лучшие ювелиры из Златоуста, салон украсили гравюры на исторические темы, вышитые мастерами Павлово-Посадской шелковой фабрики и пр. Все-таки самолет президента, который здесь принимал и весьма важных иностранных особ – марку державы держать нужно, и даже лайнер, который называют «летающий Кремль», должен соответствовать уровню. Все это, кстати, определяет и его стоимость – многие миллиарды рублей.

    Дальнемагистральный Ил-96 по-прежнему вершина отечественного гражданского авиапрома, который сейчас по целой совокупности причин делает ставку на машины куда меньшей размерности. В частности, на том же ВАСО проходит испытания турбовинтовой Ил-114-300, предназначенный для местных авиалиний, да легкий военно-транспортный Ил-112В, который тоже совершил лишь второй испытательный полет. Продолжают серийно строиться «Суперджеты» (Sukhoi Superjet 100), которых на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре с 2011 года выпущено 207 единиц.

    Ну и, конечно, главная надежда российского самолетостроения – среднемагистральный МС-21, активно проходящий испытания. Возможно, он тоже когда-нибудь займет место «борта номер один».

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