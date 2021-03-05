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Сошли с рельсов 18 вагонов с нефтью в Хабаровском крае

5 марта, пятница  |  Последнее обновление — 22:28  |  vz.ru
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    Как избавиться от маньяков на телевидении

    «Скопинский маньяк» уже стал желанным собеседником для журналистов, правда, пока без доступа к телеэфиру    5 марта 2021, 21:50
    Фото: «Россия 24»/YouTube
    Текст: Наталья Макарова,
    Андрей Резчиков

    «Скопинский маньяк» Виктор Мохов с опозданием на сутки прибыл домой. Репортерам он сказал, что задержался в Москве и привез «мешок денег». Это укрепило возникшие ранее слухи, что Мохова успел записать для ток-шоу один из телеканалов, выплатив бывшему насильнику гонорар. Разгорелась общественная дискуссия – насколько этично предоставлять эфир маньякам, да еще и платить им за это?

    Более суток оставалось неизвестным, где находится после освобождения из колонии 70-летний Виктор Мохов, известный также как «скопинский маньяк». Он обязан был к вечеру четверга приехать на место жительства – в частный дом на Октябрьской улице в Скопине (со среды там круглосуточно дежурили съемочные группы различных телеканалов), после чего встать на учет в органах внутренних дел в течение трех рабочих дней.

    Утром в пятницу Мохов все же появился у стен своего дома, который находится в полуразрушенном состоянии, причем в сопровождении полицейских. Стало известно, что накануне он уже прибыл в Скопин и даже попытался переночевать в местной гостинице, но из-за отсутствия брони ему отказали в заселении. В разговоре с журналистами издания LIFE Мохов подтвердил, что успел побывать в Москве, и шутливым тоном добавил о полученном «полном мешке денег». Кроме того, бывший заключенный заявил о желании встретиться со своими жертвами, чтобы попросить у них прощения, а также разыскать своих детей.

    Некоторые издания предположили, что сразу из тюрьмы мужчина отправился не домой, в Рязанскую область, а в Москву – для участия в ток-шоу на федеральных телеканалах. Назывались даже возможные суммы гонораров размером до нескольких миллионов рублей.

    Однако все ведущие федеральные каналы пока опровергают подготовку телешоу с участием Мохова. Одно из первых интервью с Моховым опубликовал телеграм-канал «112». В нем бывший маньяк рассказал, как похитил девушек, удерживал их в бункере и «переживал за них, понимал, что им больно», но за почти четыре года так и не отпустил своих жертв.

    В том, что Мохова успел записать для ток-шоу один из московских телеканалов, уверен один из самых известных уроженцев Скопина, писатель и политик Захар Прилепин. Он даже предполагает, что Мохову за съемки «миллиона три точно заплатили». «Мы омерзительны», – возмутился в этой связи Прилепин. Писатель опасается, что миллионная аудитория ток-шоу узнает о схеме действий маньяка и кто-то попробует повторить. «Только ради этого стоит устроить здесь временную диктатуру и все это телевидение забить досками наглухо. Оставить два телеканала: «Скрепы» и «Армия». И «Сад-огород» по выходным. И три собственных социальных сети: «Однополчане», «Сокурсники», «Волонтеры». И никакой анонимности», – потребовал Прилепин.

    Телеведущий Владимир Соловьев после этого призвал на законодательном уровне запретить приглашать маньяков в телеэфир, добавив, что подобный контент не должен быть доступен не только на телевидении, но и в YouTube. В США, рассказал Соловьев, преступникам запрещено «монетизировать свои преступления в любом виде, будь то книги, телевизионные сценарии или что-то еще». «Также неприемлем тот факт, что этот человек вообще вышел на свободу. Ведь нельзя не учитывать те моральные мучения, которые он причинил своим жертвам», – уверен телеведущий.

    С Соловьевым поспорил журналист Владимир Познер, который в интервью газете ВЗГЛЯД напомнил, что в США монетизировать преступления запрещено только сидящим за решеткой, а после освобождения человек полностью восстанавливается в своих гражданских правах. «Мохов отсидел 17 лет в тюрьме. Теперь, будучи на свободе, он имеет такие же права, как и все остальные. Если его пригласили на телевизионное шоу, то он может идти», – уверен Познер, оговорившись, что сам не стал бы приглашать «скопинского маньяка» в свою программу.

    Журналист Николай Сванидзе убежден, что «бороться с таким контентом бесполезно». «С морально-этической точки зрения это, безусловно, плохо. Но если людям интересно мнение маньяка или человека, который бьет женщин и детей или женился на собственной дочери, то куда теперь деваться?» – задался вопросом Сванидзе.

    Сенатор Алексей Пушков, который как раз в эти дни продвигает в парламенте законопроект о запрете трэш-стримов, назвал недопустимыми съемки ток-шоу с участием бывших насильников. По его словам, зарабатывать на популяризации маньяка столь же отвратительно, «как и делать деньги на трэш-стримах». Впрочем, ужесточать законы из-за Мохова политик считает излишним. «Это не вопрос права, это вопрос морали.

    Право быть приглашенным на ТВ отсидевший маньяк имеет, но у него нет морального права появляться на экране.

    И у авторов ток-шоу, по моему убеждению, нет морального права его приглашать, если, конечно, они не выводят себя за рамки очевидных моральных норм», – пишет Пушков в своем телеграм-канале.

    С сенатором согласна первый замглавы комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко. «Приглашать Мохова на телеэфир – это неправильно. Они еще «битцевского маньяка» приведут и начнут рекламировать! Зачем это нужно?» – недоумевает Драпеко.

    Ограничивать права телеканалов юридически не стоит, подчеркивает депутат. «Телевидение должно самостоятельно выдерживать морально-этические нормы. В противном случае необходимо вызывать на ковер руководство каналов, получающих бюджетное финансирование. Государство, которое выделяет деньги телевидению, имеет право в данном случае выражать свою позицию», – отметила Драпеко.

    Профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев тоже считает, что телеэфир – не место для людей, подобных Мохову. «Я солидарен с теми, кто считает, что надо закрыть ряд передач, полощущих грязное белье. У нас есть много других дел и нужных вопросов, которые стоит обсудить. На эти ток-шоу тем более не надо тащить никаких маньяков. Таких передач не должно быть», – убежден политолог. Он напомнил, что на этой неделе актер Дмитрий Певцов тоже призвал ввести цензуру в театре и на телевидении и оградить зрителей от «грязных новостей» и «потных малаховских передач».

    При этом политолог отвергает рассуждения некоторых блогеров о том, что начавший общественную дискуссию Прилепин пытался заодно поднять и свою популярность на «хайповой» теме. «Было бы странно, если бы политики, и Прилепин в том числе, не комментировали текущую повестку, и не высказывали свое собственное мнение», – сказал эксперт.

    Как уже сообщалось, в среду из исправительной колонии № 4 в Пугачевском районе Саратовской области после 17 лет отсидки вышел 70-летний Виктор Мохов. В начале нулевых живший в рязанском городе Скопине мужичина похитил двух девушек, одной из которых на тот момент было 14, а другой – 17 лет. Почти четыре года Мохов держал девушек в подвале своего дома, регулярно насилуя их. Чтобы добиться покорности, маньяк морил пленниц голодом, избивал и травил слезоточивым газом. В неволе одна из девушек дважды родила от преступника, и тот отбирал детей. Роды происходили прямо в подвале. Новорожденных маньяк подбрасывал в подъезды жилых домов. В мае 2004 года девушкам чудом удалось передать на волю записку с мольбой о помощи. В 2005 году Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима, правда, в 2012-м этот срок сократили на два месяца.

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    Обсуждение:  4 комментария
    Мохов уже заявил, что после освобождения намерен вернуться жить в родной Скопин и даже собирается жениться на «молодой бабушке». За ним установлен надзор по месту жительства: шесть лет ему нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района. Дважды в месяц Мохов должен отмечаться в отделении полиции. По мнению журналистов, тот факт, что он вернулся в Скопин с опозданием на сутки, уже можно считать нарушением установленного для него порядка.

    Освобождение бывшего маньяка прокомментировал в пятницу и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его мнению, «скопинский маньяк», «который четыре года гноил у себя в подвале в доме двух девочек», должен также выплатить материальную компенсацию своим жертвам за причиненный моральный ущерб. «Выходит нагло, с улыбкой, самодовольный, а молодые женщины трясутся. Вот вам пример. Не только в колонии – иди заработай, отдай деньги. У одной из женщин двое детей», – заявил Бастрыкин, выступая на коллегии комитета.

    В этой связи Бастрыкин предложил даже отныне внести показатель возмещения морального вреда от преступлений в годовые показатели работы региональных следственных управлений. «Особенно надо посмотреть на те ситуации, когда это простые люди. Не госпредприятия, где тоже надо работать, а просто люди», – цитирует Бастрыкина ТАСС.

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