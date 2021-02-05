Взгляд
5 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 11:00  |  vz.ru
Разделы

Главное достижение России может лишиться золота

Весь экспортный успех России нельзя списывать лишь на рост продаж золота Gennadii Khameliyanin/Russian Look/Global Look Press
В 2020 году Россия поставила сразу несколько экономических рекордов. Главный из них – увеличение доли несырьевого неэнергетического экспорта до 48%. Сюда вошли и небывалые продажи золота – его было реализовано за рубеж на 18,5 млрд долларов. Однако драгметалл могут исключить из перечня несырьевых товаров. Заслуживает ли золото такого к себе отношения и можно ли его считать сырьем? Подробности...
Перейти в раздел…

«Спутник V» готовится спасти Европу

Российское средство борьбы с ковидом взяли на вооружение медики в 18 странах мира Ulan/Pool/Latin America News Agency/Reuters
Авторитетное медицинское издание The Lancet подтвердило высокую эффективность и безопасность вакцины «Спутник V». О возможности применения российского препарата в своих странах заявили лидеры Франции и Германии. Первую партию вакцины уже получила Венгрия. К ней могут присоединиться Чехия и Словакия. Преодолела ли российская вакцина недоверие Запада и что может помешать ей выйти на рынок Европы? Подробности...
Перейти в раздел…

Русский Север принял полярный ислам

Под влиянием вечной мерзлоты «полярному исламу» пришлось изменить некоторые свои обряды REUTERS/Shamil Zhumatov
Крайний Север шаг за шагом превращается в третий исламский макрорегион России после Кавказа и Поволжья, заявили эксперты по миграционным потокам из ВШЭ. Именно эти нефтеносные регионы притягивают к себе безработную молодежь Кавказа и Центральной Азии, поэтому «полярная умма» там неуклонно растет. В городах вроде Воркуты и Нового Уренгоя она составляет уже 15-20%. Грозит ли исламизация региона новыми конфликтами и как их можно избежать?  Подробности...
Перейти в раздел…

Польша позорно проиграла «войну» врагу с востока

Варшава использует итоги «Зимы 2020», чтобы поднять тему создания «Форта Байден» facebook.com/CyfrowaBrygada
В Польше обсуждают итоги штабных учений «Зима-2020», в которых приняло участие несколько тысяч офицеров. Моделирование показало, что через пять дней война на восточном фронте будет проиграна, и польская армия прекратит свое существование. Сами поляки и силы НАТО в республике планировали продержаться три недели, но даже такой позорный итог учений они могут обернуть в свою пользу. Подробности...
Перейти в раздел…

Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
Перейти в раздел…

Возможные санкции не изменят поведение России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
США всегда придумывают различные причины для введения антироссийских санкций, конкретные поводы для этого им не нужны. Одним больше, одним меньше – какая разница? Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Возмущение украинцев подавят черные отряды Зеленского

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Сворачивание демократических свобод сопровождается оголтелой травлей инакомыслящих, которая усилилась с начала этого года. Все это очевидно направлено на обострение политической ситуации. В условиях прогрессирующего кризиса у Владимира Зеленского ставят на привычную триаду «армія, мова, віра». Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев

Протест молодых так же естественен, как любовь стариков к дивану

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Я не могу осуждать тех, кто по возрасту не успел стать консерватором. Как быть, если биологический ритм твоей жизни решительно не совпадает с ритмом жизни большой страны? Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев
Перейти в раздел…

Как воссоединить Грузию

Импичмент Зеленского: главное

Как снять санкции с «Северного потока – 2»

Перейти в раздел…

Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
Подробности...

Названа «Мисс Татарстан – 2021»

В Казани прошел XXIII республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан – 2021», в котором победила 18-летняя студентка КФУ Дина Юнусова. Она обошла 29 соперниц и получила право участвовать в финале конкурса «Мисс Россия»
Подробности...

Умер Василий Лановой

28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
Подробности...
Перейти в раздел…
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы оцениваете решение суда о замене условного срока Навального реальным?
  • Положительно

  • Отрицательно

  • Еще не определились
Вы поддерживаете идею вхождения Донбасса в состав России?
  • Да, за немедленное вхождение

  • Да, за вхождение в перспективе

  • Нет

  • Пока не могу определиться
Сталкивались ли вы с блокировкой или удалением ваших постов в соцсетях?
  • Да

  • Нет

  • Не пользуюсь соцсетями
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Жена замминистра энергетики раскрыла схемы хищения 700 млн рублей
    Умер бывший главком ВМФ Владимир Высоцкий В Польше оценили шансы остановить прокладку «Северного потока – 2» Остановлен вывод войск США из Германии В России создали многоцелевой ПТРК, который сможет сбивать беспилотники
    В США отметили преимущества вакцины «Спутник V» Украина попросила Белоруссию об экстренной поставке электричества В партию Трампа захотели вступить 37% избирателей в США Роскосмос запатентовал устройство для посадки возвращаемой ступени ракеты
    В суд над Навальным приехал представитель британского посольства Макрон счел блокировку аккаунтов Трампа примером «нового насилия» Памятник Бандере во Львове облили краской В России собрались испытать электродвигатель на летающей лаборатории Як-40

    «американское лидерство»


    Байден пообещал заставить Россию платить за свои действия

    программа «Эхо Москвы»


    На Невзорова пожаловались в Генпрокуратуру из-за Зои Космодемьянской

    месть за изюбря


    Амурский тигр помог охотнадзору поймать браконьеров

    Видео

    поставки электричества


    Энергетические просчеты толкают Украину в объятия России

    Париж против Берлина


    Франция восстала против «Северного потока – 2»

    скандал на украине


    Расправа над СМИ поставила Зеленского перед импичментом

    российская вакцина


    «Спутник V» готовится спасти Европу

    тоннель под Ла-Маншем


    Воротам Британии в Европу грозит банкротство

    рынок инвестиций


    Герман Садулаев: Как финансовый капитализм убивает планету

    сохранить память


    Михаил Котов: Как спасти училище Юрия Гагарина

    международное взаимодействие


    Тимофей Бордачёв: Самое время завершить эпопею с «Северным потоком – 2»

    на ваш взгляд


    Как вы оцениваете решение суда о замене условного срока Навального реальным?

    Русский Север принял полярный ислам

    Под влиянием вечной мерзлоты «полярному исламу» пришлось изменить некоторые свои обряды    5 февраля 2021, 11:00
    Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov
    Текст: Ирина Яровая,
    Артур Приймак,
    Александр Рыбин

    Крайний Север шаг за шагом превращается в третий исламский макрорегион России после Кавказа и Поволжья, заявили эксперты по миграционным потокам из ВШЭ. Именно эти нефтеносные регионы притягивают к себе безработную молодежь Кавказа и Центральной Азии, поэтому «полярная умма» там неуклонно растет. В городах вроде Воркуты и Нового Уренгоя она составляет уже 15-20%. Грозит ли исламизация региона новыми конфликтами и как их можно избежать?

    Северные нефтеносные провинции России (Тюмень, Югра, Ямал и Коми) в перспективе станут еще одним исламским макрорегионом России после Кавказа и Поволжья. К такому выводу пришли авторы исследования Института социальной политики НИУ ВШЭ, представив его итоги на семинаре «Миграционные исследования». По их мнению, доля мусульманского населения там неуклонно растет.

    Инженерные кадры из Татарии и Башкирии начали активно мигрировать на Север еще на фоне советского промышленного бума, напоминают исследователи из ВШЭ. В 90-е годы к ним примкнули выходцы с Северного Кавказа и трудовые мигранты из Азербайджана и Средней Азии. В некоторых крупных городах доля мусульман достигает уже 10-15%. Например, в «газовой столице» России – городе Новый Уренгой (Ямал) – сложилась одна из крупнейших в стране общин ногайцев, а ведь этот этнос прежде был связан исключительно со Ставропольем и Дагестаном. В Тюменской области, включая Югру и Ямал, действует 94 официальных исламских организации – больше, чем в Чечне. Исследователям ВШЭ известны факты, когда ислам принимало и коренное население, например, ненцы.

    Причем «полярный ислам» приобрел обрядовую специфику. Так, из-за вечной мерзлоты умерших приходится хоронить в гробу, а не в саване. По этой же причине помещения для омовения (вуду) находятся внутри мечети, а не во дворе. В местных магазинах на прилавках появляются и необычные продукты, например, халяльная оленина, замечают в своем докладе эксперты ВШЭ.

    «На Крайнем Севере выходцы с Северного Кавказа живут еще с советских времен, – соглашается чеченский политолог Руслан Мартагов. – Численность этих общин начала быстро расти с 1990-х. В частности, потому что безработица на Северном Кавказе резко зашкаливает. Люди вынуждены уезжать, чтобы где-то точно заработать на кусок хлеба. А сейчас в России такое гарантированное место – Крайний Север, там есть нефть».

    Один из участников семинара в ВШЭ, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов добавляет в интервью газете ВЗГЛЯД: «Как правило, приезжие из Средней Азии интегрируются в местную жизнь через представителей кавказских регионов.

    Например, таджики больше взаимодействуют с выходцами из Дагестана, а азербайджанцы, так повелось, больше с чеченцами.

    Добавлю, что татары меньше участвуют в интеграции выходцев из Средней Азии, чем можно было бы ожидать», – считает Ярлыкапов. Хотя, возможно, для властей было бы лучше, чтобы интеграцией приезжих из других мусульманских стран занимались как раз татары, добавляет эксперт.

    «Тем не менее никаких особых трений между мусульманами и другими группами населения «на северах» нет, потому что большинство населения – приезжие. Создается своеобразное равенство. Одни не могут назвать других «понаехавшими». Что касается коренных народов, то они заняты своими делами вдали от городов. Урбанизированной части населения Крайнего Севера удается поддерживать достаточно гармоничное сосуществование», – считает Ярлыкапов.

    Зато практикующие ислам на Крайнем Севере сталкиваются со специфическими «широтными» проблемами, отмечают эксперты. Ведь полярный день и полярная ночь там не совпадают с привычным суточным ритмом, от которого зависит график молитв (намазов) или поста в священный месяц Рамадан.

    «Условия жизни там значительно корректируют жизнь практикующего мусульманина, привыкшего совершать намаз по часам и поститься в Рамадан, – отмечает Мартагов. – В Коране сказано: нельзя есть и пить в пост, пока не отличишь черную нить от белой, то есть до захода солнца. А «на северах», где полярный день сменяет полярную ночь, на эти нитки будешь полгода смотреть».

    Действительно, подобное своеобразие создавало некоторые проблемы для приезжих мусульман, вторит ему Ярлыкапов. «Но проблема решена. В частности, духовные управления решили, что порядок обрядов будет привязан ко времени ближайшего города, где нет ни полярного дня, ни полярной ночи. Например, для Ямала – это Тюмень. То есть община (умма) Ямала молится или держит пост в то же время, что и умма в Тюмени. Может светить солнце, а мусульмане совершают ночную молитву», – пояснил эксперт.

    По словам Ярлыкапова, на Севере многие мусульмане относятся к соблюдению норм даже строже, чем на родине. «Приезжает мусульманин, начинает интегрироваться, завязывает какие-то деловые отношения. Все это происходит внутри уммы. Приезжий понимает: соблюдая обряды, он быстрее сможет освоиться, будет легче принят местными. Получается, что в условиях Крайнего Севера мы наблюдаем феномен реисламизации», – пояснил эксперт.

    По данным Росстата, этнические мусульмане в Югре (Ханты-Мансийский автономный округ) в прошлом году составляли почти 15% населения. Самые крупные общины – у татар и башкир. На третьем месте – азербайджанцы. Далее идут кумыки, лезгины, узбеки и таджики. Всего в ХМАО проживает 1,6 млн человек. В Республике Коми, как сообщает Росстат, татары в прошлом году составили 1,3% населения, это четвертый по численности народ республики. Население Коми – 830 тыс. человек.

    «Когда я очень давно впервые приехал в Коми, то встречал настороженное отношение к себе, – вспоминает геолог, уроженец Чечни Адам. – Тогда мало кто хотел брать мусульман на работу, устанавливать близкие отношения. Держались вежливо, но холодно». Сейчас атмосфера стала заметно дружелюбнее, добавляет он. «Жизнь в Коми суровая – и, наверное, поэтому люди здесь в первую очередь обращают внимание на поступки человека, на его характер. И только потом уже спрашивают про его национальность и религию», – пояснил Адам газете ВЗГЛЯД.

    Имам-хатыб мусульманской общины Воркуты (Коми), уроженец Дагестана Махмудапанди Магомедов свидетельствует, что в его городе из 60 тысяч населения – около 10 тысяч этнических мусульман, в основном они работают шахтерами.

    «В нашей «заполярной кочегарке» не бывает межнациональных конфликтов с участием мусульман. Не было даже маленьких инцидентов такого рода, – свидетельствует Магомедов. – Наша община проводит много культурно-просветительских и спортивных мероприятий, куда активно вовлекается молодежь. Все это мы делаем совместно с государственными и общественными учреждениями города и республики. В том числе чтобы предотвращать конфликтные ситуации в нашем многонациональном городе».

    Правда, смешанные браки в городе – редкость, отмечает имам Воркуты. «Бывают случаи, когда вышедшие замуж за местных мусульман славянки принимают ислам. Но в целом уроженцы Средней Азии заключают браки в своей среде, кавказцы, татары тоже стараются брать себе жен из своей родной среды. Если нет в городе невест, они едут на родину, оттуда привозят в Воркуту девушек», – говорит имам.

    Магомедов считает преувеличением прогноз экспертов ВШЭ о появлении «третьего исламского макрорегиона» на севере России. По его наблюдениям, после 2014 года Воркута и вообще Север скорее превращается в «маленькую Украину». «Гораздо больше, чем мусульман, сюда теперь прибывает мигрантов с Украины, а также из республик Донбасса», – отмечает имам Воркуты.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •