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7 октября, четверг  |  Последнее обновление — 23:28  |  vz.ru
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Легендарный линкор повлиял на ключевые моменты истории России

Линкор «Гангут» носил и Андреевский, и советский военно-морской флаг Архив фотографий кораблей русского
и советского ВМФ
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Война Ирана и Азербайджана станет праздником для Америки

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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

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Сбои в работе глобальной «цифры» станут еще жестче

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Вадим Трухачёв
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    Новому флоту России потребуются боевые ледоколы

    В России задумались о появлении отдельного Арктического флота
    		   7 октября 2021, 23:10
    Фото: Павел Львов/РИА Новости
    Текст: Андрей Резчиков,
    Николай Васильев

    В России появились сведения о создании Арктического флота – нового объединения в составе ВМФ. И хотя данные об этой структуре пока крайне противоречивые, необходимость усиления военно-морской составляющей России в Арктике не вызывает у специалистов никаких сомнений. Зачем нужен новый флот у северных берегов страны, какие задачи он будет выполнять и чем его корабли будет отличаться от судов других флотов?

    Источник в военно-морской сфере в четверг заявил ТАСС, что в России может быть создано новое объединение ВМФ – Арктический флот  – для обеспечения безопасности Северного морского пути и «арктического побережья в зоне ответственности Северного и Тихоокеанского флотов». По его мнению, такой ход позволит Северному и Тихоокеанскому флотам сосредоточиться на решении своих прямых боевых задач.

    «Предполагается, что инфраструктура для функционирования нового объединения будет выделяться из состава Северного и Тихоокеанского флотов. В дальнейшем оно будет пополняться кораблями и специальной техникой в арктическом исполнении», – допустил собеседник агентства.

    Впрочем, источник другого агентства – РИА Новости – заявил, что отдельный Арктический флот создавать не планируется, однако не исключено создание отдельной флотилии в Арктике, но только в рамках Северного флота.

    «Исключительная миссия по обеспечению безопасности в арктической зоне возложена на Северный флот, имеющий соответствующую систему базирования и экспедиционную группировку. Кроме того, безопасность в восточной части региона обеспечивается силами также Тихоокеанского флота», – напомнил собеседник этого агентства, добавив, что у РФ «нет планов по милитаризации Арктики».

    Как известно, до начала этого года Северный флот имел статус оперативно-стратегического объединения, однако затем получил более высокий статус военного округа и объединенного стратегического командования.

    Эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, считают, что у идеи отдельного Арктического флота больше плюсов, чем минусов. Так, председатель клуба моряков-подводников Санкт-Петербурга Игорь Курдин подчеркивает, что зона разграничения между и Северным и Тихоокеанском флотом в районах Арктики примерно одинакова, поэтому решение о создании нового флота было бы «абсолютно логичным». «Сейчас арктическая зона приобретает совершенно иной статус. Прежде всего из-за сосредоточения в Арктике перспективных запасов углеводородов. Поэтому

    арктическую зону надо защищать, тем более с учетом территориальных претензий со стороны других стран. Иначе у России отберут ее»,

    – пояснил Курдин.

    Собеседник добавил, что потенциальные противники в России в борьбе за энергетические ресурсы «активно исследуют Арктику». «Там уже ходят иностранные подводные лодки, поэтому Арктика превратится в недалеком будущем в перспективный театр военных действий. Именно поэтому российская группировка России усиливается. Мы строим там аэродром и размещаем подразделения вооруженных сил и разведки», – напомнил эксперт.

    Курдин считает, что создание Арктического флота не будет затратным, на деле произойдет передпочинение. «Командовать арктической зоной удаленно из Североморска не очень удобно, так же как и с Камчатки. Поэтому находящиеся в Арктике силы подчиняют единому командованию», – пояснил собеседник.

    Однако эксперт Центра анализа стратегий и технологий Максим Шеповаленко не видит смысла в появлении Арктического флота. По его словам, «задачи, декларированные для этого объединения, могут решаться за счет Северного и Тихоокеанского флота». Такая схема опробована в Средиземном море, где действует оперативное соединение, формируемое за счет кораблей Черноморского, Балтийского и Северного флотов.

    Более того, Северный флот получил статус военного округа с целью «решать задачи именно в арктической зоне». «С какой целью создавалось Объединенное стратегическое командование (ОСК) «Северный флот»? С целью прикрытия арктического стратегического направления, арктической зоны. Зачем еще один флот? Чем комплектовать-то арктический флот будут? Придется изымать из корабли из других флотов, либо просто всему Атомфлоту надевать погоны на плечи?» – задается вопросом эксперт.

    Однако доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков не видит проблем с численностью корабельного состава, поскольку он будет малочисленным. «Ведение боевых действий в этом регионе очень специфично и использование крупных соединений кораблей маловероятно», – говорит эксперт.

    В состав Арктического флота могут войти уже действующие ледоколы, а также строящиеся.

    Осенью 2019 года на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге спустили на воду головной патрульный корабль «Иван Папанин», строящийся по новому проекту 23550 «Арктика». Универсальные патрульные корабли 1-го ранга проекта 23550 оснащаются управляемыми ракетными вооружениями ближней и дальней морской зоны. Кроме того, на первом этапе не исключена передача Арктическому флоту гражданских ледоколов, «причем преимущественно не атомных», потому что корабль с ядерной установкой в случае поражения превращается в «плавучую Хиросиму», отмечает Сивков.

    Он предположил, что с точки зрения организации новый флот мог бы стать частью регионального оперативно-стратегического командования и подчиняться Северному флоту. «Арктический флот также может быть включен в состав Северного флота или выделен в отдельную структуру. Но с учетом тесного взаимодействия с Северным флотом, надо полагать, что Арктический флот войдет в состав Северного флота», – полагает Сивков.

    Эксперт назвал главным предназначением нового флота обеспечение национальной безопасности в арктической зоне, начиная от восточных рубежей Карского моря до восточных границ моря Лаптевых. «Арктический флот будет иметь специфические силы, в первую очередь вооруженный ледокольный флот. В значительном количестве могут использоваться суда на воздушной подушке, десантные корабли с ледокольными возможностями. Также возможно включение группировки сил и средств противовоздушной обороны, наземной истребительной и штурмовой авиации и береговые ракетно-артиллерийские войска», – предположил собеседник.

    Источник газеты ВЗГЛЯД в военно-морской сфере не исключил, что планы по созданию Арктического флота действительно существуют и назвал его возможного командующего: адмирала Николая Евменова, который с мая 2019 года является главнокомандующим ВМФ России.

    Евменов окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола (1987), Военно-морскую академию им. Н. Г. Кузнецова (1998), Военную академию Генштаба вооруженных сил РФ (2003). В 1987 году был направлен на Тихоокеанский флот (ТОФ). На атомных подводных лодках ТОФ прошел путь от командира электронавигационной группы штурманской боевой части до командира подлодки. Командовал соединениями атомных подводных лодок Тихоокеанского флота. В декабре 2011 года был назначен командующим подводными силами ТОФ, а осенью 2012 года стал начальником штаба – первым замкомандующего Северным флотом. С ноября 2015 года исполнял обязанности командующего Северным флотом, а с апреля 2016 года назначен командующим.

    В том, что усиление безопасности Северного морского пути своевременно и логично, считает бывший командующий Черноморского флота, адмирал Владимир Комоедов. В разговоре с «Газетой.Ru» адмирал заявил, что надводные корабли вряд ли войдут в Арктический флот, а его подводные лодки «должны быть оснащены торпедами для взрыва льда и создания полыньи для всплытия». «Из-подо льда ничего нельзя сделать, кроме как следить за другими подлодками», – считает Комоедов.


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