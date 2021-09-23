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23 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 23:20  |  vz.ru
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Зачем Британии понадобился новый фигурант по делу Скрипалей

Новый подозреваемый – некто Сергей Федотов, которого называют «сотрудником ГРУ» Metropolitan Police
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Наследие СССР прощается с родиной Ильича

Ульяновск. Инфраструктура советского времени требует обновления Serguei Fomine/Global Look Press
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«Избиения чернокожих» ведут к узурпации власти в США

Процесс переселения и изменения демографического состава Америки при Байдене идет стахановскими темпами REUTERS/Daniel Becerril
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

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    Пентагон поручил Арктику боевому генералу с украинским прошлым

    Пентагон приказал обеспечить в Арктике «порядок, основанный на правилах»    23 сентября 2021, 23:00
    Фото: army.mil
    Текст: Олег Мельник

    Главой регионального центра минобороны США в Арктике назначен отставной генерал ВВС Рэнди Ки. За плечами генерала не только боевые операции на Балканах и в Афганистане, но и опыт консультирования украинской армии летом 2014 года. Ходили даже слухи, что он был ранен на линии фронта в Донбассе. Почему именно такой военачальник понадобился Пентагону на берегах Северного Ледовитого океана?

    Отставной генерал-майор ВВС США Рэнди Ален Ки (Randy Alan Кее) назначен старшим советником минобороны США по вопросам безопасности в Арктике. Одновременно генерал будет курировать создание пентагоновского Центра имени Теда Стивенса по исследованию вопросов безопасности Арктики. Ки предстоит взаимодействовать с «партнерами для обеспечения стабильного и основанного на правилах порядка в Арктике, который принесет пользу США и всем арктическим странам».

    Центр также призван наладить «международные сети лидеров в сфере безопасности для продвижения приоритетов национальной безопасности США» в регионе. О создании Центра имени Теда Стивенса (Ted Stevens Center for Arctic Security Studies) министр обороны Ллойд Остин объявил еще в июне, напоминает ТАСС. О том, где именно будет расположен центр, пока официально не объявлено.

    Крайне примечательна фигура начальника нового центра. Как сообщала «Комсомольская правда», в 2014 году генерал Рэнди Ки находился на Украине, где с ведома президента Петра Порошенко координировал «совершенствование системы безопасности Украины». По данным издания, под руководством генерала 12 рабочих групп, созданных в аппарате минобороны Украины, обсуждали широкий круг вопросов – от ситуации в военно-морских силах до войск специального назначения. В блогосфере даже появлялись сообщения о том, что Ки приезжал к линии фронта в Донбассе и даже якобы был ранен, однако эта информация осталась без подтверждений.

    Впрочем, начинал свою карьеру будущий куратор ВСУ в должности штурмана стратегического бомбардировщика Б-52, был пилотом военно-транспортного самолета. Участвовал в операциях Пентагона в Юго-Западной Азии, на Балканах и в Афганистане. Впоследствии служил в штаб-квартире ВВС США, был замкомандующего оперативным Центром мобильного воздушного реагирования, замдиректора по военно-политическим вопросам Западного полушария Директората стратегических планов и политики Объединенного штаба.

    Генерал-майор Ки Рэнди Ален (фото:af.mil)

    Генерал-майор Рэнди Ален Ки (фото:af.mil)

    Как уточнили в пресс-службе Пентагона, в прошлом году Ки был назначен членом Комиссии США по арктическим исследованиям. До недавнего времени он также занимал должность исполнительного директора центра по изучению вопросов, связанных с Арктикой (Arctic Domain Awareness Center), действующего при министерстве внутренней безопасности США. Военную карьеру Ки завершил на посту директора по стратегии, политике и планированию Европейского командования ВС США.

    «Это назначение связано с тем, что американцы, оценив свои возможности в Арктике, пришли к выводу: единственное, что они могут сейчас, в короткой перспективе, выставить в этом регионе, – это ВВС. Чтобы ВВС работали эффективно, нужен опытный военачальник», – пояснил газете ВЗГЛЯД редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

    Генерал Рэнди Ки выбран для того, чтобы сформировать на Аляске группировку боевой авиации, которая поддержит гипотетические военные операции в Арктике, которые уже сейчас планируют в Пентагоне, полагает Леонков. «Ключевая ставка делается на самолеты F-35. Правда, у них есть ограничение – по климатическим условиям Арктики. Думаю, основная задача этого генерала – сформировать авиационную группировку. А для реальных боевых операций найдут кого-нибудь помоложе», – предположил военный эксперт.

    Кстати, Арктика для Пентагона уже превратилась в выгодный проект с чисто финансовой точки зрения, напомнил эксперт: «Скажем, инженерная служба США выделила на модернизацию города Ном на Аляске и превращение его в полноценную военно-морскую базу, куда смогут заходить крупнотоннажные военные корабли, свыше миллиарда долларов».

    Тот факт, что Рэнди Ки консультировал украинскую армию во время боев в Донбассе в 2014 году, вполне мог повлиять на его назначение, полагает Леонков. «С точки зрения Пентагона, это некий «русский опыт». Может быть, он и сам себя в этом отношении рекламировал в Пентагоне в тот момент, когда шел поиск кандидатуры. А на Аляске Америка противостоит только России, не Китаю», – считает эксперт.

    Доктор военных наук Константин Сивков подчеркивает, что цель создания центра имени Теда Стивенса заключается в обеспечении «всестороннего американского присутствия» в этом регионе. «А это подразумевает вытеснение России из Арктики. Американцы понимают: чисто военным путем эту задачу не решить, поэтому подошли к ней комплексно», – пояснил Сивков.

    Проведение научно-исследовательских разработок даст США представление о возможностях России по развитию своего военного и экономического присутствия в Арктике. Кроме того, «центр будет заниматься изучением физико-географических условий в Арктике с целью размещения там вооруженных сил США». «Центр будет разрабатывать экономические меры для проникновения США в Арктику, – полагает эксперт. – Это может быть как поиск партнеров для создания совместных проектов, так и формирование каких-то некоммерческих организаций или даже налаживание контактов с российскими компаниями, которые впоследствии могут переориентироваться на США».

    Сивков приходит к выводу, что Вашингтон создает почву «для заблаговременной подготовки к гибридной войне против России» и начнет активнее вмешиваться в зоны ответственности других стран в Арктике – Канады, Норвегии, Дании.

    Ранее глава Северного командования вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк, который также возглавляет американо-канадское Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), заявил, что Россия представляет для США «большую угрозу» в военном плане, нежели Китай. «В кинетическом аспекте – подводные лодки, бомбардировщики, крылатые ракеты, такого рода возможности – Россия является основной военной угрозой», – сказал он, выступая на организованной Ассоциацией ВВС США конференции. Генерал назвал Россию и Китай «равными в некинетических аспектах – кибернетическом, космическом», добавив: «Их обоих нужно опасаться».

    «В холодную войну Арктика была главным полем конфронтации, поскольку воздушное пространство над Северным Ледовитым океаном – кратчайший путь для ракет с той и другой стороны, – напоминает военный эксперт Александр Гольц. – Там постоянно велось боевое патрулирование стратегической авиации.

    В 1986–1987 годах – и это единственный в истории холодной войны эпизод – советские стратегические бомбардировщики летали там с ядерным оружием на борту.

    Деятельность флотов обеих стран сводилась к поиску подводных лодок противника и к тому, чтобы не дать противнику обнаружить свои субмарины. Теперь эта ситуация может повториться», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

    Россия заявила о своем праве контролировать Северный морской путь – в частности, чтобы все иностранные военные корабли предупреждали за 40 дней о желании пройти Северным путем, напомнил эксперт.

    «Американцы не согласны с российской трактовкой международных правил. Похожими мотивами объяснялся инцидент в Черном море с британским эсминцем Defender – желанием продемонстрировать право на свободу судоходства. Не исключено, что вскоре американцы продемонстрируют нечто подобное на Северном морском пути – и это прямой путь к конфронтации», – предупреждает собеседник. В целом Россия в этом регионе пока обладает колоссальным военным превосходством, ведь у США нет ледоколов, напомнил эксперт.


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