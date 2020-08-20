«Т-34 потоком пошли на фронт благодаря сварке Патонов»

Взгляд
20 августа, четверг  |  Последнее обновление — 23:38  |  vz.ru
Разделы

Разрыв с Россией вызовет крах белорусской экономики

Кризис власти в Белоруссии дорого обойдется ее экономике VASILY FEDOSENKO/Reuters
Политический кризис в Белоруссии бьет по макроэкономической стабильности страны, протесты на заводах лишают страну валютной выручки, а разрыв связей с Россией одним махом может уничтожить четверть национальной экономики. Такие последствия ждут соседнюю республику при самом печальном развитии ситуации.  Подробности...
Перейти в раздел…

Украинские спецслужбы ведут войну на территории России

СБУ продолжает серию провокаций за пределами Украины кадр из видео
Киев второй раз в течение месяца оказался в центре громкого международного скандала, попытавшись похитить на территории России одного из лидеров народного ополчения Донбасса. ФСБ удалось пресечь враждебную акцию, были задержаны сотрудники СБУ, которые готовили еще несколько похищений и убийств россиян. На кого в России ведут охоту украинские спецслужбы и каким должен быть ответ Москвы? Подробности...
Перейти в раздел…

«Троцкого ненавидят те, кто не любит революцию»

Троцкисты никогда не приходили к власти, и в этом их преимущество: они не отвечали за сделанные ошибки РИА Новости
«Троцкий отдал ряд приказов, о которых старался не вспоминать. Он несет свою долю ответственности за красный террор, но его белогвардейская пропаганда изображала главным виновником – «еврей убивает русских», – сказал газете ВЗГЛЯД историк и социолог Борис Кагарлицкий. В четверг исполняется 80 лет со дня убийства одного из главных сподвижников Ленина и злейшего врага Сталина. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Европа не поддержала белорусский протест

Саммит ЕС по Белоруссии проходил в онлайн-режиме Guillaume Horcajuelo/Pool/Reuters
Евросоюз наконец-то отреагировал на белорусские протесты и их силовое подавление. Лидеры стран ЕС собрались за мониторами, сказали несколько громких слов и ввели санкции против Александра Лукашенко и его сторонников. Неудивительно, что европейские правозащитники и белорусские протестующие остались недовольны такой реакцией. Подробности...
Перейти в раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти в раздел…

Эдипов комплекс масс

Алексей Алешковский, сценарист
Чем белорусские протесты отличаются от американских? Или от французских? А одна несправедливость от другой? Кто-то считает, что с жиру бесятся афроамериканцы, кто-то – что белорусы или «желтые жилеты». Кому надо симпатизировать? Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Троцкий жил, Троцкий жив, Троцкий будет жить

Владимир Можегов, публицист
Август-2020 ознаменован двумя интересными юбилеями. 100 лет назад, 15 августа 1920 года, Красная армия потерпела поражение под Варшавой. А еще через 20 лет, 20 августа 1940 года, создатель Красной армии товарищ Троцкий получил удар ледорубом по голове. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Белоруссия останется у Лукашенко до самой смерти

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Каждое действие режима Лукашенко в последние две недели не выдерживало критики из позиций политической, да и неполитической морали, но было абсолютно осмысленно, рационально и логично. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
Перейти в раздел…

Демократия без денег не работает

Власть в США передадут женщинам

Почему Лукашенко не Чаушеску

Перейти в раздел…

В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
Подробности...

Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
Подробности...

Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Провальные спецоперации Украины в России и Белоруссии являются:
  • Самодеятельностью СБУ

  • Спланированными и согласованными с Зеленским операциями

  • Операциями, спланированными при содействии западных спецслужб
Видите ли вы попытки разжигания ненависти к России в Белоруссии?
  • Да

  • Нет
Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
  • Они улучшатся

  • Они ухудшатся

  • Останутся прежними
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Американские исследователи предсказали США атомный кризис
    Мишустин второй раз за два дня переговорил с белорусским премьером Москва заявила о готовности к диалогу с Вашингтоном по использованию космоса Назначен новый глава МИД Польши Автор законопроекта объяснил необходимость отмены транспортного налога
    Задержан председатель стачкома МАЗа Жену Навального пустили к главврачу больницы в Омске Зеленский рассказал, как «вернуть Крым быстрее» Опубликовано фото секретной базы китайских подлодок
    Генпрокурор Белоруссии сообщил о выходе ряда членов из координационного совета оппозиции Готовившие похищение одного из лидеров ополчения Донбасса дали признательные показания Эксперт назвал наиболее важные новинки российского ВПК на форуме «Армия-2020» Патриарх Кирилл предложил ограничить доступ туристам на Соловки

    телефонные переговоры


    Минск поблагодарил Вашингтон за поддержку суверенитета Белоруссии

    авария в космосе


    На МКС произошла утечка воздуха

    судебный процесс


    Заявивший о невиновности Ефремова свидетель признался в слепоте и употреблении алкоголя

    Видео

    Политический кризис


    Разрыв с Россией вызовет крах белорусской экономики

    «транзит власти»


    Белорусский протест подчиняют Совету русофобов

    общественная норма


    Голландия начала переход к бесполому обществу

    путч в Мали


    В Африке доказали, что демократия без денег не работает

    прививка от COVID-19


    Андрей Бабицкий: Русская вакцина подействовала на западных журналистов

    военное дело


    Сергей Козлов: Как воспитать в российских военных «сознание победителей»

    место для встреч


    Сергей Миркин: Останется ли Минск местом проведения переговоров по Донбассу

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?

    «Т-34 потоком пошли на фронт благодаря сварке Патонов»

    На любой стройке в мире используются наработки Бориса Патона    20 августа 2020, 23:05
    Фото: Виктор Ахломов/РИА Новости
    Текст: Андрей Самохин

    «Вместе со своим отцом Евгением Оскаровичем он работал во время войны на «Уралвагонзаводе», где делали легендарные «тридцатьчетвёрки». «Шов Патона» оказался крепче самой брони, защищая жизни танкистов. Это был великий вклад в Победу!», – сказал газете ВЗГЛЯД российский академик Геннадий Месяц, поделившийся своими воспоминаниями об ученом в связи со смертью главы Академии наук Украины Бориса Патона.

    Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи с смертью академика Бориса Патона, бессменного руководителя Национальной академии наук Украины (НАН) с 1962 года. Глава государства и академик были знакомы, отметил в своем комментарии пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Патон всегда был сторонником сохранения и развития общего научного пространства, что очень ценил наш президент», – подчеркнул Песков.

    Выдающийся физик и инженер Патон скончался накануне, на 102-м году жизни. Возглавлявший украинскую Академию наук в течение 60 лет, он был автором более чем тысячи научных публикаций, связанных с изучением технологий металлургии. Он был удостоен Сталинской и Ленинской премий, стал дважды Героем Социалистического Труда, а после распада СССР приложил немало усилий к сохранению единства научного сообщества бывших союзных республик.

    Не менее известен и отец Бориса Патона – Евгений Оскарович Патон, также академик и Герой Социалистического труда. Патон-старший руководил созданием проектов более сотни сварных мостов, среди них – знаменитый цельносварной мост через Днепр в Киеве, который носит имя создателя. 

    О том, какой вклад внесла династия Патонов в общее научное наследие России и Украины, газета ВЗГЛЯД побеседовала с бывшим вице-президентом РАН, доктором технических наук, академиком Геннадием Месяцем.

    Геннадий Месяц

    Геннадий Месяц

    ВЗГЛЯД: Геннадий Андреевич, Борис Патон еще при жизни был признан знаковой фигурой в науке. Но какой ряд его уместнее поставить – он был теоретиком, как Ландау или Капица, или скорее практиком, как Королев или Курчатов?

    Геннадий Месяц: Борис Евгеньевич был практиком, ученым-прикладником, который фактически создал электросварку. Это такого склада человек, который идеи превращает в готовые вещи.

    Во время войны он вместе со своим отцом Евгением Оскаровичем работал на Уральском танковом заводе в Нижнем Тагиле (нынешнем «Уралавагонзаводе»), где делали легендарные Т-34.  Здесь, благодаря разработкам Евгения Патона, впервые стали делать танки не заклепках, а на сварке. «Шов Патона» оказался крепче самой брони, что помогало защитить танкистов.

    Кроме того, благодаря созданной Евгением и Борисом Патонами автоматической сварке на танковом конвейере смогли работать даже подростки и «тридцатьчетвёрки» потоком пошли на фронт. Это был великий вклад в Победу! Отец стал академиком по заслугам. Борис Евгеньевич с 1962 года и фактически до возраста 100 лет возглавлял украинскую Академию наук.

    ВЗГЛЯД: Какие достижения самого Бориса Патона вы бы назвали основными?

    Г.М.: Благодаря его разработкам возможна подводная сварка, сварочные работы в космосе – такие вещи, которых не было никогда. Развил он и конвейерные сварочные системы. На любой стройке в мире, где используется сварка, обязательно используются наработки Бориса Евгеньевича. 

    ВЗГЛЯД: Казалось бы сварка – исключительно прикладное направление. Возможно ли на ней построить научную судьбу?

    Г.М.: Ну что вы! Сварка – это целая «научная галактика». Гигантский вклад Бориса Патона в мировые технологии в том, что он  досконально изучил физику сварки: какие физические процессы происходят в местах стыковки электрода и материала – там высокая плотность энергии, давление в сотни тысяч атмосфер, электрические взрывы. Это совершенно потрясающая физика, которая до сих пор до конца не разгадана. И он очень многое сделал не только  в технике, но именно в сварочной науке.

    Я в свое время в какой-то мере тоже этим занимался. Нам удалось установить природу электрической дуги, которая связана с электрическими взрывами струй металла. Но он придумывал, как и что делать. А сегодня это уже в технологиях, и работает.

    ВЗГЛЯД: Вам доводилось лично  общаться с Борисом Евгеньвичем? Что это был за человек?

    Г.М.: Есть люди, которых можно назвать эталоном совести, которые всегда думают, что говорят, чтобы никого случайно не оскорбить, не задеть. Он был человеком исключительно порядочным. Не вмешивался ни в какие склоки, хотя их было много вокруг него.

    Мои предки – из Малороссии, из Черниговской области, и Патон относился ко мне очень дружески, по-отцовски.  В 1979 году, когда я был избран членом-корреспондентом АН СССР, он приглашал меня к себе в институт работать. Мы с ним вместе бывали во многих местах. Однажды в 1988 году были в Америке. Очень много говорили тогда про будущее России.

    Когда Борису Евгеньевичу было 80 лет, его наградили российским орденом «За заслуги перед Отечеством». Он ведь умер не только академиком Украины, он был членом Академии СССР, РАН, членом президиума. Было время, когда уходил Келдыш, я знаю, что ему предлагали стать президентом Академии наук СССР. Он отказался. Он был украинцем, и ему хотелось быть там. На это место был избран Анатолий Александров – тоже человек великий.

    ВЗГЛЯД: Владимир Зеленский, выражая соболезнования, сделал акцент на том, что Патон –  именно украинский ученый.  Академик, как известно, остро переживал подъем агрессивного украинского национализма, разлад с Россией. При этом ему было присвоено звание «Героя Украины» и все последние президенты «незалежной» называли его гордостью именно  украинской науки. Как он к этому относился?

    Г.М.: Да, он очень переживал из-за происходящего. Я думаю, что

    он был искренним патриотом Украины, но очень любил Россию и при этом был человеком родом из Советского Союза.  

    Когда Борису Евгеньевичу исполнилось 100 лет, мы хотели его поздравить, и на заседании президиума РАН позвонили, говорили с ним, выступали с темами президиума.

    Тогда еще был жив Жорес Иванович Алферов. Они тоже очень дружили с Борисом Евгеньевич. И Патон тогда он сказал: «Ребята, у вас все еще неплохо, у вас еще есть академия, у академии есть деньги». У них же ситуация была очень плохая – на науку ничего не давали, все развалили, а ведь были такие выдающиеся люди, такая академия была замечательная.

    ВЗГЛЯД:  А какие у него были отношения с политиками Украины?

    Г.М.: Он очень сдержанно относился к властям. Я помню, был на одном из собраний у них. Как раз мы приехали на заседание МААН (Международной ассоциации академий наук). А тогда возникла ссора между Тимошенко, Ющенко и Кучмой.  

    Сначала один выступил – и ушел, потом другой.  То есть они не могли быть вместе. Его это очень напрягало. Он сказал мне тогда: «Вот, Геннадий, до чего дожили – даже не можем друг друга выслушать».   

    Патона любили в России – он получил Демидовскую премию, международную премию «Глобальная энергия». Все, что в его патентах – все работает на практике.   Я помню, в советское время в каждом министерстве – радиопромышленности, атомной энергии – были свои институты сварки. Это колоссальный опыт. И это в какой-то его школа.

    ВЗГЛЯД: Вы упомянули МААН, инициатором создания которой в начале 1990-х был Патон. Удалось ли после распада Советского и упразднения АН СССР как-то «купировать» разбегание академий бывших союзных республик?

    Г.М.: Патон долго ею руководил. Только 2-3 года назад уступил это место представителю Белоруссии. И руководил не формально – регулярно собирал нас, мы разрабатывали общие планы, делились впечатлениями.

    ВЗГЛЯД: В лице отца и сына Патонов мы видим уникальную  научную династию развивавшую одно и то же направление. А кто из них для науки более ценен? 

    Г.М.: Эпохи у них были разные. Патон-старший разработал уникальную конструкцию – сварной мост, придумал уже упомянутый сварной шов. Но сын, который со студенческой скамьи следовал за отцом, колоссально продвинул исследование, довел его до выдающегося совершенства. 

    ВЗГЛЯД: Предполагается ли какое-то увековечивание памяти Патона  в России?

    Г.М.: У нас это будет обсуждаться. Я думаю, что это возможно. Академия к нему относилась как к родному отцу или дедушке. Я был очень расстроен, когда увидел вчера это сообщение. Говорил с президентом нашей академии Александром Сергеевым. Думали послать человека в Киев на похороны, но потом пришли к выводу, что это слишком проблематично. Коллеги из НАН  отсоветовали там появляться людям из Москвы. В итоге отправили телеграмму с  соболезнованиями.

    Безусловно, умер великий ученый, который занимался не только наукой, но и технологиями на самом высоком уровне. Это был человек, который был патриотом Советского Союза.  Он также останется и в истории российской науки, ведь он был членом президиума Академии наук СССР, причем более полувека.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •