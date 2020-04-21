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21 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 20:11  |  vz.ru
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В центре Владикавказа состоялся митинг против самоизоляции. В отношении его организатора ранее было возбуждено уголовное дело за распространение ложных сведений об эпидемиологической обстановке. Она, по утверждениям врачей, до понедельника находилась под контролем. Но прошедший митинг может привести к существенному росту числа вирус-положительных в республике. Подробности...
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«Применение «Армат» в Сирии – это красивая легенда». Такую точку зрения высказывают авторитетные военные эксперты, реагируя на сенсационные слова главы Минпромторга Дениса Мантурова. Почему информация об отправке новейших российских танков на сирийские полигоны вызвала удивление и для кого было сделано это громкое заявление? Подробности...
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Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть

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Фантастический уровень безработицы, отвесное падение продаж и производства, резкое сокращение ВВП и государственного бюджета. Все это прямо сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки как следствие ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавируса. Какова глубина американской экономической катастрофы и почему само устройство экономики США мешает ей выздороветь? Подробности...
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Этот вирус поразил русскую культуру еще на излете советской власти и продолжает пожирать ее изнутри сорок лет. Если этой болезни не нашлось вакцины, я бы предложил носителей на пожизненную изоляцию от госбюджета. Подробности...
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              Забота о мигрантах поможет безопасности россиян

              «Раздача денег» станет попыткой сдержать рост насильственной преступности, прежде всего разбоев и грабежей   21 апреля 2020, 18:41
              Фото: Михаил Голенков/РИА «Новости»
              Текст: Алексей Ельцов

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              Агентство стратегических инициатив предложило уравнять граждан РФ и трудовых мигрантов в некоторых социальных правах до окончания эпидемии. В первую очередь речь идет о праве на получение пособия по безработице. Такая перспектива была принята в штыки многими россиянами, но в конечном счете она направлена на защиту их прав. Каким образом?

              Предложение АСИ, чей наблюдательный совет возглавляет Владимир Путин, из тех, которые не понравятся приблизительно никому (кроме самих мигрантов). Ситуация скандальна тем паче, что выплата пособий по безработице охватывает далеко не всех россиян, которые в них нуждаются.

              Причина, прежде всего, в том, что до начала коронакризиса часть граждан существовали в т. н. серой зоне, то есть официально не работали, либо работали за гроши – для минимизации налогов. Для кого-то это было осознанным выбором, для кого-то – вынужденной необходимостью. В любом случае таких людей много, а в некоторых регионах особенно много. Система адресной помощи, построенная с акцентом на легальность, их просто не видит. Можно сказать – «сами виноваты», но кушать им от этого не перехочется.

              И что в итоге? Гастарбайтеров-де облагодетельствовали, а своим – шиш? Будучи размазанной по плоскости, эта мысль становится взрывоопасной как с социальной, так и с политической точки зрения.

              Тем не менее, не поддерживая инициативу АСИ в полной мере, стоит признать, что в ней существует своя логика. Если такое или похожее решение в итоге примут, оно будет базироваться не на идее «заботы о чужих», а на интересах россиян в широком смысле.

              Логика тут простая – это станет попыткой сдержать рост насильственной преступности, прежде всего разбоев и грабежей, а также краж. Потерявшие заработок из-за закрытия строек и серьезного ограничения сферы услуг, заведомо находясь в крайне стесненных бытовых и финансовых условиях, лишенные возможности вернуться на родину, даже самые законопослушные люди будут вынуждены встать на преступный путь. И этим путем наверняка будет не мошенничество в интернете, а именно что насильственная преступность – нападение на зазевавшихся «местных». Практика показала, что не всегда жалеют даже старушек, волокущих сумки с примитивным продуктовым набором.

              Надо понимать, что инокультурные мигранты существуют в несколько другой социальной парадигме, чем большинство россиян. Они не могут взять кредит, им не у кого занять в долг. Они ощущают себя чужими – и держатся за «своих», смыкая круговую поруку.

              При этом речь идет о заведомо криминогенной среде. Разговоры про «кровь», «фашизм», «стереотипы» и «толерантность» в данном случае лишь попытка заболтать проблему. Если обрисовывать общий портрет среднестатистического участника уличных грабежей, он будет молодым мужчиной с низким уровнем образования, скорее всего, иногородним. Подавляющее большинство трудовых мигрантов именно таковы.

              Дать им денег просто «на жизнь», на то, чтобы продержаться до конца самоизоляции, – это предупредительная мера, чтобы они не начали забирать деньги сами путем насилия. В какой-то мере это почти шантаж, пускай и невысказанный. Но это реальность, от которой нельзя просто отмахнуться.

              Альтернативные меры предупреждения, которые многим россиянам нравятся гораздо больше, чем временное уравнивание их в ряде прав с гастарбайтерами, находятся в области «жестких мер». В стране, значительная часть населения которой до сих пор уважает Сталина, часто исходят из того, что «крутые времена требуют крутых решений» – без поправки на гуманизм.

              В числе таких решений «голос народа в интернете» чаще всего предлагает насильственную депортацию. И хотя практически каждый, кто ее предлагает, гордится своим презрением к «интеллигентским соплям» и «западным политкорректным практикам», это не делает их инициативу осуществимой. Такие люди сродни генералам, которые готовы победить всех любой ценой, но не имеют армии.

              Проблема даже не в том, что среднеазиатские страны, о которых идет речь, закрыли свои границы – «Родина не принимает». У Москвы достаточно рычагов воздействия как минимум на Киргизию и Таджикистан, чтобы убедить местные власти передумать и забрать своих граждан назад. В конечном счете это уничтожит их системы здравоохранения (зачастую существующие чуть ли не номинально), что малопредсказуемым, но негативным образом скажется и на России. Однако это будет потом, а рост уличной преступности угрожает нам уже сейчас.

              Проблема, прежде всего, в том, что отправить в другие страны миллионы мигрантов попросту невозможно. Особенно в том случае, если они сами этого не хотят (а многие не захотят). Они в курсе, что на родине работы как не было, так и нет, что их страны испытывают те же карантинные проблемы, только вот грабить практически некого.

              Мигрантов некому ловить и сторожить, негде содержать, не на чем перевозить так, чтобы подобная «операция» не затянулась на полгода и дольше, идет ли речь хоть о самолетах, хоть о поездах, хоть об автобусах. Существующая сейчас инфраструктура и численный состав правоохранительных органов попросту не заточены под что-то подобное.

              Даже если вас не смущает параллель с гитлеровскими практиками и, в связи с чрезвычайной ситуацией, наплевать на международный имидж страны (ведь выглядеть это будет как непрекращающаяся этническая чистка с облавами и аналогами концлагерей), стоит помнить, что немцы готовились к подобному несколько лет. Этих нескольких лет у нас нет – нет даже нескольких месяцев.

              В конечном счете это может вылиться в появление среднеазиатских партизанских отрядов и ополчения, скорее всего, с сильной исламистской составляющей.

              Но если по каким-то непонятным причинам все-таки не выльется, отловить и выслать всех или хотя бы многих в короткие сроки, повторимся, неисполнимо технически. Притом не факт, что на это понадобится меньше денег, чем на пособия по безработице. Скорее всего, значительно больше.

              Скатываясь в глухое раздражение от инициатив АСИ, нужно учитывать именно это. И искренне спрашивать себя, что сейчас дороже – индивидуальные представления о справедливости в деле распределения бюджетных средств или безопасность собственной семьи.

              Это выбор из двух плохих вариантов – и к такому придется привыкать. Пропуска для поездки к врачу и прочие меры самоизоляции – это тоже выбор из двух плохих вариантов. Действительно хороших реальность нам сейчас предложить не в состоянии.

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