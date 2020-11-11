Как русские хитростью выиграли решающий бой против татарского ига

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11 ноября, среда  |  Последнее обновление — 18:49  |  vz.ru
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Газпром указал полякам на их жадность

Газпром впервые потребовал повысить цены на газ в Европе Егор Алеев/ТАСС
В ответ на требование Польши снизить цену на газ Газпром впервые намерен ее увеличить. До сих пор поляки неустанно вели ценовую войну с российской компанией и, как правило, добивались скидок. Однако на этот раз позиция Польши выглядит намного слабее. Какие аргументы есть у Газпрома против необоснованных требований поляков? Подробности...
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Во что обойдется России покупка Одессы

Памятник Екатерине Великой сперва сломали большевики, а теперь требуют снести националисты Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press
Тележурналист Владимир Соловьев выступил с призывом к богатым россиянам – скинуться и выкупить Одессу у Киева. Хотя идея на первый взгляд кажется фантастичной, прецеденты в русской истории уже были: 330 лет назад Москва выкупила город Киев у поляков. Сколько Украина может попросить за жемчужину у моря и нужно ли России платить эти деньги? Подробности...
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Российская вакцина прорвала европейскую блокаду

Российскую вакцину ждет весь мир — от Австрии до Аргентины Илья Питалев/РИА «Новости»
Венгрия готова уже в декабре начать закупать российскую вакцину от COVID-19. Об этом глава МИД страны заявил прямо из карантина – министр сам стал жертвой вируса. При этом Еврокомиссия, которая еще недавно грозила Будапешту санкциями за применение вакцины «Спутник V», изменила свое мнение. Не исключено, что вслед за Венгрией и другие страны ЕС обратятся за российской вакциной. Подробности...
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Турция пытается разделить с Россией лавры миротворца в Карабахе

Турецких войск на линии разграничения в Карабахе не будет REUTERS/Rodi Said
Сразу после соглашении о прекращении огня в Карабахе Ильхам Алиев заявил о миротворческой миссии в регионе с участием не только России, но и Турции. Но в совместном заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении речь шла о вводе в Карабах только российского миротворческого корпуса. При этом Россия и Турция действительно создадут в Азербайджане мониторинговый центр по контролю за прекращением огня. Какой будет роль Турции в новом балансе сил вокруг Карабаха? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Почему Россию не удалось унизить в Закавказье

Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
По итогам карабахской войны, совершенно ненужной нам, но на 90% запрограммированной распадом СССР (и лишь на 10% спровоцированной Турцией), Россия укрепила свои позиции в Закавказье – ни Запад в целом, ни Турция никуда нас не выдавили. Подробности...
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Азербайджан шел по опасному пути, но выиграл

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
За какие-то сутки стремительных изменений регион оказался в новой реальности, в которой ему теперь предстоит жить. И главными действующими лицами, и драйверами запущенных процессов оказались Россия и Азербайджан. Подробности...
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По Европе бродит призрак «единого Запада»

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Парадоксально, что при президенте Байдене не Европа может стать более проамериканской, а США превратятся в «более проевропейские». И, учитывая не самую лучшую форму Байдена, у ЕС есть шанс увеличить вес в трансатлантическом тандеме. Подробности...
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Вторая карабахская война: итоги

Как сфальсифицировать выборы в США

Президент Байден: Хорошо или плохо для России?

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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента
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Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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    Как русские хитростью выиграли решающий бой против татарского ига

    Старые изображения сохранили каноническую версию тех событий    11 ноября 2020, 17:20
    Фото: Public domain
    Текст: Михаил Диунов

    11 ноября исполнилось 540 лет одному из важнейших событий в истории Русского государства – Стоянию на реке Угре. Какое отношение оно имеет к избавлению Руси от татаро-монгольского ига, почему и как наше государство так долго шло к этой решающей схватке и какая военная хитрость помогла русским победить?

    В 1480 году Русью вот уже 18 лет правил создатель русского национального государства – великий князь Московский Иван III, принявший гордый титул «государь всея Руси». И это не случайно – именно Иван III прославился как собиратель русских земель, объединив под своей властью не только земли Москвы, но и Новгород, Тверь, Ростов, Ярославль. Вместо небольшого княжества всего за несколько десятилетий появилось большое и сильное Русское государство, сравнимое по мощи со своими соседями – Большой Ордой и Литвой.

    Вдохновленный успехами, Иван III вступил в брак с дочерью последнего наследника византийского трона – Софьей Палеолог. Так он унаследовал связь с великой православной державой и принял в качестве герба своего государства древний символ Римской империи и дома Палеологов – двуглавого орла. По приказу государя всея Руси началось невиданное ранее масштабное каменное строительство: был построен Московский Кремль – самый большой замок в мире, возведены удивительно красивые соборы. Россия преобразилась.

    Но для всех этих достижений потребовались годы тяжелого труда, упорных и кровопролитных войн, тонкой работы искусных дипломатов. Одной из самых важных задач, стоявших перед Иваном III, было освобождение от вассальной зависимости, связывавшей русские княжества с Золотой Ордой и ее наследниками.

    После завоевания Руси в середине XIII века огромная территория от Кипчакской степи на юге до бескрайней тайги на севере попала в зависимость от татарских ханов из династии Чингизидов – потомков великого завоевателя. Это означало, что любой русский князь получал власть не по обычаю и праву наследования, а по воле хана Золотой Орды, который имел право дать ярлык на княжение любому претенденту, которого считал законным. Русь платила татарам унизительную дань, около 10% годового дохода. Во время завоевательного похода хана Батыя были сожжены города, разрушены крепости, погибло множество людей, сильно пострадала торговля и ремесло.

    Золотоордынское иго мешало развитию Руси, поэтому почти сразу после завоевания началось вооруженное сопротивление иноземной власти. В 1380 году в сражении на Куликовом поле объединенные силы русских княжеств разбили армию Мамая, но, к сожалению для русских, татары были еще слишком сильны. Претендент на ханский трон Тохтамыш с помощью войск Тамерлана вновь объединил Орду. Освобождение от ига пришлось отложить на сто лет.

    К 1471 году усиление Русского государства вызывало серьезные опасения как у ордынцев, так и у союза Польши и Литвы, во главе которого стоял король Казимир IV Ягеллон. Именно он решил нанести удар по Руси и отправил к хану Ахмату посланника Кирея, который должен был договориться о совместном походе на Москву. Войско собиралось не быстро и только в 1472 году татары отправились на войну. На берегу Оки близ Тарусы, всего в 140 км от Москвы, их встретило русское войско под командованием князя Василия Верейского, вооруженное пушками и пищалями. Заняв удобную позицию на берегу, московские воины не дали переправиться через реку. Раздраженный неудачей Ахмат приказал отступить, но по дороге домой захватил и сжег городок Алексин, перебив всех его жителей.

    Одержав верх, Иван III отказался платить дань. Ахмат некоторое время подождал, видимо надеясь, что московский князь одумается, и в 1476 году отправил к Ивану III посольство. Татарин объявил государю всея Руси требования покорности и вручил то, что сейчас называется верительной грамотой, подтверждавшей его полномочия.

    Это была традиционная ордынская пайцза с изображением Чингисхана, которую в русской летописи назвали «басма», то есть «изображение» или «портрет». По обычаям, заведенным еще Чингисханом, такой символ означал высшие полномочия владельца, и его оскорбление приравнивалось к оскорблению самого хана. Но Иван III был не из пугливых, он не стал по обычаю выходить к послу, принял его во дворце, сидя на троне, как правитель независимого государства. Великий князь выслушал ордынские требования, демонстративно плюнул на изображение предка хана Ахмата, сломал пайцзу и, бросив ее на пол, растоптал. Послу же было приказано возвращаться с таким ответом: «Ступай объяви хану: что случилось с его басмою и послами, то будет и с ним, если он не оставит меня в покое». Это означало только одно – войну.

    Такие дела в то время быстро не делались. Надо было хорошенько подготовиться и собрать достойное войско, которое могло бы одержать победу над русскими. Кроме того, стоило найти союзников и дождаться удачного момента, чтобы нанести удар.

    Время пришло в 1480 году. Казимир IV обещал татарам ударить по Москве с запада, братья Ивана III – князья Андрей и Борис – поссорились с ним из-за спора о праве бояр на выбор какому князю служить. Хранители древних феодальных обычаев настаивали на том, что недовольный великим князем боярин может покинуть Москву вместе со всеми своими владениями и людьми, выбрав себе нового сеньора. Иван III, стремившийся к объединению всех русских земель, категорически отрицал это право. Конфликт привел к тому, что в январе братья-князья собрали войско, ушли к западной границе и начали переговоры с Казимиром IV. Ахмат, внимательно наблюдавший за делами на Руси, пришел к выводу – пора седлать коней!

    В июне передовые силы Ахмата подошли к русской границе. Узнавши о выступлении татар, великий князь Московский собрал войско и выступил к Оке, где обычно переправлялись золотоордынские войска, идущие в набег на Русь. Однако хан не стал повторять ошибку восьмилетней давности, пытаясь переправиться через реку под направленными на его войско стволами артиллерии. Он двинулся на запад, рассчитывая обмануть русских, нанести удар с направления, где его никто не ждал, а возможно и соединиться с литовским войском. Путь пролегал через литовские земли, так что русским было очень сложно понять, куда и с какой скоростью движется Ахмат.

    В конце сентября 1480 года Иван III с основными военными силами вернулся в столицу, нуждавшуюся в защите. Его сын Иван Молодой с небольшим отрядом был послан на реку Угру с приказом занять броды и внимательно следить за действиями Ахмата. Ситуация была сложная, поражение означало крушение надежд на объединение русских земель и возвращало Русь к ситуации чуть ли ни столетней давности. Пришлось даже отправить великую княгиню Софию с государственной казной на север, в Белоозеро. Иван III сказал жене ехать до самого Белого моря, если он потерпит поражение и татары возьмут Москву.

    Близ города Воротынска татары должны были соединиться с армией Казимира IV, но тут судьба встала на сторону москвичей. В набег на подольские земли Великого княжества Литовского пошел крымский хан Менгли-Гирей. Он был вассалом Османской империи, справедливо считал ханов Золотой Орды своими врагами и претендовал на получение дани от Литвы. Менгли-Гирей решил, что стоит помочь врагу своего врага, и нанес удар, который заставил Казимира IV забыть про обещания, данные хану Ахмату, и увести армию на защиту своих владений.

    Не дождавшись союзника, Ахмат все же решил не останавливаться – этого требовал престиж государства. В это время в Москве Иван III совещался с митрополитом и боярами. Речь шла о том, стоит ли пытаться остановить ордынское войско или покориться татарам, признав их власть. И Православная церковь, и русская аристократия решительно высказались за продолжение войны. И тут новая удача – князья Андрей и Борис, прослышав о татарском набеге, одумались и предложили Ивану III мир.

    Великий князь забыл про старые обиды, не стал преследовать мятежников и присоединил их войско к своему. В начале октября русские полки выступили на решающую битву.

    Татары предприняли несколько попыток с наскока овладеть переправами, на которых стояли отряды наследника московского трона. 8 октября к Угре подошли главные силы во главе с ханом Ахматом, но были остановлены. Началось то самое, что потом было названо «Стоянием на Угре». Русские артиллеристы и стрелки, обучению и оснащению которых Иван III уделял много внимания и денег, показали себя с самой лучшей стороны. Татарам никак не удавалось переправиться на русский берег под плотным огнем.

    Ахмат в ответ хвалился: «Даст Аллах зиму на вас – когда все реки станут, то много дорог будет на Русь». 26 октября Угра встала, крепкий лед превратил поверхность реки в удобную переправу в любом месте. Удержание бродов более не имело смысла. Великий князь приказал полкам как можно быстрее отступить к Кременцу, а затем к Боровску, где соединить все силы и дать генеральное сражение. Это известие посеяло панику среди русских воинов – многие решили, что татары уже переправились на другой берег и идут на Русь. С большим трудом удалось навести порядок и ждать.

    И тут сработала военная хитрость, задуманная Иваном III чуть раньше. Еще когда не встали реки, великий князь отправил своего воеводу князя Василия Звенигородского с небольшим отрядом в набег на столицу Золотой Орды – волжский город Сарай-Берке. Спустившись на лодках по Оке, а затем по Волге, русские достигли лишенной защиты столицы, захватили и сожгли город.

    Появление в глубоком тылу вражеского войска испугало Ахмата. К тому же ударили сильные морозы. Узнав о примирении Ивана III с мятежными братьями, хан понял, что победа упущена, и приказал своему войску отступить. Как повелось, по дороге домой татары разграбили земли своего союзника Казимира IV. Вероятно, Ахмат нашел в этом некоторое удовлетворение, отомстив правителю Польши и Литвы за провал похода на Русь.

    Впрочем, неудачи продолжали преследовать Ахмата. Прослышав, что хан пришел домой с добычей и распустил войско, на него внезапно напали ногайцы. Ахмата зарезали сонного в собственном шатре, а победитель – хан Ибак – отправил в Москву письмо, извещавшее Ивана III, что его грозный соперник мертв.

    Русское войско во главе с великим князем возвратилось в Москву, встречаемое радостным народом. Русское государство подтвердило свое право на независимость. Главная задача Ивана III была успешно выполнена. Вскоре Большая Орда прекратила свое существование. А в 1552 году царь Иван IV взял Казань, завершив тем самым историю многовекового противостояния России и степных захватчиков.


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